Clara Chia y Gerard Piqué se casan y ya tienen fecha de la boda

El ex futbolista español Gerard Piqué y su jóven novia Clara Chia Martí se van a casar. Así lo ha reportado un programa español que incluso también ha dado a conocer la fecha en la que la pareja hará el anuncio de manera formal. Se darán el sí después de un año de noviazgo, lleno de polémicas y críticas del público.

Tras la gran polémica que suscitó su separación con la cantante colombiana Shakira, Gerard Piqué parece estar más que listo para comprometerse con su nueva y joven novia Clara Chia Martí, sin importar lo que los fans de la colombiana piensen sobre él.

El portal Look de Ok Diario, es el que ha dado a conocer que el ex futbolista del Barcelona FC y la joven catalana, ya tienen todo anunciado para informarle a sus familiares sobre su compromiso.

La pareja ha elegido la fiesta de boda del hermano de Piqué, Marc Piqué, la cuál se celebrará el próximo 24 de junio. Allí, le darán a conocer a todos sus familiares que están comprometidos.

Piqué y Clara Chía se casarán tras un año de relación

El portal también aseguró que los hijos del deportista no estarán presentes en el anuncio, ya que Shakira se negó rotundamente a alargar la fecha en la que sus hijos compartirán tiempo junto a su padre, que culminó el pasado 19 de junio.

El sueño de Gerard Piqué de contraer matrimonio se cumplirá con la joven Clara Chia Martí. Y es que al final de todo, ambos han demostrado que sí están enamorados, y que sí están dispuestos a compartir gran parte de su vida juntos.

¿Le puede traer problemas a Piqué casarse con Clara Chía?

Sin embargo, no todo sería color de rosa para el ex futbolista. Al parecer, un matrimonio con Clara Chía podría afectar en gran parte su relación con sus hijos. Esto, debido a una cláusula en el convenio sobre la custodia de los hijos de Shakira y Piqué que «regula quién puede estar en la casa o convivir» con Milán y Sasha.

Esta clausula es la que precísamente le sirvió de argumento a Shakira para prohibir la presencia de sus hijos en el casamiento de su tío, ya que Clara Chía estará presente. Pero además, genera controversia, pues los hijos de Shakira recientemente compartieron con Lewis Hamilton, de quien se rumora tiene una relación con su madre que ninguno de los dos confirma o niega.

Los hijos de Shakira estuvieron presentes en el paseo de su madre con Hamilton

La cantante y compositora colombiana y el ex defensor del Barcelona habrían firmado que, en caso de que algunos de los dos estableciera una relación sentimental, los niños no pueden convivir con ellos, esto con el objetivo de proteger su estabilidad y evitar conocer personas que sólo estarán de paso por la vida de sus padres.