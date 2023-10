Santo Domingo. -Bernabé Lagrule, un joven empresario que desde joven llevaba una vida cotidiana revela como pasó de enfrentar dos operaciones de corazón a obtener detrás del fitness una vida saludable.

En enero de 2015 Bernabé Lagrule, dueño del prestigioso gimnasio BL Performance, fue intervenido de emergencia tras sufrir un infarto por el mal hábito de dormir solo tres horas, no comer saludable y un excesos sinigual de azúcar en la sangre.

Cuenta que la historia de su vida la puede reducir en 3 minutos «yo infarté en enero de 2015, me llevaron al Hospital Central, donde me dieron los primeros auxilios, de ahí fui enviado a CEDIMAT, donde ahí también fui intervenido quirúrgicamente, me destaparon dos arterias de las cinco que tenía tapadas donde dure 3 semanas en coma, luego fui enviado a casa» nos relata el empresario.

Continúando con la narrativa señala que más tarde en febrero de ese mismo año, se enfrentó a la segunda operación en Corazones Unidos, lo que llevó a que este se interesara en estudiar sobre el bienestar tanto de la salud de los, diferentes sistemas del cuerpo humano. De ahí decide fundar BL Performance, con miras a evitar que muchas personas entren en este proceso tan difícil para él.

BL PERFORMANCE, ha marcado la diferencia en estos últimos años entre sus visitantes, es un gimnasio holístico, orientado a la salud, bienestar físico y mental.

Este gimnasio, dirigido por su CEO, Bernabé Lagrule, ha marcado un antes y un después en la historia del mundo fitnes en la República Dominicana, logrando grandes cambios físicos, mentales en quienes suelen ejercitarse allí. Además ofrecen charlas, capacitaciones, y otras ayudas a nivel profesional, que hoy, lo posicionan como uno de los mejores centros de entretenimiento en el país.

BL PERFORMANCE, tiene servicios de personal training, coaching online, servicios de seguimiento y rutinas a través de una APP totalmente personalizada.

BL Performance, continúa en crecimiento constante, el cual aporta una vida saludable para cualquier persona interesada en mejor su salud.