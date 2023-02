Email it

La joven curadora e investigadora dominicana Yina Jiménez Suriel forma parte del grupo de profesionales invitados a participar en los proyectos curatoriales de la 42 edición de la feria internacional de arte Arco Madrid 2023.



El evento que se celebrará desde hoy 22 hasta el 26 de febrero próximo, en las instalaciones de Ifema Madrid, es uno de los cinco más importantes de Europa y primero en España.



Yina -editora asociada de la revista Contemporary And (C&) para América Latina y el Caribe-, trabajó en la sección “Opening by Allianz” junto a Julia Morandeira Arrizabalaga, residente en Países Bajos. Ambas han intentado tomar el pulso a la escena artística internacional, explorando las apuestas de 17 galerías emergentes provenientes de Madrid, Barcelona, Paris, Saō Paulo, Munich, Amsterdam, Cluj-Napoca, Bogotá y Lima, entre otras ciudades.



La información brindada a elCaribe dice que Jiménez y Morandeira han seleccionado las obras de 24 artistas con distintas trayectorias, lenguajes y gestos, comprometidos con tensar diferentes urgencias y cuestiones que definen nuestra contemporaneidad.



Según palabras de la propia Yina, quien ostenta una envidiable referencia de trabajos internacionales: “En las últimas décadas las ferias de arte han servido como una plataforma que brinda la posibilidad en tiempo y espacio de revisar y plantear nuevos caminos para la práctica del coleccionismo y el galerismo, sea institucional o privado, a través de la interacción entre artistas, curadores, galeristas, coleccionistas, fundaciones y otros”.



Según la joven dominicana con un master en estudios visuales “a través de estos encuentros se dinamizan las relaciones y se propicia la circulación y visibilidad de la comunidad artística, un sector de la economía discreto, pero que mueve montos considerables, si de inversiones se trata”, concluye.