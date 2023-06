Email it

La gala de la 8va edición de Premios Heat a la Música Latina se celebró en la noche del jueves en el Margaritaville Island Reserve de Cap Cana

La 8va edición de los Premios Heat de Música Latina, que fueron transmitidos para todo el continente a través de los canales HTV y TNT, fueron una gran celebración de la música urbana. Salvo dos momentos, los más brillantes y arrolladores: el inicio con el merengue en las figuras de Eddy Herrera, Manny Cruz y el puertorriqueño Manny Manuel; y el homenaje al Grupo Niche, con la despampanante salsera peruana Yahaira Plasencia, de Yeison Jiménez, representante del “despecho regional colombiano” -como lo ha bautizado quien suscribe- y el paisa Mike Bahía.



De hecho por primera vez se entregó el reconocimiento Artista Heat al propio Mike Bahía, quien ha sido el talento que ha compartido su carrera y su talento en esta gran fiesta que cada año toma más importancia. Claro que no ha sido él solo, pues su esposa Greeicy debutó hace unos años en estos premios y ayer lanzó el disco Yeliana aquí mismo.



Todo había comenzado en plena tarde. Una alfombra roja más bien verde, que fue presentada por Gaby Desangles y Moisés Salce. Con ellos dos creadores de contenido llamados La Bendecida y La Segura.



Ya en el espectáculo la siempre segura Anais Castro, Michaela Pincay, Kunno (‘queuno’ no sabe qué es tiktoker o algo más) y Marko el comediante venezolano condujeron minuto a minuto un más bien rígido guion que permitió darle un buen ritmo al espectáculo con un escenario vistoso, lleno de ondulaciones como las olas de mar y cubierto de más de 15 grandes pantallas led donde se mostraban imágenes siempre coherentes con lo que se pretendía decir en tarima.

Jay Wheeler fue premiado y cantó en la 8va edición de Premios Heat. Eddy Herrera participó en dos presentaciones. Manny Cruz estuvo en la apertura con Eddy y Manny Manuel.

Análisis de la semana



Obvio que Premios Heat debería cambiar su nombre a Festival Premios Heat. Pues son una semana llena de actividades concebidas para el crecimiento de los nuevos talentos de la industria de la música, con paneles, conferencias, presentaciones de producciones, show cases y presencia de prensa internacional y transmisiones en vivo como esta vez fue La Mega de Nueva York, con El Pachá y los demás integrantes de ese show radial.



La labor organizativa y el liderazgo de la colombiana Diana Montes y su eficiente equipo da frutos: un evento bien organizado, vibrante, que a la vez se convierte en un espacio para confraternizar artistas de distintas generaciones, géneros y tendencias. Eso lo logran pocos eventos en Latinoamérica. De ahí su gran potencial de crecimiento y referencial.



Entre lo más destacable de la semana de Premios Heat -que tuvieron otra vez como sede las excelentes instalaciones del Margaritaville Island Reserve situado en Playa Juanillo, cerca de Sanctuary y del Hyatt, como vecinos cercanos-, con el patrocinio de Cerveza República La Tuya, estuvo la presentación del nuevo disco, que va mucho más allá de un disco, pues es un concepto mucho más abarcador de Greeicy con su alter ego Yeliana. Un acercamiento desde la complicidad femenina al fenómeno de la mujer madre soltera, guerrera, luchadora por sacar adelante sus frutos. De hecho el Capítulo 1 del audiovisual concebido para acompañar este disco es una referencia de sensibilidad y profundidad creativa de la joven colombiana.



Lo otro destacable en las antípodas es la exagerada atención mediática a la exponente urbana dominicana Yailín, La Más Viral. Rodeada de un aparataje de seguridad más estricto que el del presidente Abinader, y rodeada de decenas de cámaras y comunicadores disputándose por sacarle una palabra que tuviera que ver no con su propuesta musical -si la hay- sino con el chisme arrabalero, Yailín se dejó llevar con ese ego más allá de la estratosfera a reconocer (¡Oh noticia que altera el Producto Interno Bruto!) que está soltera.



