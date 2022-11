La Academia de los Grammy Awards ha dado a conocer a los artistas nominados de esta edición del 2023.

Los nominados se revelaron a través de una ceremonia en streaming celebrada en el Grammy Museum de Los Angeles, California.

El 5 de febrero, en la 65ª edición de los premios más importantes de la música, serán entregados estos galardones.

La artista más nominada parece ser Beyoncé, quien acumula más de 80 nominaciones en su carrera.

Con 9 nominaciones, la solista estadounidense ha conseguido igualar la cifra que hasta el momento tenía su pareja y padre de sus hijos, Jay Z.

Tras los pasos de Beyoncé aparece Kendrick Lamar que ha conseguido obtener 8 nominaciones en diferentes categorías incluyendo las más importantes (Grabación, Disco, Canción, Vídeo…). Un duro rival como también lo serán Adele y Brandi Carlile que tienen 7 candidaturas a premios cada una.

Algo más alejados de estos artistas top aparecen Harry Styles, Mary J Blige, Future, DJ Khaled o The Dream que suman 6 nominaciones cada uno. Rosalía va con dos nominaciones.

Semanas atrás, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación reveló que se sumarían más categorías a dicha premiación. Entre ellas, compositor del año no clásico, mejor interpretación de música alternativa, mejor interpretación estadounidense, mejor banda sonora para videojuegos y otros medios interactivos, mejor álbum de poesía hablada y mejor canción por el cambio social.

Nominaciones a los Grammy Awards

Mejor Canción del año

Adele – Easy on Me

Beyoncé – Break My Soul

Bonnie Raitt – Just Like That

DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy – God Did

Gayle – ABCDEFU

Harry Styles – As It Was

Kendrick Lamar – The Heart Part 5

Lizzo – About Damn Time

Steve Lacy – Bad Habit

Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film)



Mejor Grabación del año

ABBA – Don’t Shut Me Down

Adele – Easy on Me

Beyoncé – Break My Soul

Brandi Carlile Featuring Lucius – You and Me on the Rock

Doja Cat – Woman

Harry Styles – As It Was

Kendrick Lamar – The Heart Part 5

Lizzo – About Damn Time

Mary J. Blige – Good Morning Gorgeous

Steve Lacy – Bad Habit



Mejor Disco del Año

ABBA – Voyage

Adele – 30

Bad Bunny – Un Verano Sin Ti

Beyoncé – Renaissance

Brandi Carlile – In These Silent Days

Coldplay – Music of the Spheres

Harry Styles – Harry’s House

Kendrick Lamar – Mr. Morale & the Big Steppers

Lizzo – Special

Mary J. Blige – Good Morning Gorgeous (Deluxe)



Mejor artista revelación

Anitta

Omar Apollo

DOMi & JD Beck

Muni Long

Samara Joy

Latto

Måneskin

Tobe Nwigwe

Molly Tuttle

Wet Leg

Mejor Actuación Pop Solista (Best Pop Solo Performance)

Adele – Easy on Me

Bad Bunny – Moscow Mule

Doja Cat – Woman

Harry Styles – As It Was

Lizzo – About Damn Time

Steve Lacy – Bad Habit

Mejor Actuación Pop de dúo/grupo (Best Pop Duo/Group Performance)

ABBA – Don’t Shut Me Down

Camila Cabello Featuring Ed Sheeran – Bam Bam

Coldplay & BTS – My Universe

Post Malone & Doja Cat – I Like You (A Happier Song)

Sam Smith & Kim Petras – Unholy

Mejor Disco de Pop Cantado Tradicional (Best Traditional Pop Vocal Album)

Diana Ross – Thank You

Kelly Clarkson – When Christmas Comes Around…

Michael Bublé – Higher

Norah Jones – I Dream of Christmas (Extended)

Pentatonix – Evergreen

Mejor Disco de Pop Cantado (Best Pop Vocal Album)

ABBA – Voyage

Adele – 30

Coldplay – Music of the Spheres

Harry Styles – Harry’s House

Lizzo – Special

Mejor Disco de Pop Latino (Best Latin Pop Album)

Camilo – De Adentro Pa Afuera

Christina Aguilera – Aguilera

Fonseca – Viajante

Rubén Blades & Boca Livre – Pasieros

Sebastián Yatra – Dharma +

Mejor Actuación Rock (Best Rock Performance)

Beck – Old Man

The Black Keys – Wild Child

Brandi Carlile – Broken Horses

Bryan Adams – So Happy It Hurts

Idles – Crawl!

