Introducción



El tema de la caridad (el amor) es de todo el año y más allá de toda la eternidad, pero el tiempo de Navidad y Año Nuevo es la mejor época para renovarlo. He aquí en tres entregas sobre la caridad en los refranes, proverbios y sentencias.



15- EL ROSARIO AL CUELLO Y EL DIABLO EN EL CUERPO



Señala la hipocresía y la falsedad de quienes aparentan ser buenos y piadosos. Esta expresión se debe aplicar a quienes hacen ostentación de sus aparentes virtudes. De nuevo el refranero nos pone alerta ante las apariencias.



16- BUENAS PALABRAS NO HACEN BUEN CALDO



Expresión proverbial que indica la inutilidad de las buenas palabras y los consejos ante situaciones desesperadas donde se necesita la acción. Alude a la caridad mediante las obras y señala la necesidad de poner remedio activamente a los sufrimientos ajenos.



17- EL MUNDO PROMETE Y NO DA; Y SI ALGO TE DA, TE COSTARÁ



Este refrán de tono filosófico asegura que nada se obtiene de balde en esta vida y que cada bien que se logra resulta caro y gravoso. Como los falsos amigos que ofrecen mucho y no dan nada, así el mundo muestra todas sus maravillas y después las esconde para los privilegiados. Los pícaros del Renacimiento español, apaleados y hambrientos, solían decir: “Ya no hay caridad en el mundo», para indicar la crueldad y la falsedad de una sociedad hipócrita”. Otro refrán dice: AL MISERABLE Y AL POBRE, TODO LE CUESTA DOBLE.



18- CON TANTO DECIR AMÉN, LA MISA NO SALE BIEN



Recomienda evitar el servilismo o la complacencia y, de paso, aconseja actuar para lograr los objetivos propuestos. Porque sólo con buenas par labras no se acaban las labores. Del mismo modo CON SÓLO ROCIOS NO CRECEN LOS RÍOS, alude a la necesidad de trabajar sin esperarlo todo de la providencia.



19- CONSEJOS SIN EJEMPLO, LETRAS SIN AVAL



Señala que los consejos y recomendaciones deben ser la consecuencia de la experiencia. En general, el refrán observa que los consejos son inútiles si no van acompañados de la actitud que se recomienda. La sabiduría popular recrimina de este modo a las personas que se muestran ligeras a la hora de las consejas y muy lentos cuando tienen que poner en práctica sus propias palabras. Un conocido proverbio español señala a este efecto: NO ES LO MISMO PREDICAR QUE DAR TRICO.



20- HAY MÁS REFRANES QUE PANES



Este curioso refrán alude a la inmensa cantidad de enseñanzas y consejos que la gente está dispuesta a ofrecer, y a la escasez de su utilidad práctica. Se podría considerar un anti-refrán, porque reconviene a las personas que hablan por refranes. Estas gentes refraneras encuentran un proverbio para cada asunto, sugieren soluciones para cada problema o argumentan sus creencias ensartando el refranero. Contra estos molestos consejeros, la sabiduría popular ha construido este refrán como contestación. De este modo se indica que las sentencias son útiles como conceptos morales pero resultan poco efectivas ante necesidades prácticas inmediatas. Por otro lado, el refranero se elogia a sí mismo cuando alaba las bondades de estas sentencias breves cargadas de sabiduría: HOMBRE REFRANERO, MEDIDO Y CERTERO. Y: QUIEN HABLA POR REFRANES ES UN SACO DE VERDADES.



21- QUIEN MUCHO OFRECE, POCO DA



Insiste el refranero en la hipocresía y falsedad de los que aparentan ser caritativos y piadosos. Recuerda la necesidad de tener en poca cosa los ofrecimientos de las personas que sólo se muestran generosas de palabra. Del mismo modo se pueden entender los siguientes ejemplos: QUIEN TODO LO OFRECE, TODO LO NIEGA. QUIEN TODO LO DA, TODO LO NIEGA.



