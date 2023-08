Aseguran que no era Luis Miguel quien cantó en Argentina, sino un doble

El mundo del espectáculo latino celebró el regreso de Luis Miguel, quién inició esta semana su gira en Argentina con un espectacular show de más de dos horas con unos 50 temas musicales que enloquecieron al público y a las redes sociales.

Pero también se llevaron una sorpresa al ver el aspecto físico de «El Sol de México».

En consecuencia, pocas horas después de la culminación del concierto, en redes sociales comenzaron a difundirse videos del concierto. Los internautas no tardaron en comentar sobre el aspecto físico de Luis Miguel y dudaron de si se trataba del real o si era un doble y convirtieron el tema en un debate que está en las tendencias de toda la región.

Es o no es Luis Miguel? pic.twitter.com/nRVQqxAjAl

En redes sociales se viralizaron las imágenes de Luis Miguel en donde se lo vio muy diferente a como era hace 4 años atrás. De esta manera surgió la teoría de que no era él el que estaba cantando el pasado jueves en Buenos Aires, sino un doble. Incluso, hasta se afirmó -incluso en medios televisivos argentinos- que «El Sol» llevó hasta tres dobles a Argentina para «aguantar» los diez shows que tiene en el país austral.

[ESPECTÁCULOS] Luis Ventura ratificó que la madre de Luis Miguel está internada en un neuropsiquiátrico porteño y advirtió que no es el cantante quien está ofreciendo sus conciertos en Buenos Aires, sino alguno de los dobles que vinieron para la ocasión. https://t.co/qNacfXjGYy pic.twitter.com/rjg6H2o88z

Luis Ventura asegura que Luis Miguel no vino a la Argentina y habló de sus polémicos shows: "No trajo un doble, trajo tres" pic.twitter.com/j1HTHX9THQ

Para mi no es Luis Miguel… pic.twitter.com/1yrxLZjDBD

No obstante, en las mismas redes no faltaron decenas de fanáticos que cargaron en contra de dicha versión.

Aquí el doble 🤣🤣foto tomada en el show Luis Miguel esa voz es imposible imitarla no hablen pavadas está diferente físicamente pero es el 🤩🤩 pic.twitter.com/vDVlOVq0CR

Me da rabia que las personas no crean que es Luis Miguel, obvio es, esa voz no la tiene nadie en el mundo y a pesar de que se ve envejecido, sigue siendo increíble, maduren.



Te amo #LuisMiguel ❤️‍🩹



Créditos al que hizo ese video increíble 🫢 pic.twitter.com/f6eP6DCk9X