Cardi B se declara culpable por pelea en un club de striptease

Cardi B, cuyo verdadero nombre es Belcalis Marlenis Almanzar, llegó con un vestido blanco y ajustado al cuerpo, este jueves al Tribunal de Nueva York para responder por dos cargos que se le imputan.

A la rapera se le acusa de asalto en tercer grado y peligro imprudente en segundo grado en el Tribunal Superior de Queens, luego de una pelea en un club de striptease.

#CardiB showed up to court all decked out in white … See what went down: https://t.co/59UaQRiLhu pic.twitter.com/sDJ6zZMv7n

La famosa de 29 años recibió una orden de protección de tres años. Recibió sentencia de 15 días de servicio comunitario por una pelea en la que supuestamente arrojó objetos a dos cantineras y ordenó a su seguridad que las golpearan, en agosto de 2018.

Hoy, ante una jueza de la jueza de la Corte Suprema de Queens, la estrella de hip-hop acepto su culpabilidad en voz baja.

Photos: Hip Hop Star Cardi B pleads guilty in a 2018 assault case. She pleads guilty to reckless endangerment in the 2nd degree and third degree in assault on two sisters at a club. #LloydMitchellPhotography #CardiB #photojournalism #journalism #QNS #Queens #Hiphop #AMNY # pic.twitter.com/u2hKsZM0zo