22- OFRECER Y NO DAR ES LO MISMO QUE ROBAR



Como los refranes anteriores, éste señala la maldad con que se conducen las personas que prometen y no otorgan. En la cultura árabe la negación de los compromisos es considerada como un gravísimo pecado y una gran ofensa. Así lo entendieron los súbditos musulmanes del alcaide de Ronda, Abdalá, en tiempos de la Reconquista. Los caballeros cristianos apresaron al alcaide y a su sobrino y los musulmanes propusieron comprar la libertad de los dos nobles árabes por cierta cantidad de oro. Los cristianos aceptaron el trato pero, tras haberse quedado con el tesoro, sólo entregaron al alcaide, y retuvieron al sobrino con el fin de obtener más riquezas. Enterado de esta infame actitud, el rey Juan II de Castilla (1404-1454) recriminó a sus caballeros y mandó que el joven árabe fuera llevado a palacio. Los caballeros cristianos pensaron que el rey deseaba cobrar él mismo el rescate. Por eso se decía en los campamentos cristianos que Juan II quería «el oro y el moro».



23- EL AMOR Y LA FE, EN LAS OBRAS SE VE



ste refrán alude a la veracidad de los sentimientos reflejados en la práctica. De nuevo la sabiduría popular desconfía de las palabras y se remite a los hechos para comprobar los verdaderos afectos de las personas. En el mismo sentido debe entenderse el siguiente: SI BIEN ME QUIERES JUAN, TUS OBRAS ME LO DIRÁN.



24- POR LAS OBRAS Y NO POR EL VESTIDO ES EL HOMBRE CONOCIDO



Que LAS APARIENCIAS ENGAÑAN, es muy sabido de todo el mundo. Y así lo afirma también este refrán, previniendo contra el aspecto exterior de las personas en tanto no se vea confirmado por sus actos. Lázaro de Tormes, el más famoso de nuestros pícaros, dio con un amo de la más gentil apariencia. Pero el pobre hidalgo sólo contaba con eso: su apariencia. De modo que incluso un rapazuelo debía alimentarlo con lo que sacaba de pedir por las calles de Toledo. «Quisiera yo que no tuviera tanta presunción, mas que abajara un poco su fantasía con lo mucho que subía su necesidad», dice Lázaro de su tercer amo.



25- HAZ LO QUE BIEN DIGO, Y NO LO QUE MAL HAGO



Distinto a otros refranes que sugieren poner en práctica los consejos, éste enseña que los consejos pueden ser perfectamente buenos aunque el consejero no los lleve a cabo. Es notable que el refranero tenga soluciones para todos los problemas referentes a la palabra y la acción. En este caso, se recalca la bondad de los buenos avisos en sí mismos, sin necesidad de que se encuentren actos que los confirmen. Los médicos fumadores suelen repetir este refrán muy a menudo.



26- EL DAR Y EL TENER SESO ES MENESTER



El presente refrán no niega la bondad de la caridad pero tiene presente que es muy conveniente usar la prudencia. Recomienda valorar el objeto de nuestros favores y obrar con tiento en el dispendio.



27- AL QUE TOMA Y NO DA, EL DIABLO SE LO LLEVARA



Se refiere a la actitud avarienta de las personas que acumulan bienes y riquezas sin usar de la caridad. El refranero utiliza aquí la amenaza y el aviso cristiano contra el egoísmo.



28-NO PIDAS LO QUE NEGASTE, NI NIEGUES LO QUE PEDISTE



Este refrán es la recomendación del agradecimiento: si cuando se pudo ayudar, se negó la caridad, no se debe esperar nada de aquellos a los que ofendimos con nuestra dureza de corazón. Y del mismo modo, de desagradecidos sería negar lo que solicitamos cuando estuvimos en apuros. Los proverbios españoles han explicado estos comportamientos con claridad: AMOR CON AMOR SE PAGA. Significa que conviene actuar con los demás tal y como los demás han actuado con nosotros. En general, se utiliza cuando hemos sido despreciados u ofendidos, o se nos ha hecho algún mal. Con este proverbio se indica que hemos de «pagar con la misma moneda».



29- AL BUEN AMIGO, DALE TU PAN Y DALE TU VINO



Señala este refrán el modo con que debemos conducirnos con la fiel amistad. Hay que recordar que el refranero utiliza el «pan» y el «vino» como símbolos de lo más preciado del hombre. El pan es símbolo del alimento, de las riquezas y las necesidades elementales de cualquier ser humano. Por esta razón decimos que un hombre es malvado cuando «niega el pan y la sal», es decir, lo imprescindible para la subsistencia. El aspecto espiritual lo completa el vino: el fruto de la viña representa la alegría, la amistad y el consuelo.

CONCLUSIÓN



CERTIFICO que estos textos fueron extraídos del libro Refranes, proverbios y sentencias, de José Calles Vales.

DOY FE en Santiago de los Caballeros a los veintidós (22) días del mes de diciembre del año del Señor dos mil veintitrés (2023).