Será de abril a junio en las instalaciones de la feria del libro en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte

El 29 de julio de este año se cumplirán 134 años de la muerte en un campo cercano al pueblo francés de Auvers-sur-Oise de uno de los pintores más conocidos e influyentes en las artes plásticas: el holandés Vincent Van Gogh.



Probablemente el poeta Hugo Ania Mercier haya querido repetir su modo de morir, cuando le dijo a la poeta Carilda Oliver Labra: “Carilda, si no te casas conmigo, me doy un tiro”. Se lo repitió tres veces ascendiendo la escalinata del Palacio de Justicia de la ciudad de Matanzas en Cuba. Carilda, abogada como él, le dijo que no podía ser, que ella estaba casada con un hombre de bien. A lo que Hugo correspondió pegándose un tiro en el centro del pecho. Pero con tan buen tino que no murió y Carilda lo cuidó en el hospital hasta que restablecido pudo salir, recoger sus cosas e irse a vivir con aquel loco.



El tiro de Van Gogh, lo tuvo dos días más del otro lado. Y no regresó. Se había disparado con un revólver de 7mm tipo Lefaucheux, subastado el 19 de junio de 2019 en US$182 mil. ¿Acaso algún coleccionista dominicano tendrá alguno de los 800 o 900 cuadros y 1600 dibujos creados por el pintor que padecía de hipergrafía? A falta de ello, arribará a Santo Domingo una inmersiva de la obra del artista que se cortó la oreja.



Vincent Van Gogh había comenzado a pintar a los 20 años, y lo hizo febrilmente hasta su fallecimiento a los 37 años. Hablamos de 6,205 días de producción. Se puede estimar que entregó una obra cada 2,4 días promedio.



Según supo elCaribe la experiencia de nuevo tipo estará mostrándose del 10 (cuando será su inauguración) y el 12 de abril (que abriría sus puertas para el público), hasta el 10 de junio.



La inmersiva será montada en tres pabellones de la feria del libro en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, y en una carpa que será montada especialmente para ella. De hecho parece que será la misma que se usó para la inmersiva de Ivan Tovar. Van Gogh Inmerse Art Experience incluye obras como los famosos Girasoles, La noche estrellada, Trigales con cuervos, entre otros.



Un martir del arte



En su corta pero intensa vida, Van Gogh -según se dice- solamente vendió un cuadro, aunque gran parte de su vida lo mantuvo su hermano Theo, quien cuando se casó tuvo que dejar de ayudarlo.



Sus primeros óleos de tonos oscuros describen la vida de pobreza nada radiante de obreros y campesinos de su país, Holanda, como Un par de zapatos viejos (1886, Óleo sobre lienzo 45,5 × 37,5 cm); o Los comedores de patatas (1885, Óleo sobre cartón 82 × 114 cm).



Luego vendría la etapa impresionista parisina, con fomas más frescas y alegres donde creó una serie de 200 cuadros, caracterizados por el colorido que dio luz y empatía vital a los lienzos, como un reflejo seguramente de la vida propia. Etapa donde se apropió de la etapa de pinceladas que se iba a constituir en su estilo definitivo y característico.



La última etapa creativa incluye sus años en Arlés, una pequeña ciudad del sur de Francia, donde se encuentra la sede de su Fondation Van Gogh, cuando por fin encontró la luz que convierte sus cuadros en inconfundibles.



Es allí en Arlés, aunque también en Saint-Rémy (donde vivió un tiempo y existe otro museo que lleva su nombre) y Auvers-sur-Oise (donde se suicidó y en cuyo cementerio está enterrado), donde Van Gogh adquirió la produndidad de pintar desde sus emociones.



Esa etapa postimpresionista se caracterizó por la exploración de su estado de ánimo con los colores y las pinceladas. Allí surgen sus Girasoles, ya no desde la contemplación de la naturaleza, y crea también -en apenas dos años y medio- unos 463 cuadros que le llevaron a convertirse en uno de los pintores más admirados de todos los tiempos.

La noche estrellada, Los girasoles y Afiche del evento.

El final de la vida y el éxito después de muerto

En los dos últimos años de su vida el artista ganó reconocimiento entre las vanguardias y exhibió en exposiciones en París y Bruselas. Después de su muerte, su hermano Theo quiso que sus obras fueran más reconocidas. Murió seis meses después. Jo van Gogh-Bonger, viuda de Theo y cuñada de Vincent, quiso cumplir la tarea. Vendió algunas obras, prestó algunos cuadros para exposiciones y publicó sus Cartas a Theo. En una dijo: “…El que prefiere permanecer solo y tranquilamente en la obra y sólo quisiera tener muy pocos amigos, es el que circula con más seguridad entre los hombres y el mundo.”