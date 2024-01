“Tú le puedes dar un bofetón a mi hijo, y no pasa nada. Pero el que me toque al Mayimbe, lo mato”, expresó un coterráneo de Fernando Villalona, durante su presentación el pasado viernes en Loma de Cabrera.



La expresión de idolatría por el hijo de la remota localidad fronteriza, fue una más de muchas que se sintieron en el estadio, donde el público se mantuvo durante casi siete horas.



Luis Medrano, el productor del concierto, expresó a elCaribe que era como un mesías que hubiese llegado al lugar.



“La gente esperó sobre el polvo y la grama al Mayimbe. Llevo muchos años en esto y creo que muy pocas veces he visto manifestaciones de amor como estas por un artista”, expresó.



Al concierto asistió toda Loma de Cabrera, niños, adolescentes, abuelos y abuelas, profesionales, campesinos, choferes, empresarios, autoridades, militares.



La cartelera de artistas que actuó en la fiesta de El Mayimbe sumó memorables momentos, con Jandy Ventura y El Legado, Manny Cruz, Fefita la Grande, Sexappeal, Luis Miguel del Amargue y Chimbala, quienes lograron una gran conexión con sus éxitos en Loma de Cabrera.



Después de esas actuaciones llegó el momento del Hijo Mimado. Eran las 3:30 de la madrugada. Cuando Fernando Villalona entonó “Dominicano soy” (su versión del tema “Gitano soy” de Chiquetete), bandera en mano, “se desató una de las emociones colectivas más intensas que he podido vivir”, afirmó el empresario artístico.



“El concierto fue un acto de devoción y respeto en honor a su amado Mayimbe. Es maravilloso ver cómo un artista puede unir a tantas personas y crear un sentido de orgullo y pertenencia en su comunidad. La devoción y el aprecio que la gente muestra hacia Fernando Villalona es un testimonio de su influencia positiva en la vida de muchos”, valoró Medrano.

Villalona agradece por el reconocimiento de sus coterráneos.

Un reconocimiento y otros detalles del acto

El alcalde y la sala capitular del municipio de Loma de Cabrera reconocieron al artista Ramón Fernando Villalona Evora por contribuir grandemente con la ciudad en diferentes renglones. Luces, sonido, visuales, un escenario de lujo, llamativo y amplio fue todo un acontecimiento en la ciudad.



El evento fue posible gracias al respaldo del presidente Luis Abinader, quien felicitó al artista por su bien ganado reconocimiento.



Patrocinio de Banreservas, Cerveza Presidente y Pepsi.



El concierto fue gratuito