El tema de la caridad (el amor) es de siempre. He aquí en tres entregas sobre la caridad en los refranes, proverbios y sentencias.



42-Más barato es comprarlo que rogarlo

Porque las deudas y los préstamos se han de devolver, y nunca se sabe a qué precio. El refrán alude también a la vergüenza y humillación moral del que tiene que pedir y rogar.



43-La manzana maduró, pero el «pero» no

Mediante un ingenioso juego de palabras, este refrán advierte que cuando se solicita algo y se nos responde con excusas e impedimentos, generalmente no se logra nada positivo. Son aquellas personas que comienzan diciendo: «Sí, pero…» De modo general, se utiliza esta expresión para reconvenir a quien siempre encuentra dificultades e inconvenientes en todo. Éstos, parece decir el refrán, nunca prosperarán. Así: TODAS LAS FRUTAS MADURAN, PERO EL «PERO» NUNCA. La palabra «pero», aparte de ser una conjunción adversativa, también es el nombre de un fruto, resultante de una variedad del manzano, alargado, poco sabroso y que se pudre agrio y verde, es decir, que no madura nunca.



44-No dar respuesta, negativa cierta

Parece contradecir este refrán al proverbio QUIEN CALLA OTORGA. Pero en realidad el refrán se refiere a la contestación a una petición o a una solicitud, mientras que el «callar» del proverbio responde a una acusación. De modo que cuando se dé «la callada por respuesta» se debe entender que se deniega el favor.



45-De bien nacidos es ser agradecidos

Este refrán es uno de los más conocidos y utilizados de todo el compendio refranero. Expresa una cualidad moral muy valorada en la antigua Castilla de hidalgos y nobles. Se decía «bien nacido» por oposición a «mal nacido», es decir, por oposición a la descendencia bastarda o de orígenes dudosos. Una variante de este refrán es: QUIEN ES AGRADECIDO ES BIEN NACIDO.



46-Al agradecido, más de lo pedido

Pondera también este refrán el valor moral del agradecimiento y recomienda ser generoso y largo con aquellos que aprecian los favores que se les hacen.



47-De tus hijos solo esperes lo que con tus padres hicieres

Un proverbio señala: CRÍA CUERVOS Y TE SACARÁN LOS OJOS. Aviso contra el proverbial egoísmo filial y, como siempre, el refranero recomienda honrar a los mayores. La veneración y la caridad de los hijos para con los padres ha sido una de las constantes culturales en todas las civilizaciones: los ancianos son considerados los portadores de la sabiduría y la prudencia, y sus trabajos han sido la fuente de prosperidad de los jóvenes. Cuando Dios entregó los Diez Mandamientos a Moisés señaló esta orden del siguiente modo: «Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra.» Por esta razón los hijos desagradecidos son considerados en la moral tradicional como malditos de Dios. Así: HIJO FUISTE, PADRE SERÁS; CUAL HICISTE, TAL HABRÁS.



48-Quien quiere mal a los suyos, no querrá a ninguno

Este refrán reniega de aquellos que no sienten afecto por los de su misma sangre y recomienda desconfiar de todos los que no aman a sus parientes. Porque el saber tradicional considera los lazos de sangre y el parentesco como los vínculos más fuertes. Se argumenta que si no se cumple con esta «ley natural» mal se podrá cumplir con amigos y conocidos.



49-De rico a pobre pasé y sin amigos me quede

El refranero nos recuerda cómo los falsos amigos se acercan en tiempos de bonanza y cómo los perdemos en tiempos de desventura. Porque del rico aún se obtienen beneficios, pero de la miseria nada se logra. Previene contra los aduladores que sólo buscan hacer rapiña. Así lo recomienda también el siguiente refrán: AMIGO DEL BUEN TIEMPO, SE MUDA CON EL VIENTO.



50-Peral que no tiene peras pocas visitas espera

Del mismo modo que el anterior, este refrán significa que los que no tienen nada que ofrecer se ven con frecuencia solos. Es decir, que la miseria ahuyenta a la gente del mismo modo que la riqueza atrae a los falsos amigos.



