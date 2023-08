Introducción



Este es el título de otro de mis libros publicados. Lleva cuatro ediciones. Fue publicado por primera vez en 2008. Creo que los cuatro prólogos en cada una de sus ediciones presentan muy bien el libro. Somos cuatro sus autores.



1- Prólogo a la primera edición

“La Conferencia del Episcopado Dominicano, desde las elecciones de 1962, ha emitido al menos un Mensaje prácticamente para cada elección, dedicado sólo a este tema. Suman un total de veintisiete. En otros siete documentos más, no precisamente sobre elecciones, se ha referido también a esta temática, de manera más breve. Realmente, los obispos dominicanos han dado seguimiento y acompañamiento muy serio y amplio a los procesos electorales del país. El conjunto de su magisterio equivale a un pequeño tratado sobre la materia.



En su Mensaje del 27 de febrero de 1996, titulado: Urge pasar de las palabras a la acción, el Episcopado Dominicano afirma: «Creemos que en la República Dominicana cuanto debiera decirse se ha dicho ya.

Todo lo que nosotros, los obispos, desde nuestra misión de pastores, pudiéramos decir sobre nuestros males; nuestras posibilidades, sobre nuestras virtudes y defectos, sobre el quehacer económico y político, sobre el buen elegir en una contienda electoral, lo hemos dicho ya: lo necesario y urgente en República Dominicana es la acción».



El propósito ahora es organizar rigurosamente ese conjunto en su totalidad, año por año, ofrecer cuanto han dicho los obispos «sobre el buen elegir en una contienda electoral», recogido en un solo volumen ese acervo de criterios que son válidos para cualquier tiempo de elecciones y fuera de él. Serán citados textualmente, y al final de las citas se pondrá el año en que fue emitido cada criterio, como también aquellos años en los que fue repetido en otro documento. La compilación de este trabajo reúne textos extraídos de una documentación que abarca un período de 46 años, y curiosamente, los puntos tratados han dado 46 temas, lo cual no significa, necesariamente, un tema por año.”

Mons. Ramón Benito de La Rosa y Carpio

Arzobispo de Santiago

Compilador

Marzo, 2008



2- Prólogo a la segunda edición

“Deseo agradecer infinitamente el honor que me dispensa la Conferencia del Episcopado Dominicano para que haga la presentación de esta obra que ponemos a circular: Elecciones. 46 temas básicos desde 1962 hasta 2012, y que corresponde a una compilación sintética y manual acerca del contenido de las Cartas Pastorales de la Iglesia Católica en la República Dominicana, que ha dado en ocasión de todas las elecciones que hemos celebrado después de la caída de la tiranía trujillista.



Cincuenta y cuatro años de vida democrática con sobresaltos, un golpe de Estado, una guerra civil, autoritarismo y libertades, reelección, no reelección, crisis post electorales, Pacto por la Democracia, el fantasma del fraude que se alega, disminución a dos años de un mandato presidencial, colegios electorales cerrados, reformas constitucionales, juntas centrales electorales por consenso y disenso, balotaje con cincuenta más uno, palitos con ceritos y plastificados de actas, un conteo lento de espanto y brinco, padrón electoral fotográfico a color, código de barras y urnas transparentes, escáner con transmisión desde los recintos.



El maniqueísmo que subyace en muchos de nosotros, a veces nos lleva a pensar con ligereza que la religión no tiene nada que ver con la política, considerando esta última como una actividad intrínsecamente mala; es más, de cierto punto de vista podrían esgrimirse algunos argumentos para sustentar una hipótesis de esta naturaleza. Pero si bien la religión y la política abarcan campos diferentes, no menos cierto es que la actividad política conlleva la formulación de ideas atinentes a la filosofía que pretende resolver las interrogantes acerca de quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy, y se olvida que la religión abarca todas las actividades del hombre y la mujer, incluyendo la política, enjuiciándola desde el punto de vista de la moral y la ética. Y sobre todo abarca el concepto de bien común, que es el fin teleológico de cualquier doctrina política.



Quizás lo más importante de esta obra sea su brevedad y claridad. Sintetiza con acierto el contenido de estos documentos, acercándolos al gran público, a los fines de que pueda utilizarse como un manual de consulta para legos y especialistas, dándole una organización temática que permite localizar el asunto de nuestro interés.



