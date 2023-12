Santo Domingo.– Humor y realidad se combina en esta obra con un toque de matices psicológicos, en la que el público se podrá sentir identificado con la historia de estos hermanos gemelos en “Desde el mismo vientre”, interpretados por Pepe Sierra e Irving Alberti, mientras Yanela Hernández hace de la madre de ambos, la trama será puesta en escena desde el 19 al 28 de enero en la Sala Ravelo del Teatro Nacional, bajo la dirección de Ramón Santana y escenografía de Fidel López.

Al principio el actor y guionista de la obra Irving Alberti, solo estaba reflejando en una comedia las dudas que siempre se tiene como padre, cuando percibió la gran diferencia entre sus hijos y de repente se convirtió en una obra sobre salud mental.

En esta historia se reflejan diversas emociones como el amor, la dependencia, los traumas, la depresión y la ansiedad, son los dueños de estos personajes, el actor reveló que la obra terminó siendo algo más importante que la idea principal.

“A medida que fui escribiendo fue haciéndose más profunda y ya sin perder la comicidad se iba convirtiendo en una llamada de atención a todos mis amigos, familias, compañeros y a la sociedad en general de lo mal que podemos estar a nivel de salud mental y lo atento que debemos estar. Siento que ‘Desde el mismo vientre’ me la encargó un psiquiatra o un psicólogo para que la gente recuerde que están ahí, que no todo se resuelve con un par de consejos y un par de tragos entre amigos”, confesó Irving.

El humor es tragicómico y es una forma de actuar ante situaciones conflictivas, por tal razón, se habla mucho de tener sentido del humor y de cómo nuestras reacciones ante ciertas circunstancias pueden ser trágicas o cómicas.

Para el director Ramón Santana esta obra expresa: “Una misma situación que puede ser abordada desde la tragedia, cuando el conflicto nos supera; pero también podemos abordarlo desde la comedia, cuando no vemos la evidente solución y terminamos actuando de manera ridícula. Al final, ninguna respuesta (trágica o cómica) tiene sentido. Es por ello por lo que ‘Desde el mismo vientre’ se plantea desde el humor, desde lo humano, pues la obra no es más que un intento de dos personajes por no perder la cabeza ante una situación aparentemente sin sentido”.

La obra se centra en dos hermanos, Mello es provocador, ingenuo, casi ridículo y representa lo cómico, mientras que Ramón es un personaje trágico, víctima de una necesidad y un deber que lo supera y que se descubrirá a través de la historia. Un montaje sutil, orgánico donde los papeles de los actores Pepe Sierra e Irving Alberti, se invierten con relación a lo que el público espera, Pepe abordará el drama; Irving lo hará desde la comedia.

Sierra manifestó: “Nueva vez tengo la oportunidad de trabajar al lado de compañeros que ya se han hecho más que amigos, somos hermanos (Irving y Ramón). Esta vez nos toca hacer reír, llorar y reflexionar desde un enfoque crítico sobre la salud mental, somos actores y detrás de la máscara que representa nuestros personajes, somos libres de hacer, de decir y vivir porque nunca seremos juzgados por la ejecución de dichas acciones, por el contrario: ¡somos celebrados!”.

En ese sentido, concluyó que en esa cotidianidad también usan máscaras, pero esta vez no hacen lo que quisieran, no dicen esas palabras que los ahogan y al final, no viven por el temor al juicio. Presten atención, quizás ya la máscara del prójimo le pesa demasiado y no sabe cómo decirlo, pero siempre dará señales.

La obra estará en escena desde el 19 al 28 de enero en la Sala Ravelo del Teatro Nacional del 19 al 28 de enero, con las actuaciones de Irving Alberti, Pepe Sierra y Yanela Hernández, con Ramón Santana en la dirección y Fidel López en la escenografía. Las boletas están disponibles a la venta en Uepa Tickets, para mayores de 16 años.