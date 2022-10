Introducción



Quedo marcado con una frase que recibí de mi bisabuelo a través de papá, y que he oído en otros países: “Las cuentas de mi rosario son balas de artillería, que hasta el infierno tiembla cuando yo digo Ave María.” He visto que en la vida diaria es así.



Aquí ofrecemos otras 30 frases de santos y beatos canonizados sobre el Santo Rosario, que marcan las vidas de personas, comunidades e instituciones.



1- San Pio X: “El Rosario es de todas las oraciones la más bella, la más rica en gracias y la que más complace a la Santísima Virgen”.

2- “Dadme un ejército que rece el Rosario y lograré con él conquistar el mundo”.

3- “Mientras el Rosario sea rezado, Dios no puede abandonar al mundo, pues esta oración es muy poderosa sobre su Corazón”.

4- San Juan XXIII: “El Rosario es una excelente forma de oración meditada, compuesta a modo de mística corona”.

5- San Francisco de Sales: “Rezar mi Rosario es mi más dulce ocupación y una verdadera alegría, porque sé que mientras lo rezo estoy hablando con la más amable y generosa de las madres”.

6- “El Rosario es la mejor de las oraciones”.

7- San José de Calasanz: “Hacer saber a todos que sean devotos del Santísimo Rosario, en el que se contiene la vida, pasión y muerte de nuestro Redentor”.

8- San Luis María Grignion de Montfort: “La práctica del Santo Rosario es grande, sublime y divina. El Cielo nos la ha dado para convertir a los pecadores más endurecidos y a los herejes más obstinados”.

9- “El Rosario es unos de los medios más poderosos que tenemos para aliviar a las almas del Purgatorio”.

10- San Alfonso María de Ligorio: “Si queremos aliviar a las benditas almas del Purgatorio, procuremos rogar por ellas a la Santísima Virgen, aplicando por ellas de modo especial el Santo Rosario que les servirá de gran alivio”.

11- “Entre todos los homenajes que se deben a la Madre de Dios no conozco ninguno más agradable que el Rosario”.

12- San Antonio María Claret: “Las mejores conquistas de almas que he logrado, las he conseguido por medio del rezo devoto del Santo Rosario”.

13- San Juan María Vianney (Santo Cura de Ars): “Con esta arma del Rosario le he quitado muchas almas al diablo”.

14- San Juan Bosco: “Sobre la devoción de la Virgen y el rezo del Rosario se basa toda mi obra educativa. Preferiría renunciar a cualquier otra cosa, antes que al Rosario”.

15- “Tan necesario como es el pan para el cuerpo, así lo es el Santo Rosario para la salud del alma”.

16- Santa Teresita del Niño Jesús (Teresita de Lisieux): “Con el Rosario se puede alcanzar todo. Según una graciosa comparación, es una larga cadena que une el Cielo y la tierra, uno de cuyos extremos está en nuestras manos y el otro en las de la Santísima Virgen. Mientras el Rosario sea rezado, Dios no puede abandonar al mundo, pues esta oración es muy poderosa sobre su Corazón”.

17- San Pablo VI: “El rezo del Rosario exige un ritmo tranquilo y un reflexivo remanso que favorezcan en quien ora la meditación de los misterios de la vida del Señor, vistos a través del Corazón de Aquella que estuvo más cerca del Señor”.

18- San Josemaría Escrivá: “Ojalá sepas y quieras tú sembrar en todo el mundo la paz y la alegría, con esta admirable devoción mariana”.

19- San Juan Pablo II: “El Rosario me ha acompañado en los momentos de alegría y en los de tribulación. A él he confiado tantas preocupaciones y en él siempre he encontrado consuelo”.

20- Santa Teresa de Calcuta: “Aférrate al Rosario como las hojas de la hiedra se aferran al árbol; porque sin nuestra Señora no podemos permanecer”.

21- San Pío de Pietrelcina:“¡Amen a la Virgen y háganla amar. ¡Reciten siempre el Rosario!”.

22- San Juan Berchmans: “Denme mis armas: la cruz, la corona del Rosario de la Santísima Virgen y las reglas de la Compañía. Estas son mis tres prendas más amadas; con ellas moriré contento”.

23- San Miguel Febres (Santo Hermano Miguel): “Un cristiano sin Rosario, es un soldado sin armas”.

24- Beato Álvaro del Portillo: “Al desgranar el Rosario, suplicad a la Reina del Mundo por la santidad de la familia”.

25- Beato Bartolomé Longo: “Como dos amigos, frecuentándose, suelen parecerse también en las costumbres, así nosotros, conversando familiarmente con Jesús y la Virgen, al meditar los Misterios del Rosario, y formando juntos una misma vida de comunión, podemos llegar a ser, en la medida de nuestra pequeñez, parecidos a ellos, y aprender de estos eminentes ejemplos el vivir humilde, pobre, escondido, paciente y perfecto”.

26- Santo Domingo de Guzmán: “Estás viendo el fruto que he conseguido con la predicación del Santo Rosario; haz lo mismo, tú y todos los que aman a María, para de ese modo atraer todos los pueblos al pleno conocimiento de las virtudes”.

27- Santa Teresa de Jesús: “En el Rosario he hallado los atractivos más dulces, más suaves, más eficaces y más poderosos para unirme con Dios”.

28- Santa Bernardette Soubirous: “Yo no hice estudios y soy muy ignorante, pero sé rezar mi Rosario, y con él logro comunicarme con nuestro Señor y con la Virgen Santísima”.

29- San Carlos Borromeo: “Rezar mi Rosario es mi más dulce ocupación y una verdadera alegría, porque sé que mientras lo rezo estoy hablando con la más amable y generosa de las madres”.

30- Beato Alano de Rupe: “El rezo de ciento cincuenta Avemarías es una oración muy útil, es un obsequio que agrada mucho a la Virgen. Y lo es aún más y harán mucho mejor quienes las reciten meditando la Vida, Pasión y Gloria de Jesucristo. Porque esta meditación es el alma de tales oraciones”.



Conclusión

CERTIFICO que estas 30 frases son ciertas y fidedignas.

DOY FE en Santiago de los Caballeros a los siete (7) días del mes de octubre del año del Señor dos mil veintidós (2022).