SANTO DOMINGO.- La cantautora dominicana Patty Moll regresa con fuerza a la escena musical, reforzando su propuesta con un estilo fresco y auténtico dentro del pop latino, fusionado con ritmos caribeños que llevan el sello inconfundible de su tierra natal, con su nuevo sencillo “Tiempo”.

La canción que invita a reflexionar sobre el valor del presente y la fugacidad de la vida es de su propia autoría, producida por Félix Manuel Estévez, popularmente conocido como DF Beatz. Cabe destacar que este se desprende del nuevo disco en el que la cantante trabaja en el cual busca definir con mayor claridad su sonido hacia un pop/rock latino con influencias caribeñas.

“Esta canción es muy especial para mi pues, luego de la partida física de mi madre, no encontraba mi camino de regreso a la música. En este sencillo hay una parte que habla sobre esto y el duelo que viví. En ese momento me sentía frustrada, como si el tiempo se me escapara, como si me estuviera haciendo más adulta sin avanzar en mi carrera, en mi vida. Todo se sentía estancado en general de la vida, y al mismo tiempo, extrañaba profundamente a mi mamá. Quería poder ver sus ojos otra vez, hablar con ella…”, dijo la cantante.

Asimismo, el videoclip de “Tiempo”, ya disponible en YouTube, es una propuesta visual moderna y artística que muestra la faceta de bailarina de la cantante. Fue dirigido por Marcos Salcedo y cuenta con la coreografía y dirección artística de Isadora Bruno. La producción se realizó en Studio 17, combinando una narrativa estética con elementos escénicos que potencian el mensaje de la canción.

Patty, quien además de su talento vocal es multiinstrumentista, dominando el piano, la guitarra y la flauta, tiene formación en danza clásica y experiencia en géneros urbanos como el jazz y el hip hop.

De su discografía se desprenden también las canciones “Dale Play”, “Punto y coma”,” Mejor pa’ los 2″ y “A mi manera”.

“Tiempo” está disponible en todas las plataformas digitales.