Santo Domingo.- Con estreno y lanzamiento de su primer álbum musical titulado “Afrodita”, la artista y compositora Chelsy, da un paso adelante en su proyección nacional e internacional, disco en el que exploró distintos ritmos musicales.

Se trata de un trabajo que fusiona la sensualidad, el poder y la feminidad inherentes a la figura mitológica de Afrodita, con los pulsantes ritmos urbanos que caracterizan esta producción musical.

Este álbum, que abarca géneros como reguetón, trap, jersey, R&B, dembow y rap, busca ofrecer un espacio de expresión auténtica para las mujeres, invitándolas a conectar con su libertad sexual, su fragilidad y su fuerza interior.

Además, las invita a descubrir una faceta única de la experiencia femenina, animándolas a liberarse, abrazar su sensualidad y sentirse empoderadas. A través de letras que la misma artista ha escrito e interpretado, Chelsy o “La Del Afro”, como también se le conoce, busca que las mujeres se identifiquen con sus vivencias, sentimientos y emociones, en un mundo donde la voz femenina en la música urbana sigue ganando fuerza.

En rueda de prensa realizada en el restaurante Joie at Bloom y presentada por la compañía de distribución musical CFD Distro, Chelsy dio detalles de lo que es este álbum, de sus colaboraciones y su rol como compositora, en un encuentro donde se dieron citas representantes de medios de comunicación, artistas urbanos, invitados especiales y una representación de la compañía de There Seven Music, la cual la representa a nivel nacional e internacional.

“Cada canción es un himno a la libertad: libertad de sentir, de expresar, de ser fuerte y vulnerable al mismo tiempo. Con la producción de diversos talentos, Afrodita ofrece a las mujeres un espacio sonoro donde pueden reconocerse, empoderarse y disfrutar sin miedo.

Esto no es solo un álbum, es una declaración de independencia, feminidad y expresión personal, que revalora la figura de la mujer como diosa y fuente de poder, desde la dulzura hasta la rebeldía, desde la pasión hasta la independencia, pero no es un disco solo para mujeres, sino para toda tipo de público”, expresó la artista.

Sobre el disco:

La mayoría de las canciones de este álbum, que es distribuido por Chosen Few, son de la autoría de la propia artista, quien se esmeró en sacar un trabajo de calidad, en el que cuenta con varias colaboraciones.

“Rainao”, “Cuídate”, con El Fother; “Princesa”; “Boxer”, con Black Jonas Point; “Pelorizo”; “Desespera”, con Menor Bronx”; “Libertina”, “Fuete”, con Químico Ultramega; Frízate”; “Shorties”, con Yaya la voz; “Carnita”; “Bandolera”, con Gailen La Moyeta, “Poseída”; “En el 12” y la número 15 titulada “¿Y tú qué?, con Yomel El Meloso, Nino Freestyle y Shelow Shaq.

De este disco, Chelsy ha promocionado las canciones “Libertina”, “Shorties”, “Carnita” e “¿Y tú qué?”, una colaboración con los urbanos Yomel El Meloso, Nino Freestyle y Shelow Shaq, los cuales están colgados en sus plataformas digitales con sus audiovisuales.

El disco contó con la producción de Yoyo, como productor principal; John Neón y Claudio Ortiz, quienes se entregaron en cuerpo y alma para sacar un buen producto musical.

Con este, su primer álbum, Chelsy, quien lleva varios años involucrada en la música urbana, tiene la oportunidad de demostrar su talento y poner el alto la bandera de la República Dominicana.