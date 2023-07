Anuel AA llama pedófilo a Tekashi: "Aléjate de mi hija"

El cantante puertorriqueño Anuel AA arremetió de manera contundente a las palabras de su rival, el rapero Tekashi, quien lo acusó de ser una persona despreciable y lo llamó «rata» por publicar el rostro de su hija Cattleya sin el consentimiento de su madre, Yailin La Mas Viral.

En respuesta, Anuell AA le recordó a Tekashi los cargos que sobre él pesan por abusos a una menor de edad.

«Tú tocas a niñas menores de edad, ratón, y abusas sexualmente de ella. Aléjate de mi hija» sentenció Anuel AA en una de sus historias.

Tekashi afirmó que Anuel, con quien tiene una enemistad de casi tres años a pesar de haber colaborado en varias ocasiones, no ha proporcionado pañales, leche ni ropa para la niña que tuvo con Yailin La Mas Viral.

«Eres una rata. No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste al subir esa

foto sabiendo que Yailin no estaba lista. Es tu hija, tienes todo el derecho, pero nunca has hecho nada

por esa niña en 3 meses, ni pañales, leche, alquiler de la casa, ropa…», escribió el rapero estadounidense en un comentario.