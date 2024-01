Oscar 2024: lista completa de nominados

Este martes 23 de enero se revelaron las nominaciones al Oscar 2024.

Zazie Beetz y Jack Quaid anunciaron los nominados de este año en vivo desde el Teatro Samuel Goldwyn de la Academia de Cine. Ambos compartieron nominaciones para los Premios de la Academia 2024 en 23 categorías. Entre ellas, mejor película, director, actor, actriz, actor de reparto, actriz de reparto, guión original y adaptado, documental, película animada, canción original, música, diseño de vestuario, maquillaje y peluquería, cinematografía, edición, efectos visuales, diseño de producción y más.

Los Oscar 2024 son los primeros en los que las películas deben cumplir dos de cuatro estándares de representación e inclusión para poder optar al premio mayor de mejor película.

En los Oscar de 2023, Everything Everywhere All at Once (Todo en todas partes al mismo tiempo) ganó la mejor película y premios de actuación para Michelle Yeoh, Ke Huy Quan y Jamie Lee Curtis. Asimismo, mejor guión y dirección para Daniel Scheinert y Daniel Kwan, respectivamenre. Brendan Fraser ganó el premio al mejor actor por The Whale (La ballena)

Los Oscar 2024, 96ª edición de los Premios de la Academia, tendrá lugar domingo 10 de marzo desde el Dolby Theatre de Ovation Hollywood. Jimmy Kimmel regresará por cuarta vez como presentador.

Le recomendamos leer Premios Oscar 2024: Lista de precandidatas a Mejor Película Internacional

A continuación se muestra una lista completa de los nominados al Oscar 2024.

Mejor actor de reparto

Sterling K. Brown (Ficción americana)

Robert De Niro (Los asesinos de la luna de las flores)

Robert Downey Jr. (Oppenheimer)

Ryan Gosling (Barbie)

Mark Ruffalo (Pobres Criaturas)

Mejor diseño de vestuario

Barbie (Jacqueline Durran)

Los asesinos de la luna de las flores (Jacqueline West)

Napoleón (David Crossman y Janty Yates)

Oppenheimer (Ellen Mirojnick)

Pobres Criaturas (Holly Waddington)

Mejor maquillaje y peluquería

Golda

Maestro

Oppenheimer

Los Pobres

La Sociedad de la Nieve

Mejor cortometraje de animación

Carta a un cerdo

Noventa y cinco sentidos ¡

Nuestra guerra uniforme

del paquidermo

ha terminado! Inspirado en la música de John y Yoko

Mejor cortometraje de acción real

El Después

Invencible

Caballero de la Fortuna

Rojo, Blanco y Azul

La maravillosa historia de Henry Sugar

Mejor guión (guión adaptado)

Ficción americana (Cord Jefferson)

Barbie (Noah Baumbach y Greta Gerwig)

Oppenheimer (Christopher Nolan)

Pobres (Tony McNamara)

La zona de interés (Jonathan Glazer)

Mejor guión (guión original)

Anatomía de una caída (Arthur Harari y Justine Triet)

The Holdovers (David Hemingson)

Maestro (Bradley Cooper y Josh Singer)

Mayo diciembre (Samy Burch y Alex Mechanik)

Vidas pasadas (Celine Song)

Mejor actriz de reparto

Emily Blunt (Oppenheimer)

Danielle Brooks (El color púrpura)

America Ferrera (Barbie)

Jodie Foster (Nyad)

Da’Vine Joy Randolph (The Holdovers)

Mejor canción original

“The Fire Inside” (Flamin’ Hot)

“I’m Just Ken” (Barbie)

“It Never Went Away” (American Symphony)

“Wahzhazhe (A Song For My People)” (Killers of the Flower Moon)

“What Was ¿Para qué lo hice? (Barbie)

Mejor puntaje original

Ficción americana (Laura Karpman)

Indiana Jones y el dial del destino (John Williams)

Los asesinos de la luna de las flores (Robbie Robertson)

Oppenheimer (Ludwig Göransson)

Pobres (Jerskin Fendrix)

Mejor largometraje documental

Bobi Wine: El presidente del pueblo

La memoria eterna

Cuatro hijas

para matar un tigre

20 días en Mariupol

Mejor Cortometraje Documental

El ABC de la prohibición de libros

El barbero de

la isla de Little Rock entre

el último taller de reparaciones

Nǎi Nai y Wài Pó

Mejor Largometraje Internacional

Io Capitano (Italia)

Perfect Days (Japón)

La Sociedad de la Nieve (España)

The Teacher’s Lounge (Alemania)

La Zona de Interés (Reino Unido)

Mejor película animada

El niño y la garza

Elemental

Nimona

Robot sueñan

Spider-Man: A través del Spider-Verse

Mejor diseño de producción

Barbie

Asesinos de la Flor Luna

Napoleón

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Mejor montaje cinematográfico

Anatomía de una caída

Los restos

Asesinos de la flor Luna

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Mejor diseño de producción

Barbie

Asesinos de la Flor Luna

Napoleón

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Mejor sonido

La Misión Creador

Maestro

: Imposible – Dead Reckoning Parte Uno

Oppenheimer

La Zona de Interés

Mejores efectos visuales

El Creador

Godzilla: Minus One

Guardianes de la Galaxia Vol. 3

Misión: Imposible – Dead Reckoning, Primera parte

Napoleón

Mejor actor en un papel principal

Bradley Cooper (Maestro)

Paul Giamatti (The Holdovers)

Cillian Murphy (Oppenheimer)

Jeffrey Wright (Ficción americana)

Mejor actriz en un papel principal

Annette Bening (Nyad)

Lily Gladstone (Los asesinos de la flor de la luna)

Sandra Hüller (Anatomía de una caída)

Carey Mulligan (Maestro)

Emma Stone (Pobres)

Mejor fotografía

El Conde (Edward Lachman)

Los asesinos de la flor de la luna (Rodrigo Prieto)

Maestro (Matthew Libatique)

Oppenheimer (Hoyte van Hoytema)

Pobres (Robbie Ryan)

Mejor dirección

Jonathan Glazer (La zona de interés)

Yorgos Lanthimos (Pobres Criaturas)

Christopher Nolan (Oppenheimer)

Martin Scorsese (Los asesinos de la flor de la luna)

Justine Triet (Anatomía de una caída)

Mejor imagen

Ficción americana

Anatomía de una caída

Barbie

Los restos

Asesinos de la flor Luna

Maestro

Oppenheimer

Vidas pasadas

Pobres Criaturas

La zona de interés