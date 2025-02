ESCUCHA ESTA NOTICIA

Samaná. RD. El artista y productor chileno David Deflores irrumpe con “Agüita de Coco”, una canción que no pide permiso para apoderarse del cuerpo y la pista de baile. Compuesta y producida por Deflores en El Valle de Samaná, República Dominicana, este tema es puro fuego caribeño: ritmos afro, un groove hipnótico y un estribillo que se queda pegado en la piel como la arena después de un atardecer en la playa.

Mezclada y masterizada en Chile por Tunacola, la canción también cuenta con la colaboración del músico chileno Batarce, quien le aporta con su voz en una estrofa, más vida a la composición.

“Esta canción no es solo música, es provocación, es sudor, es mar, es noches que no terminan. Son mis dos años en República Dominicana convertidos en ritmo. Si no te dan ganas de moverte, revisa si sigues respirando”, expresó David.

El videoclip, a la altura de la canción, es una pieza visual magnética. Detrás de la cámara, un equipo de ensueño: el director venezolano Juan Mendoza, el impecable ojo fotográfico de Yago Soria y la edición quirúrgica de Alberto Alepus. Juntos han creado un viaje visual que encapsula la esencia de “Agüita de Coco”: una celebración sin frenos, donde el Caribe se despliega en su forma más salvaje y vibrante.

Más que un single, el tema es una invitación de intenciones a perderse en el ritmo que ya está disponible en todas las plataformas digitales.