Cantante acusa a Karol G de "robar las ideas" para hacer sus canciones

Una cantante colombiana reconocida inclusive a nivel internacional ataca a Karol G acusándola de manera implícita de «robarse las ideas» para realizar una de las canciones que la artista lanzó hace pocos días.

Karol G está en el foco de las noticias del entretenimiento por estos días por el lanzamiento de su nuebo material Mañana será más bonito: Bichota Season. Hasta entonces todo era felicidad para ella y sus seguidores. Hasta que varios rumores comenzaron a surgir en donde se hablaba de que Karol se apoderó de las ideas de otra persona para efectuar sus canciones.

Todo ocurrió cuando la cantante colombiana Shaira Selena Peláez, conocida simplemente como «Shaira» acusó de manera implícita a «La Bichota» de robar su idea de música basada en el tex-mex para hacer la canción Mi ex tenía razón, que claramente tiene un ritmo musical de México. Según Shaira, ella fue la primera en imponer esta moda en Colombia.

«El cuento del que pega primero pega dos veces no es siempre cierto. Si yo lanzo una canción con cero inversión, pero con buenas ideas, no me garantiza que se pegue el tema como la canción del pez gordo que copia mis ideas, luego de que la mía saliera primero», aseguró Shaira en sus historias de Instagram.

«Es cierto que todos siempre tenemos un artista que es inspiración, en mi caso nadie, después de la reina del Tex Mex había, querido grabar ese estilo en el país, hasta que yo me atreví y luego zass, les regale una idea. De nada. Todo lo del pobre es robado», concluyó la cantante al parecer muy furiosa. Y aunque no mencionó a la colombiana, es claro que es la cantante Karol G fue quien recientemente lanzó una canción con dicho género musical.