51- Donde un favor se hace un ingrato nace

El anónimo autor de este refrán desconfiaba de la caridad. O, más bien, desconfiaba de los efectos de la caridad. Señala que los beneficios sólo generan ingratitud y envidia, que los favores se olvidan pronto y, en general, afirma que los hombres son desagradecidos por naturaleza. Así lo confirma también el proverbio: DE DESAGRADECIDOS ESTÁ EL MUNDO LLENO.



52-Favor logrado, favor olvidado

Como el refrán anterior, éste recuerda que los favores se olvidan pronto. Otra sentencia popular antigua afirmaba de un modo muy gráfico cuál es el comportamiento de las personas desagradecidas: OBRA HECHA, MAESTRO AL POZO.



53-Tan mala memoria tengo, que si te vi, no me acuerdo

La segunda parte de este refrán se expresa cuando se ha recibido un favor o un préstamo y el deudor se desentiende o se hace el olvidadizo. Es la máxima expresión del desagradecimiento. Otro refrán incide en estos «olvidos» fingidos: LO OLVIDADO, NI AGRADECIDO NI PAGADO.



54-Amor de asno, coz y bocado

Con esta expresión se reconviene a quienes sólo buscan el beneficio en la amistad. Y se les compara con las acémilas. Porque se supone, aunque no sea del todo cierto, que los burros sólo nos estiman cuando les damos de comer y si les molestamos cuando se alimentan, sueltan la coz. En realidad, muchos burros superan a algunos hombres en bondad y gratitud. Véase, por ejemplo, el rucio de Sancho Panza, que fue robado y aparece al cabo de poco tiempo sin dar más explicaciones.



55-De quien se ausenta nadie echa cuenta

La ingratitud y la falta de caridad se muestra también en los casos de personas ausentes. El presente refrán recuerda qué pronto somos olvidados y cuánto se benefician otros de nuestra ausencia. En el mismo sentido se expresa el siguiente refrán: SI TE FUISTE, HAZTE CUENTA QUE MORISTE.



56-El pescado y los parientes, a los tres días hieden

También se dice EL PESCADO Y LOS PARIENTES, A LOS TRES DÍAS HUELEN; Y EL HUÉSPED Y EL PECE A LOS TRES DÍAS HIEDE. Las tres expresiones son representativas de la ingratitud y de la falta de hospitalidad. Por otro lado, el refranero siempre es reacio a todo lo que se refiere a vi-sitas. Se recomienda, por tanto, no prolongar en exceso la estancia en casas ajenas: LA VISITA, CORTITA, DICE UN ESCUETO REFRÁN.



57-Huéspedes de repente, ni me los mientes

Reniega el refranero contra las visitas inesperadas.



58-Los huéspedes dos alegrías nos dan: cuando vienen y cuando se van

Alude al placer que causan las visitas cuando llegan y señala el gusto con que se admite su partida. En el mismo sentido puede entenderse el siguiente refrán: QUIEN ME VISITA, ME HACE UN FAVOR; QUIEN NO ME VISITA, DOS.



59-Bondad y hermosura, poco dura

Señala este refrán la brevedad y la escasez de la caridad, y la compara con la belleza, porque ésta se desvanece con el paso del tiempo.



60-Buenas y malas artes, en todas partes

Recuerda este refrán que en todos los lugares se encuentran hombres de buena y mala condición. Asimismo es una advertencia contra quienes menosprecian las costumbres de otros países o del suyo propio. Porque la condición humana no varía de lugar a lugar, y el hombre siempre se conduce del mismo modo; y en nada depende la bondad del haber nacido aquí o allá.



61-Por tu corazón juzgarás el ajeno, en lo malo y en lo bueno

Este filosófico refrán alude a la capacidad de todos los hombres para considerar los actos de los demás. En este caso, la sabiduría popular recuerda que cada cual juzga las acciones ajenas de acuerdo con sus sentimientos o con sus experiencias. Un malvado tendrá por buenas las acciones reprobables y un corazón bondadoso apreciará como nefastos los crímenes. Es decir, que cada cual opina y juzga conforme a su propia escala de valores y conforme a su moral individual, y por eso es posible que lo que a uno le parece bueno, le parezca malo a otro.