En escena, lo que es en escena, se notó lenta. Hay que recordar que es una madre de pocos meses de parida. Aunque para quien este periodista probablemente tenga mejores atributos (que uno no puede estar muy seguro por aquello del autotunes) vocales que Tokischa con todo y Madonna. Y puestos a analizar si Tokischa tiene su Madonna, Yailín tuvo su Anuel, por quien se convirtió en famosa. Pero esa fama puede desaparecer si no se permite limpiar su propuesta y repensar su concepto, algo que quien suscribe estuvo conversando con su mánager. Yailín, Yo misma, podría ser un comienzo de limpieza del anuelismo en su carrera.

XOFI bella, jovencísima y muy talentosa, se ha convertido en una artista que florece al unísono con Premios Heat. Mau y Ricky Montaner, premiados, también cantaron en la gala. Mike Bahia y Greeicy dos verdaderos artistas colombianos de interesantes propuestas musicales.

De vuelta al espectáculo



La noche de los premios fue rápida, ágil, con buenos momentos, y con muchos fans que respaldaban a sus artistas.



Una presencia aplaudida fue la de Arcángel que recibió premio y entregó premio y se presentará esta noche de sábado y domingo en el estadio Quisqueya. Su presencia en estos premios auspiciados por República La Tuya era algo que muchos creían imposible, toda vez que el reggaetonero boricua de madre dominicana, es ahora figura de la Cerveza Presidente que le ha otorgado hasta una edición con su propio nombre. Para más estuvo sentado en la mesa de Santiago Matías ‘Alofoke’, lo cual algunos comentaron que se sentía como una ofensa. Todo ese morbo alrededor del hecho casi seguro se traducirá en más venta de boletas para el concierto del domingo que aún falta por venderse.



Los distintos segmentos musicales presentaron a artistas que quizás no son conocidos en República Dominicana pero sí en sus países o en muchos otros países; Hay que recordar que estos premios se ven en todo el continente.



Los premios y la presencia en escena con presentaciones, estuvieron bastante equilibrados. ADSO, Mario Bautista, Mar Rendón, TEO, Dayanara, XOFI y Elena Rose fueron las jóvenes promesas que brillaron con su talento y versatilidad en su primera participación en los premios.

Shadow Blow y Yailín La Más Viral, en escena. Rochy RD y Anuel cerraron el espectáculo de la gala. El Alfa en un monento de su presentación.

Los premiados en cada reglón

Mejor Artista Masculino: Feid

Mejor Artista Feminino: Greeicy

Mejor Grupo O Banda: Grupo Niche

Mejor Artista Rock: Morat

Mejor Artista Pop: Sebastian Yatra

Mejor Artista Urbano: Karol G

Mejor Artista Tropical : Romeo

Mejor Artista Región Sur: Bizarrap

Mejor Artista Región Andina: Mike Bahía

Mejor Artista Región Norte: Jay Wheeler

Artista Revelación: Lit Killah

Promesa Musical: Mario Bautista

Influencer Del Año: Domelipa

Mejor Artista Regional Popular: Christian Nodal

Mejor Artista Urbano Dominicano: El Alfa

Mejor Video: “Mientras Me Curo Del Cora” – Karol G

Mejor Colaboración : “La Jumpa” – Arcangel Bad Bunny

Mejor Contenido Plataforma Musical: Alofoke Media

Dj Del Año: Dj Adoni

Canción Del Año: “Provenza” Karol G

Artista Tendencia: Austin Palau

Gala

Incluyó propuestas musicales como las de Jay Wheeler, Zhamira, Paola Jara, Maldy, Yeison Jiménez, Ovi, Lit Killah, Alemán, C.R.O, Jessi Uribe, Yailin La Más Viral y Shadow Blow, Anuel, Rochy RD, El Alfa y ese monumento a la música que tal vez -y sin tal vez- haya sido el momento mejor producido y cumbre de la puesta en escena: el homenaje a Grupo Niche, con la salsa representada por una de las agrupaciones, que demuestra que la música de verdad sigue teniendo dolientes y espacios.