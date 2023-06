La cantante mexicana ofrece un show absolutamente nuevo, con vestuario especial y máscaras computarizadas.

“Cuando estaba de 14 o 15 años me presenté una vez en Santiago. Fue cuando vine con Los Chamos y con Los Chicos. No fue en el Gran Teatro del Cibao, sino en un lugar grande, abierto, que no recuerdo. Estoy ansiosa por verles. ¡Hace añales que no voy!”, dijo al programa Famosos Inside el pasado miércoles la intérprete de Maldita primavera, quien en 1978 lanzó su primer disco Ilumina tu vida.



Ahora regresa con su espectáculo Euforia. “Era lo que yo sentía cuando estaba encerrada en esas cuatro paredes en la pandemia. Yo tenía esa euforia de salir, de cantar para mi público, de vernos y creo que ese sentido lo tenemos todos los artistas. Porque nosotros nos alimentamos de la energía de la gente, del amor, del aplauso, del escenario. Hay dos tipos de interpretación de la euforia. Está la euforia que dan las drogas, que ese no es mi caso; y está la euforia que viene de la energía, la fuerza, la alegría. Esa es la euforia que yo quiero transmitir a través de mis shows, por lo tanto son dos horas de puros éxitos. Vuelvo a bailar después de mucho tiempo…”, narró quien asegura haber estado casi seis meses en cama después de infectarse del Covid.



“Vuelvo a bailar en los escenarios. Son ocho cambios de vestuario incluidos mis bailarines. Son veintitantas canciones. Canciones que tienen mucha producción. Es un show muy Las Vegas. Celine Dion fue la que más me inspiró, cuando la vi. Ella cantaba baladas pero alrededor de ella estaban pasando cosas. Eso es lo que tienen algunas de mis canciones. Algo sucede mágico alrededor mío, cuando estoy cantando. Porque eso no muchas cantantes latinas lo han hecho”, reconoció.



“Así que es un show mágico, donde todo es nuevo. Soy la productora del espectáculo y me involucro en todo, hasta en los vestuarios de los muchachos. ¡Aquí traigo 8 bailarines, pero en México son 30! Y todo mi show está computarizado”, aseguró la intérprete de Detrás de mi ventana, Quién eres tú o El apagón.



“Usé diseñadores rusos, y obviamente de aquí de República Dominicana Gianinna Azar, entre otros. Hicimos ropa especial para el show. Ya sabes, Giannina hace ropa para Beyoncé y yo le dije, ‘mi amor, Beyoncé sale en un elefante, pues yo salgo en un helicóptero’”, expresó entre risas, mencionando una parte del oppening con unas máscaras computarizadas, diseñadas para el show desde Rusia. “¡Obvio las compré antes de la guerra!… Así que este show tiene muchas cosas de la actualidad”, confirmó Yuri, con grandes ganas de subir al escenario.

Espectáculo “Euforia”, de la mexicana Yuri

Producción local: César Suárez Pizano

Lugar: Gran Teatro del Cibao

Hora: 8:30 pm

Fecha: Viernes 23 de junio

Lugar: Teatro Nacional

Hora: 8:30 pm

Fecha: Sábado 24 de junio

Boletas: Uepa Tickets: Foso RD$9,205, Platea RD$8,665, Balcón (A a H) RD$7,580; (J a N) RD$6,500