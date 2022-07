Clarissa Molina, la mejor vestida de los Premios Juventud

Email it

Una vez más, Clarissa Molina causó furor en la alfombra roja de Premios Juventud 2022 con un espectacular atuendo de dos piezas que la hizo destacar entre los numerosos famosos que asistieron a la gala.

Como toda una reina de las alfombras rojas, la dominicana se lució con un look dorado que consistía en un top y una falda larga de lentejuelas de con increíble abertura por donde mostró los piernones que posee.

El cabello optó por llevarlo con sutiles ondas usando extensiones de color rubio. El maquillaje también se lleva una mención por lo sutil y a su vez sofisticado, pues alrededor de los ojos le agregaron unas pequeñas piedras brillantes que le terminó de dar ese toque de luz en el rostro.

“Una noche muy especial en Premios Juventud 2022”, escribió la presentadora de “El Gordo y La Flaca” en la publicación de su cuenta de Instagram en donde mostró su despampanante look.

Sus fans reaccionaron con más de 57 mil “me gusta” y miles de comentarios. “Ella como siempre, ella me da lo que yo busco en estos premios, perfecta”. “Waooo, Clarissa estas hermosaaa, chic, fabulosa, me encanta tu outfit”. “Una Barbie, Dios te bendice”. “Que bellísima, tan radiante y tan espectacular”. “Dios mío pero que bellaaa”. “La más bella de todas”. “Parece una sirena, muy bonita, Dios te bendiga”. “La mejor hasta ahora”. “Espectacular, la real Barbie”. “Dios mío esta mujer es to much”, le escribieron sus fanáticos.

Clarissa, en su mejor momento

Y es que la presentadora se lució en esta gala no solo por su espectacular atuendo en la alfombra roja, sino también por su participación como animadora del show, teniendo varias apariciones ante las cámaras para presentar a los diferentes artistas que deleitaron a todos con sus canciones en vivo.

Clarissa ha demostrado que es una de las figuras de Univision con más belleza, carisma y talento que está dispuesta a darlo todo en cada reto que le coloquen frente a las cámaras.

No hay duda de que la domincana está viviendo una de sus mejores etapas tanto en lo personal como en lo profesional, pues ha recibido numerosas oportunidades dentro de Univision que la han hecho crecer como animadora y además, está a punto de casarse con su millonario novio, Vicente Saavedra, de quien ha demostrado estar muy enamorada.