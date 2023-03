¿Cuánto paga Marc Anthony por la manutención de sus seis hijos?

Email it

El 14 de febrero de 2023, el cantante Marc Anthony reveló que él y su flamante esposa Nadia Ferreira están esperando su primer hijo juntos, y el séptimo de Anthony.

Desde allí ha surgido un gran interés por los otros seis descendientes del artista de 54 años, sobre su relación con ellos y especialmente cuánto paga por sus pensiones alimenticias.

La fortuna de Marc Anthony

El intérprete tiene una carrera de más de 30 años, tiempo en el que se ha consolidado como el salsero con más copias de álbumes y entradas a conciertos vendidos, según la revista Hello!

Adicionalmente, ha incursionado en el cine con apariciones especiales en películas y tiene su propia agencia de representación de artistas, Magnus Media.

Esta carrera impresionantemente larga (y sus impresionantes ventas musicales) significan que vale millones. De hecho, Celebrity Net Worth estima la fortuna del intérprete de Vivir mi vida se sitúa alrededor de los $80 millones de dólares.

Marc Anthony tiene 6 hijos, ¿cuánto les paga de pensión alimenticia?

El cantante de 54 años es padre de 6 hijos, que tuvo con Debbie Rosado (Arianna y Chase), Dayanara Torres (Cristian y Ryan) y Jennifer Lopez (Emme y Maximilian).

Aunque los mellizos de Marc Anthony con JLo son sus descendientes de más alto perfil, vale destacar que la mitad de los vástagos ya son adultos en este punto. Max y Emme son los más jóvenes, con 15 años, y Ryan alcanzará sus primeras dos décadas de vida en agosto de este año.

Teniendo en cuenta el hecho de que J.Lo vale al menos $400 millones de dólares, según Celebrity Net Worth, ¿Marc tuvo que pagar por los gemelos cuando la pareja se divorció en 2014? Fox News confirmó que no, Jennifer no le pidió ni un centavo a Marc. De hecho, la pareja acordó que “no era necesaria la manutención de los hijos o del cónyuge”.

Pero, ¿qué pasa con Dayanara Torres, la madre de los hijos del medio de Marc?

Cuando su madre solicitó el divorcio de su padre a principios de 2004, Cristian y Ryan eran solo niños pequeños. Y a diferencia de la cantante de Jenny from the block, la ex de perfil más alto de Marc, el patrimonio neto de Torres es de solamente alrededor de $ 5 millones, dice Celebrity Net Worth.

Si bien no está claro exactamente cuánto pagaba Marc al mes cuando los niños eran pequeños, Fox News confirmó que en 2014 pagaba alrededor de $27.000 al mes. También se le exigió pagar “12.000 dólares al año por los gastos de vacaciones de Torres y sus hijos”, señaló la publicación. Y esas cantidades son antes de tener en cuenta los gastos médicos y los costos de matrículas escolares. Actualmente Cristian tiene 22 años y Ryan, 19.

En total, Marc le pagó al menos $28 mil a Dayanara por sus hijos preadolescentes por mes durante varios años. Asumiendo que los montos promedian la vida de los niños, desde el divorcio de sus padres hasta la edad adulta, Anthony probablemente gastó casi $5.5 millones solo en la manutención básica de los hijos, además de los gastos médicos y escolares.

El caso de los hijos mayores

Pero también hay dos niños mayores a considerar. Los primeros dos hijos de Marc fueron con su antigua novia Debbie Rosado, y los niños nacieron a principios de los 90. Arianna cumplirá 29 años este 2023, en tanto que su hermano menor, Chase, 28.

Rosado, una policía de la ciudad de Nueva York, recibió alrededor de $2.700 por mes de Marc en 2000, confirmó NY Post. Ella pidió un aumento en la “manutención infantil voluntaria” de Marc; él también pagó voluntariamente el alquiler de Rosado y le proporcionó una camioneta.

Marc accedió a sus demandas en la corte, mientras que los abogados de ambos discutían sobre la documentación. No se menciona al hijo adoptivo de la pareja en ese momento, pero aparentemente, Marc también pagó los gastos de ese niño; y se dice que todavía tienen cercanía al día de hoy.

¿El resultado final? Marc Anthony ha pagado al menos $ 7 millones en manutención de niños durante la vida de sus hijos, más sus cuotas escolares y gastos médicos. Definitivamente, un dineral.