Ozzy Osbourne Featuring Jeff Beck – Patient Number 9

Turnstile – Holiday

Mejor Actuación Metal (Best Metal Performance)

Ghost – Call Me Little Sunshine

Megadeth – We’ll Be Back

Muse – Kill or Be Killed

Ozzy Osbourne Featuring Tony Iommi – Degradation Rules

Turnstile – Blackout

Mejor Canción de Rock (Best Rock Song)

Brandi Carlile – Broken Horses

Ozzy Osbourne Featuring Jeff Beck – Patient Number 9

Red Hot Chili Peppers – Black Summer

Turnstile – Blackout

The War on Drugs – Harmonia’s Dream

Mejor Disco de Rock (Best Rock Album)

The Black Keys – Dropout Boogie

Elvis Costello & The Imposters – The Boy Named If

Idles – Crawler

Machine Gun Kelly – Mainstream Sellout

Ozzy Osbourne – Patient Number 9

Spoon – Lucifer on the Sofa

Mejor Actuación de Música Alternativa (Best Alternative Music Performance)

Arctic Monkeys – There’d Better Be a Mirrorball

Big Thief – Certainty

Florence and the Machine – King

Wet Leg – Chaise Lounge

Yeah Yeah Yeahs Featuring Perfume Genius – Spitting Off the Edge of the World

Mejor Disco de Música Alternativa (Best Alternative Music Album)

Arcade Fire – WE

Big Thief – Dragon New Warm Mountain I Believe in You

Björk – Fossora

Wet Leg – Wet Leg

Yeah Yeah Yeahs – Cool It Down

Mejores bandas sonoras

La banda sonora de Encanto, la música de The Batman o las canciones de Elvis compiten en las categorías que premian las mejores bandas sonoras.

Mejor Recopilación de Banda Sonora para Medios Visuales (Best Compilation Soundtrack for Visual Media)

Various Artists – Elvis

Various Artists – Encanto

Various Artists – Stranger Things: Soundtrack From the Netflix Series, Season 4

Lorne Balfe, Harold Faltermeyer, Lady Gaga & Hans Zimmer – Top Gun: Maverick

Various Artists – West Side Story

Mejor Banda Sonora Original para Medios Visuales, incluyendo cine y televisión (Best Score Soundtrack for Visual Media -Includes Film and Television-)

Germaine Franco – Encanto

Hans Zimmer – No Time to Die

Jonny Greenwood – The Power of the Dog

Michael Giacchino – The Batman

Nicholas Britell – Succession: Season 3

Mejor Banda Sonora Original para Videojuegos y Otros Medios Interactivos (Best Score Soundtrack for Video Games and Other Interactive Media)

Austin Wintory – Aliens: Fireteam Elite

Bear McCreary – Call of Duty®: Vanguard

Christopher Tin – Old World

Richard Jacques – Marvel’s Guardians of the Galaxy

Stephanie Economou – Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök

Mejor Canción Compuesta para Medios Visuales (Best Song Written for Visual Media)

Beyoncé – Be Alive

Carolina Gaitán – La Gaita, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz & Encanto – Cast – We Don’t Talk About Bruno

Jessy Wilson Featuring Angélique Kidjo – Keep Rising (The Woman King)

Lady Gaga – Hold My Hand

Taylor Swift – Carolina

4*Town, Jordan Fisher, Finneas O’Connell, Josh Levi, Topher Ngo & Grayson Villanueva – Nobody Like

Mejor Disco de Música Urbana (Best Música Urbana Album)

Bad Bunny – Un Verano Sin Ti

Daddy Yankee – Legendaddy

Farruko – La 167

Maluma – The Love & Sex Tape

Rauw Alejandro – Trap Cake, Vol. 2

Mejor disco de Rock latino o disco alternativo (Best Latin Rock or Alternative Album)

Cimafunk – El Alimento

Fito Páez – Los Años Salvajes

Gaby Moreno – Alegoría

Jorge Drexler – Tinta y Tiempo

Mon Laferte – 1940 Carmen

Rosalía – Motomami

Mejor Videoclip (Best Music Video)

Adele – Easy on Me

BTS – Yet to Come

Doja Cat – Woman

Harry Styles – As It Was

Kendrick Lamar – The Heart Part 5

Taylor Swift – All Too Well: The Short Film

Mejor Disco de Música Alternativa (Best Alternative Music Album)

Arcade Fire – WE

Big Thief – Dragon New Warm Mountain I Believe in You

Björk – Fossora

Wet Leg – Wet Leg

Yeah Yeah Yeahs – Cool It Down

Puedes consultar el resto de categorías (rap, americana, R&B, dance/electrónica) y nominados en la web oficial de los Grammys.