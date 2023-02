Introducción



Tengo en mis manos el libro DEL HABLA POPULAR, que recoge 464 refranes y los comenta. De ellos voy a destacar 13 que se refieren a Dios y dar a conocer el comentario que hace el autor, Félix Soriano.



1-A Dios rogando y con el mazo dando

“El origen de este refrán se sitúa en la Italia renacentista. Existen varias versiones respecto al mismo y una de ellas es la siguiente: se trata de un joven escultor que cierto día recibió el encargo de unas monjas de tallar una figura de madera para la iglesia del convento. El amigo escultor le “metió mano” (aceptó el encargo), pero lejos de ponerse a “doblar el lomo” lo que hizo fue pasarse “horas muertas” delante del tronco (“embelesao”), implorando a Dios para que le diera inspiración y destreza, esto era: días van y días vienen, hasta que su padre, harto de verle hacer el vago, le dijo ¡A Dios rogando y con el mazo dando! Con esta expresión se aconseja hacer todo cuanto esté a nuestro alcance para lograr nuestro objetivo sin tener que confiarlo a la suerte o la providencia divina, dicho de otro modo, si alguien quiere ver realizado un deseo deberá poner primero de su parte, (fájese vale, y déjese de estar con tanto ñe, ñe, ñe) y luego esperar la ayuda del Todopoderoso”.



2-Cada uno en su casa, y Dios en la de todos

“Nuestros hablantes usan este dicho para indicar que es conveniente que las familias vivan separadas, y, así evitar problemas, riñas o altercados. (El que se casa, quiere casa.) De su lado, el Lexicón Mayor registra estas expresiones: echar o tirar la casa por la ventana = gastar con esplendidez en un convite o con cualquier otro motivo; no caber en toda la casa = estar muy enojado el señor de ella, y alborotarse con todos; oler la casa a hombre = como que se da entender que alguno quiere hacerse obedecer en su casa, por lo común sin conseguirlo; tener casa y tinelo = dar de comer a todo el que quiera ir, tener una mesa franca”.



3-Cuando Dios no quiere, los santos no pueden

“De acuerdo con el Diccionario de Aforismos, Proverbios y Refranes, de Editorial Sintes, S.A. Barcelona, este refrán avisa que cuando no se tiene ganada la voluntad del que ha de conceder una gracia, no hay que fiar en mediaciones de amigos o intercesores.”



4-Cuando Dios quiere, en sereno llueve

“Este proverbio alude a la posibilidad de que sucedan cosas inesperadas sean éstas, agradables o desagradables. Por otro lado, nos reseña el lingüísta José Calles que los cambios de la fortuna son impredecibles y que cuando aparentemente debe ocurrir algo, sucede lo contrario (se te peló el billete, Chicha.) Cuando los israelitas se encontraban en el desierto buscando la tierra prometida o más bien, conquistando a otras tribus, y Gedeón era su caudillo, sucedió que éste no confiaba en la protección divina, aunque Dios ya había dado muchas pruebas de tener a Israel como su pueblo predilecto. El caso es que Gedeón no se fiaba (era más bronco que una guinea tuerta) y habló así a su Señor: “Si realmente vas a salvar a Israel por mi mano, como has dicho, yo voy a colocar un vellón de lana en la cera; si el rocío cubre solamente el vellón, y todo el suelo queda seco, conoceré que por mi mano vas a salvar a Israel, como dijiste”.



Y así fue, pero no contento con esta prueba, don Gedeón propuso a Dios algo un tanto más difícil aun: “Quiero hacer una nueva prueba con el vellón: (¡pero que insistencia!) que sólo el vellón permanezca seco mientras el rocío cubre todo el suelo”. Y a la mañana siguiente también se verificó la señal del cielo. NOTA: Vellón (del latín villus.) 1) palo que sale más corto y suave que el de la cabeza y la barba. 2) Pelusilla de que están cubiertas algunas frutas o plantas. También, toda la lana junta de un carnero u oveja que se esquila. Por otro lado, el vellón era una moneda de cobre que se usó en lugar de la fabricada con liga de plata. Los Puertorriqueños les llaman vellón a la moneda de cinco centavos, de ahí el término vellonera. (vellón + era) Era = espacio de tierra limpia y firme, algunas veces empedrado, donde se trilla las mieses.”