Es muy posible que después de la puesta en circulación de esta obra haya que considerar, de manera ostensible, como una válida fuente para la interpretación de los asuntos electorales, los documentos que sobre el particular ha emitido la Conferencia del Episcopado Dominicano.



La buena fe mostrada en estas líneas, el uso del lenguaje, el sentido de la oportunidad en cada caso y para cada elección, hacen de esta obra un instrumento indispensable para estudiar y comprender la historia del sistema electoral dominicano contemporáneo.



Finalmente, el mayor elogio que se le puede hacer a un libro es recomendar que se lea. Éste lo recomendamos como solaz del espíritu y herramienta del pensamiento que motiva la acción.

Esta obra nace para la Iglesia, la comunidad política y la sociedad dominicana, a pocos días de las próximas elecciones presidenciales, en tiempo propicio, viene a este mundo con toda la fuerza venturosa del nacimiento de un príncipe, a quien aducía don Américo Lugo.



Con toda la bondad que rebosa en sus líneas amenas y sensatas, viene para que seamos mejores hombres y mujeres, que no olvidemos que preservar la democracia es, quizás, el más noble de los mandatos, conforme a nuestra tradición cristiana; como lo explicitara con palabras proféticas María Trinidad Sánchez, mártir y heroína, antes de su entrega y sacrificio patriótico: «Dios mío, hágase en mí tu voluntad, sálvese la República».”

Julio César Castaños Guzmán

Jurista y Presidente de la Junta Central Electoral

Abril, 2008



3- Prólogo a la tercera edición

“Las dos primeras ediciones de Elecciones recogen la documentación de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) desde 1962 al 2008 sobre este tema, una compilación hecha por Mons. Ramón Benito de La Rosa y Carpio.



En esta tercera edición se recogen, además, las orientaciones de la misma CED para las elecciones de 2010 y 2016. Esta decidió integrar dicha edición en su Serie Magisterio. Se trata, una vez más, de citas textuales, sin comentario alguno, de las orientaciones y enseñanzas de los obispos dominicanos sobre este tema específico, sistemáticamente dadas para cada una de las elecciones, habidas en nuestro país a lo largo de estos 54 años (1962-2016).



Consideramos que este volumen, que ahora tiene en sus manos, no solo recoge la memoria de un amplio magisterio sobre materia electoral, sino que ofrece unas líneas muy claras que siguen vigentes y sirven aún de orientación para los tiempos presentes.



También consideramos que las disposiciones dadas para las elecciones de 2016 pueden considerarse un resumen muy preciso e incisivo, fruto de estos largos años de experiencia, de reflexionar, orar y orientar en materia electoral, que hace parte de nuestro deber pastoral en cuestiones relacionadas con la ética, la doctrina social de la Iglesia y el bien común, como es la realidad de las elecciones de un país, sean nacionales, congresuales o municipales.”

Mons. Gregorio Nicanor Peña Rodríguez

Obispo de Nuestra Señora de la

Altagracia en Higüey

Presidente de Conferencia del Episcopado

Marzo, 2016



4- Prólogo a la cuarta edición

“Esta quinta edición de ‘Elecciones: 52 temas básicos, desde 1962 hasta 2019’ recoge la actualización sobre el tema electoral que la Conferencia del Episcopado Dominicano viene tratando desde 1962 hasta el más reciente mensaje del 27 de febrero de 2019, contenido en el documento “Urge un comportamiento ético en la sociedad dominicana”.



Hasta la publicación anterior de este libro habían sido tratados 50 temas, siendo agregados a esta quinta edición dos nuevos títulos: “Los vicios de la política” y “Las elecciones del 2020: darle más participación a la juventud”.



De igual manera, recogemos del mismo reciente mensaje pastoral algunas “exhortaciones finales” que ayuden al pueblo dominicano en la búsqueda de un mejor porvenir, cuyo destino está en manos de cada uno de sus ciudadanos, iluminados por el Señor, fuente de toda sabiduría.”

Monseñor Diómedes Espinal

Obispo de Mao-Montecristi

Presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano



Conclusión



CERTIFICO que los textos aquí citados son literales, contenidos en mi libro “ELECCIONES”.

DOY FE en Santiago de los Caballeros a los tres (3) días del mes de agosto del año del Señor dos mil veintitrés (2023). l