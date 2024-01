Una serie de presentaciones en municipios de la zona Norte arranca hoy, con las fiestas patronales de Nagua

Wason Brazobán, como todo muchacho que se respete de las clases humildes, quiso ser pelotero. Y no solo quiso ser, sino que fue firmado a los 17 años por US$7,500 dólares para ser pelotero.



Ha narrado que ese fue el día más feliz de su vida y que ni siquiera se compara con las más de ocho veces que ha recibido el Premio Casandra. Una pequeña lesión en la rodilla le impidió continuar en la pelota y ahí comenzó una nueva etapa en su vida. Si bien no llegó a jugar en el Shea Stadium, hogar de los Mets de Nueva York, logró cantar allí.



Muchos años después de su frustración beisbolera, Wason es un cantautor que ha sabido ennoblecer su carrera cantándole al amor y al desamor, que sabe muy bien dónde está la diana sentimental de las mujeres.



Cada uno de sus conciertos es un mitin de amor. Y no bastan los aplausos, sus fanáticas quieren tomarse fotos, tocar al ídolo, sonreírle.



Eso se llama llegar al corazón del público, y él lo ha logrado con una sostenida carrera que comenzó con el grupo Negros en 2001, que era integrado además de por Wason, por Joel, Kelvin y Tommy. El cuarteto pertenecía a la empresa Premium Latin Music, de Franklin Romero, y el mánager era Cholo Brenes.



La envidia y las desavenencias no se hicieron esperar. Cuando el grupo Negros dejó de existir, Wason decidió seguir en solitario. Él era el de más talento musical entre todos.



Profeta en su tierra



Y aunque no ha tenido el éxito internacional, es de los que opinan que “un artista no debe ser valorado por su éxito internacional. Vemos en países como México, donde hay glorias nacionales que nunca han salido de su país, y sin embargo, son reconocidos como grandes estrellas”, expresó hace un tiempo.



Y puso como ejemplo a otro grande, que ya no está con nosotros: “Aquí tenemos grandes figuras como es el caso de Anthony Ríos, quien es una gloria nacional y ha sabido ser un gran profeta en su tierra”.



Veinte años después



Dos décadas después, Wason es un ícono de la música romántica contemporánea en República Dominicana.



El admirado cantante y compositor dice sentirse muy feliz por la celebración de sus 20 años de carrera artística, y para compartir su alegría con sus seguidores, según un comunicado. Es por esa razón que ha organizado una serie de conciertos gratuitos en distintas localidades de República Dominicana con el patrocinio de Banreservas.



Por ahora los conciertos pactados se realizarán en Nagua, Imbert, Río San Juan, Cabrera y San Juan.



La producción es de Emporio Luis Medrano y para ello el presidente Luis Abinader ha expresado su apoyo total a todos los talentos de su calidad en un almuerzo celebrado el pasado lunes en el Palacio Presidencial. Así que Wason ha recibido la felicitación del mandatario por sus dos décadas en la industria musical y sus aportes en la industria del entretenimiento y la cultura.



Las empresas patrocinadoras son Banreservas, Cerveza Presidente, Pepsi, Wind Telecom, Telenor, AyB Electromuebles, Barceló y autoridades locales de los distintos municipios, que han unido esfuerzos para brindar estas experiencias musicales a todo el público.



Wason Brazobán ha expresado su gratitud al presidente Luis Abinader y a todos los patrocinadores por su respaldo incondicional, así como al empresario Luis Medrano por su labor en la coordinación y producción de estos eventos, dice una comunicación. Además, agradeció a cada uno de los alcaldes de las primeras ciudades donde se presentará el “cantautor del pueblo”: Junior Peralta (Nagua), Marlon Ángel Arias (Cabrera), María Elena Ramos (Imbert, Puerto Plata) y Alan Checo (Río San Juan).



Repertorio y fechas



El repertorio de Wason Brazobán, es amplio, rico en melodías y casi siempre moviéndose entre la poesía coloquial y el lirismo intimista, no exentos por momentos de pequeñas chispas de humor.



“La mujer que a mí me gusta”, “Mi Reina” (con versos de Pablo Neruda), “Estoy Enamorado de una mala” y muchos otros éxitos, forman parte del equipaje que irá pasando de localidad en localidad mientras enciende 20 velitas de vida artística y sopla el bizcocho.

Las fechas de las presentaciones son las siguientes:

20 de enero: Fiestas Patronales de Nagua

25 de enero: Plaza Sánchez de Imbert, Puerto Plata

27 de enero: Parque Duarte de Cabrera 28 de enero: Parque Duarte de Río San Juan.