5- Del agua mansa me libre Dios, que de la brava me libro yo

“Dícese de esta manera al referirnos a aquellas personas que en su exterior aparentan ser apacibles, mansas, pero que internamente son iracundas e impetuosas cuando se incomodan, dicho de otro modos, hay personas hipócritas, que saben esconder sus sentimientos. ¡Óyeme Milena, no “juches” mucho a Maité porque tu la veas mansita!”



6- Dios es el que sana y el médico lleva la plata

“Este refrán refiere que los médicos son unos aprovechados, ya que al fin y al cabo lo que prevalece es la voluntad divina y el facultativo realmente no puede hacer nada contra ésta.”



7- Dios le da barba a quien no tiene quijada

“Este refrán indica que las cosas buenas o la suerte les tocan a personas que no saben aprovecharlas. Este dicho no aparece en el diccionario de la RAE, sin embargo, en el mismo podemos ver lo que sigue: llevar a alguien de la barba = gobernarlo, doctrinarlo; mentir por las barbas = mentir con descaro; pelarse las barbas = manifestar con ademanes gran ira y enojo; subirse uno a las barbas de otro = atreverse o perder el respecto al superior, o quererse igualar con quien le excede.”



8- Dios me de rico marido, aunque sea reducido

“Este refrán nos indica que para muchas mujeres lo importante es que su consorte tenga mucho dinero, ya que éste oculta cualquier defecto que tenga su marido.”



9- Dios castiga, y no a palos

“Con este dicho significamos que el Todopoderoso muchas veces castiga a la persona del mal proceder de una forma inesperada, y a veces incomprensible. A propósito de palo, el diccionario de la RAE trae: cada palo que aguante su vela = cada uno debe cargar con las consecuencias derivadas de sus actos; meter el palo en candela = provocar una situación de la que puede resultar pendencia.”



10-Dios da pan al que no tiene dientes

“Este proverbio indica que alguien obtiene cosas y luego no sabe qué hacer con ellas, las desperdicia, no saca provecho de las mismas, también decimos “Dios le da barba a quien no tiene quijada”. A propósito de dientes, el diccionario de la RAE trae: tener buen diente. Este dicho no aparece en el diccionario de la Lengua Española.”



11-El que cree en ése(a) no cree en Dios

“Este dicho se le aplica a la persona muy dada a decir mentiras “jabladoras”, “paqueteras”, etc. De su lado, doña María Moliner nos dice en su diccionario lo que sigue: dejar Dios de su mano a alguien = se dice cuando la persona de que se trata obra de una manera imprudente y desacertada; a la buena de Dios = al azar, sin preparación o sin plan; armarse la de Dios en Cristo = armarse un alboroto o jaleo muy grande.”



12-Para verdades, el tiempo y, para justicias, Dios

“Este dicho nos enseña que tarde o temprano se averigua la certeza, o sea que la verdad algún día sale a relucir, mientras que las justicia divina, esa sí que es ineludible.”



13-Rogar a Dios por santos, más no por tantos

“En sentido figurado esta expresión nos refiere que las cosas en demasía, aun cuando se trate de cosas buenas y que uno las desea, muchas veces son perjudiciales.”



CONCLUSIÓN



CERTIFICO que los textos anteriores son citas textuales del libro DEL HABLA POPULAR, de Félix Soriano.

DOY FE en Santiago de los Caballero a los nueve (9) días del mes de febrero del año del Señor dos mil veintitrés (2023).