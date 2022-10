La Reina de las Fusiones lanzó en agosto “Entre Luna y Babia” y a fines de octubre propondrá una nueva producción musical titulada “Esta que tú ves”

La artista dominicana Xiomara Fortuna lanzó en agosto “Entre Luna y Babia”, y a fines de octubre lanzará “Esta que tú ves”.



“Entre Luna y Babia” es un álbum de siete piezas donde la experimentación se da la mano con lo minimalista y como siempre las fusiones.



Te quiero libre, Yo también, Nada más, Agua, Entre Luna y Babia, Las lunas y Jardinera conforman esta entrega sui generis en la discografía de la más laboriosa compositora dominicana.



Hay años en los que ha lanzado hasta cuatro álbumes. Esa creatividad le hace creer que la valoración que hacen de su arte en el país, no es del todo el que se merece. Por eso piensa irse pronto a España desde donde ha venido insistiendo y cree es el momento oportuno para pasar gran parte del año.



Se propone desde allí lograr nuevos niveles de aceptación no solo en otros públicos, sino en el propio. Eso ha dicho a elCaribe en una entrevista ayer.



“Yo tenía un tema que quería sacar al aire titulado Lunas y busqué a Isaac Hernández para ver si lograba algo entre el jazz y lo popular, le explique un poquito. El hizo un arreglo que me encantó y me dijo ‘Yo puedo hacer otra’. Y así fue surgiendo la idea de esta producción. Busqué otras canciones que estaban hechas, y para la producción solamente tuve que componer tres temas”, explicó refiriéndose a Yo también, Nada más y Agua.



“Este es un disco sumamente experimental y novedoso” aclara.



“A nivel de letra siempre es una búsqueda de la poesía, pero no tan abstracta. Porque la canción busca llegar lo más profundo y rápido posible al público. Una amante de las letras no puede dejar de lado la poesía que es una parte importante de la literatura. Que es bella y dice las cosas de la manera más hermosa posible”, explicó quien en julio pasado fue junto al italiano Zucchero y a Vicente García las atracciones principales del festival La Mar de Músicas en Cartagena, España.



“Creo que estas letras tienen que ver conmigo. Son muy anecdóticas. Estas canciones son muy mías, muy personales, muy testimoniales”, aseguró.



Música de experimento



Fortuna manifiesta que “Desde el punto de vista musical este disco es muy experimental. Tanto Isaac como yo hicimos una búsqueda de poder utilizar lo que nos brinda la tecnología, de poder experimentar nuevos arreglos, de poder inventar nuevas formas de hacer música, una búsqueda de sonidos diferentes, sin tener en cuenta las teorías de que esto se puede o esto no se puede. Cortamos donde nos dio la gana, seguimos donde nos dio la gana. Y creo que logramos un resultado realmente diferente”.



Consciente de que la madurez permite experimentar a partir del conocimiento es de la opinión de que “con tantos años haciendo música ya yo sé lo que quiero y en qué momentos y cómo lo puedo lograr”.



Xiomara usa como herramientas otras manifestaciones del arte para traer a esta parte que es la música. Así se propone “Utilizar todo lo que el arte es capaz de brindarnos para ponerlo en una canción”. Y pone de ejemplo la poesía y su capacidad de desestructurar el verso, lo cual se puede utilizar también en la canción.



“Tengo 17 discos y me gusta experimentar. No le temo a si va a gustar o no va a gustar. Me gusta ser muy artista”.



Esta que tu vez



A fines de este mes de octubre Xiomara Fortuna presentará otra producción: Esta que tú vez.



“Es una producción muy hermooosa”, recomienda alargando la o. “Y tiene mucho que ver con el modo que hacíamos música antes. Es acústico. Tiene muchas guitarras. No estoy experimentando desde el punto de vista de crear nuevos sonido. Pero sí en el sentido de ponerle nuevos sonidos a corrientes o estilos musicales”.



Puso de ejemplo a un son: “Sacarlo del confort de la clave, sacarlo del bongó, sacarlo del tres y del cuatro, ponerle unas guitarras que suenen como se tocan las guitarras en Camerún, y ponerle una bomba de Puerto Rico o un alegre colombiano. Y crear ese son con otra sonoridad, pero que se sienta son”.



Se trata de una producción con Rafa Payán de la cual dice estar muy satisfecha, dedicada a África.



Xiomara estima que “desde nuestros países la gente cree que África es un país o que es un país de esclavos. La única referencia que tenemos son los esclavos. La gente no sabe lo inmenso, a tal punto que todo lo que nosotros tenemos, le queda chiquito y viene de por ahí. O sea, acercar un poquito esa África desconocida”.



Por esa razón en esa nueva producción Fortuna habla de Camerún, habla de calles de allá, habla de comidas y de bebidas.



La cantante, compositora y productora es de las pocas que han viajado a Nigeria y a Benín, gracias a sus ansias de investigar las raíces. Conoció al primer Premio Nobel de Literatura, el nigeriano Wole Soyinka que ahora anda por los 88 años. Conoció las rutas de los esclavos en Beni. Todo lo cual le ayudó a comprender mejor “toda nuestra procedencia”.



Xiomara Fortuna se propone en un futuro inmediato regresar a los escenarios internacionales. Y trabajar con más fuerza Europa y América.



“Me propongo estar más tiempo en Europa, específicamente en España, como centro estratégico para la promoción de mi obra. Allá mi arte ha sido muy bien recibido y estos dos últimos años que he estado viajando, me he dado cuenta que tengo un público ahí que comprende lo que yo hago, que le gusta”, explicó.



“Algo así como pasarme cuatro meses allá y venir dos meses para ir a América”, agregó.



“Es muy chévere. Me siento cómoda porque como sabemos aquí hay que tardar mucho para crear un público. Y como sabemos ahora tengo que crear un público joven que pueda darle seguimiento a lo que hago. Mi generación esta viendo Netflix”, concluyó.

