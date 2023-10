Acusan a Shakira de destrozarle la vida a sus 2 hijos

Un famoso actor y cantante acusó sin tapujos a la cantante y compositora colombiana Shakira de «destrozarle la vida de sus 2 hijos», Sasha y Milan. Esto, luego de atacar públicamente a su padre y hacer una campaña en dónde, presuntamente, «lo único que le importaría es el dinero».

El popular actor español Jaime Lorente, conocido por su papel en la emblemática serie La Casa de Papel, ha atacado públicamente a Shakira (otra vez) y ahora afirma que la artista latina le destruyó la vida a sus dos hijos en medio de todo el escándalo que generó su separación con el ex futbolista español Gerard Piqué.

El actor español utilizó su cuenta oficial de Twitter para lanzar tajantes comentarios y opiniones sobre Shakira.

La defensa de la intérprete de ‘Waka Waka’ no se hizo esperar, y miles de sus fanáticos empezaron a criticar las afirmaciones que Lorente.

«Mi familia está unida y no le he destrozado la vida a mis hijos haciendo un tema vergonzoso contra mi ex y haciendo que su vida se convierta en un infierno. NO HAY MILLONES DE oyentes que paguen eso. Jiji», escribió el actor en Twitter.

Asimismo, en respuesta a las críticas de los fans de Shakira, el también cantante dijo que «su música es una m…, pero no le debe nada a Hacienda», en franca alusión a los problemas de Shakira con el fisco español.

Mi música es una mierda, pero no le debo nada a hacienda. Besis September 29, 2023

Jaime cree que la estrella latina solo utiliza a sus hijos para crear una falsa imagen de mujer sana. Y además, en días anteriores, afirmó que «le daba pereza» Shakira y todo lo que ha hecho para seguir vigente.

Las constantes críticas a Shakira

Shakira es constante blanco de numerosas críticas mixtas por la forma en que sus hijos se exhiben ante la prensa, mientras ella y su exesposo siguen en medio de la polémica tras su sorpresiva separación tras 12 años de relación.

Por ese motivo, Jaime Lorente cree que Shakira le destruyó la vida a sus dos hijos al exponerlos de esa forma al público. Sobre todo cuando ambos no tienen la edad suficiente para decidir sí aparecer en la Internet o no.