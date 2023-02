Introducción



Cada una de estas frases del Papa Francisco y su explicación, son una joya. Se me ocurre proponerle que usted haga su propio orden y vea cuál es la joya que más aprecia.



1-El amor y la ternura

“La ternura es el amor que se hace cercano y concreto. Un sentimiento que, procediendo de Dios, llega a nosotros, pero que no queda en el ámbito del sentimiento, sino que ella misma exige manifestarse en gestos y obras concretas”. (Videomensaje del Papa Francisco a la Conferencia TED, Vancouver (Canadá) del 26 de abril de 2017).



2-El verdadero amor

“El amor confía, deja en libertad, renuncia a controlarlo todo, a poseer, a dominar. Esa libertad, que hace posible espacios de autonomía, apertura al mundo y nuevas experiencias, permite que la relación se enriquezca y no se convierta en un círculo cerrado sin horizontes”. (Papa Francisco, Exhortación apostólica Amoris Laetitia).



3-El amor brinda soluciones

“Recordemos lo que decía San Juan de la Cruz: “El alma que anda en amor ni cansa, ni se cansa” (Dichos de amor y de luz, 96). Para avanzar necesitamos amar. La pregunta que plantearse no es “¿cuánto me pesan estas cosas que tendré que hacer?”, sino “¿cuánto amor pongo en estas cosas que hago ahora”? El que ama tienen imaginación para hallar soluciones donde otros solo ven problemas. El que ama ayuda al otro según sus necesidades y con creatividad, no según ideas preestablecidas o lugares comunes. Es un creador: el amor te lleva a crear, está siempre adelante”. (Papa Francisco, mensaje al persona del FIDA. 14 de febrero de 2019).



4-¿De dónde viene el amor verdadero?

“La palabra amor es una palabra que se usa tantas veces y que cuando se usa no se sabe qué significa exactamente. ¿Qué es el amor? A veces pensamos en el amor de las telenovelas. No, ese no parece amor. El amor puede parecer un entusiasmo por una persona y después… se apaga. ¿De dónde viene el amor verdadero? Todo el que ama ha sido generado por Dios, porque Dios es amor. Juan no dice: todo amor es Dios, sino que Dios es amor”. (Homilía en Santa Marta, Vaticano, 08 de enero de 2016).



5-El amor es un querer más profundo

“El amor que nos prometemos supera toda emoción, sentimiento o estado de ánimo, aunque pueda incluirlos. Es un querer más hondo, con una decisión del corazón que involucra toda la existencia”. (Papa Francisco, Exhortación apostólica Amoris Laetitia).



6-El verdadero amor es concreto

“El verdadero amor es concreto, está en las obras, es un amor constante. No es un simple entusiasmo. Incluso, muchas veces es un amor doloroso, pensemos en el amor de Jesús llevando la cruz”. Pero las obras del amor son aquellas que Jesús nos enseña en el pasaje del capítulo 25 de San Mateo. Pero quien ama hace esto, el protocolo del juicio. Tenía hambre, me diste de comer, etcétera. Concreción””. (Homilía en Santa Marta, 06 de mayo de 2015).



7-El amor es amable

“Amar también es volverse amable, y allí toma sentido la palabra asjemonéi. Quiere indicar que el amor no obra con rudeza, no actúa de modo descortés, no es duro en el trato. Sus modos, sus palabras, sus gestos, son agradables y no ásperos ni rígidos. Detesta hacer sufrir a los demás. La cortesía es una escuela de sensibilidad y desinterés», que exige a la persona cultivar su mente y sus sentidos, aprender a sentir, hablar y, en ciertos momentos, a callar. Ser amable no es un estilo que un cristiano puede elegir o rechazar. Como parte de las exigencias irrenunciables del amor, “todo ser humano está obligado a ser afable con los que lo rodean”. Cada día, entrar en la vida del otro, incluso cuando forma parte de nuestra vida, pide la delicadeza de una actitud no invasora, que renueve la confianza y el respeto. El amor, cuando es más íntimo y profundo, tanto más exige el respeto de la libertad y la capacidad de esperar que el otro abra la puerta de su corazón”. (Papa Francisco, Exhortación apostólica Amoris Laetitia).



8-El verdadero amor quema

“El verdadero amor te lleva a quemar la vida, aún a riesgo de quedarte con las manos vacías. Pensemos en san Francisco: dejó todo, murió con las manos vacías, pero con el corazón lleno”. (Encuentro con los jóvenes, Manila, 18 de enero de 2015).



10-Amar sin reservas

“No se puede amar solo cuando conviene; el amor se manifiesta precisamente más allá de la propia conveniencia, cuando se da todo sin reservas”. (Papa Francisco, 18 de noviembre de 2018).



11-La ternura del amor de dios

“El amor de Dios se hace lágrima, se hace llanto de ternura en Jesús: llora por cada uno de nosotros, como lloró por Jerusalén, cuando no nos dejamos amar. Esta es la ternura del amor de Dios”.



12-El amor nos eleva

“El Señor nos ha dado este amor para que nos amemos como Él nos ha amado. A este respecto, es como si el gran poeta de esta tierra, Shota Rustaveli, nos hablara con algunas de sus renombradas palabras: “¿Habéis leído cómo los Apóstoles escriben sobre el amor, cómo hablan, cómo lo alaban? Conoce este amor, y vuelve tu mente a estas palabras: el amor nos eleva. En verdad, el amor del Señor nos eleva, porque nos permite elevarnos por encima de las incomprensiones del pasado, de los cálculos del presente y de los temores del futuro”. (Audiencia con el Patriarcado Ortodoxo de Georgia, Cáucaso, Georgia, 30 de septiembre de 2016).



13-El amor no es envidioso

“Sanando la envidia. En el amor no hay lugar para sentir malestar por el bien de otro. La envidia es una tristeza por el bien ajeno, que muestra que no nos interesa la felicidad de los demás, ya que estamos exclusivamente concentrados en el propio bienestar. Mientras el amor nos hace salir de nosotros mismos, la envidia nos lleva a centrarnos en el propio yo. El verdadero amor valora los logros ajenos, no los siente como una amenaza, y se libera del sabor amargo de la envidia. Acepta que cada uno tiene dones diferentes y distintos caminos en la vida. Entonces, procura descubrir tu propio camino para ser feliz, dejando que los demás encuentren el suyo.”(Papa Francisco, Exhortación apostólica Amoris Laetitia).



14-El amor trae felicidad

“Decir SÍ al amor de Dios es el primer paso para ser feliz y hacer felices a muchas personas”. (Papa Francisco, 22 de enero de 2019).



CONCLUSIÓN

CERTIFICO que este es un trabajo de citas textuales.

DOY FE en Santiago de los Caballero a los dieciséis (16) días del mes de febrero del año del Señor dos mil veintitrés (2023).