La comunicadora Caro Brito publicó un mensaje en su perfil en la red social de Instagram, donde justificó sus acciones por las que se generó toda una polémica que la involucró junto al cantante urbano Crazy Design y la esposa de este, Sandra Berrocal.

En el mensaje, Caro Brito dice adiós al programa Sin Filtro Radio Show después su desvinculación del programa por revelar mensajes comprometedores que recibió del exponente urbano Crazy Design, esposo de Sandra.

Caro Brito considera que su despido no debería haber ocurrido. Aseguró que solo se defendía de las acusaciones y situaciones incómodas que surgieron a raíz de la polémica relación con Crazy Design.

La situación generó una serie de controversias y discusiones en las redes sociales entre las comunicadoras y sus seguidores.

El mensaje de Caro Brito

“En estos últimos días he tenido que poner a prueba mi dignidad, lealtad y compromisos laborales, por motivo a las avasalladoras campañas de descrédito que me han querido montar”.

“Entiendo hice lo que debía incluso hasta le pedí a esa colega que no destapara esa caja de Pandora”.

“Por esta razón me despido de @sinfiltroradioshow por el momento, ya que no merecía ser despedida por defenderme con las armas que tenía en mis manos. Soy una profesional que no anda mendigando atención y espacio”.

“Bendiciones a todo mi público. Gracias por todo el apoyo y respaldo #Team Caro”.

La controversia entre Sandra Berrocal y Caro Brito

La controversia entre Berrocal y Brito se prolongó durante varias semanas, marcada por acusaciones, revelaciones y «tiraderas» en las redes sociales.

Todo comenzó cuando Crazy Design aseguró que su relación con Brito ocurrió hace siete años, cuando era soltero, y que nunca le fue infiel a Berrocal.

La relación entre las comunicadoras se ha vuelto tensa, y las declaraciones públicas y acciones han generado un intenso debate entre los seguidores de ambas figuras.

Aunque Berrocal instó a Crazy Design a disculparse con Brito, la polémica ha continuado, llevando a la decisión de despedir a Caro Brito del programa, mientras que Sandra reconoció públicamente las fuertes afirmaciones de Caro.

En una entrevista reciente donde incluso dejó caer algunas lágrimas debido a la magnitud de la situación personal que atraviesa.