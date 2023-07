Afirman que Clara Chía ya no estaría enamorada de Gerard Piqué

Email it

Clara Chía y Gerard Piqué se ubicaron como una de las parejas más comentadas de la prensa del entretenimiento debido a todas las polémicas en los últimos meses. Ambos españoles intentaron lidiar con la presión mediática, enfrentándose a preguntas incómodas sobre su vida privada.

Los dos españoles hicieron frente a las situaciones. Lidiaron con el constante acoso de los paparazzis, quienes intentaban conocer detalles de su vínculo sentimental. Ninguno de los dos se pronunció en público sobre lo relacionado con su noviazgo y con Shakira, dándole paso a que circularan rumores y especulaciones en los medios.

Ahora, luego de un tiempo en que intentaron «bajar la marea» en los medios, Clara Chía y Piqué resurgen en la prensa rosa. Principalmente a raíz de una información que compartió un portal español que asegura que hay cambios en la relación de la relacionista pública y el empresario de Kosmos y que hay ‘pruebas’ que lo demostraban.

Un atuendo detrás del «desamor» de Clara Chía

Según compartió Marca, hace varios días surgió un rumor que se refería al posible desinterés que tendría Clara Chía Martí en la relación que construyó con Gerard Piqué. El espacio informativo se centró en que todo vendría ligado con la renovada forma de vestir del exfutbolista, quien apareció en un evento con un atuendo bastante colorido e inusual.

«Ambos han dado de qué hablar semana tras semana luego de hacer oficial su relación. Sin embargo, en los últimos días la polémica en torno a la pareja está en su punto más crítico», reseñó el medio.

«Durante el pasado fin de semana, surgió el rumor sobre el posible desinterés de Clara Chía Martí en su relación con Gerard Piqué debido a la forma de vestir del exfutbolista», agregó el portal, reseñando las críticas recibidas por el exfutbolista por su forma de vestir y él, en respuesta, afirman que es Clara Chía la que escoje su vestuario.

El resultado de esto fue una ola de críticas en redes sociales que, según Marca, hicieron sentir mal a Clara Chía. No obstante, según reseñó Prensa Libre, también surgieron comentarios de que Clara Chía ya no estaría enamorada de Piqué y su interés en hacerlo quedar en “ridículo” era evidente. Los medios internacionales, además, basaron su información en los comentarios de usuarios en redes sociales, afirmando que ya el amor de antes no se veía en esta unión.