Introducción



Esta es, literalmente, una colección, sin comentarios, de los textos que trae la Biblia, donde se cita explícitamente, la palabra “familia”, “padre y madre”, “hombre y mujer”.



Debo decir que mi propósito primero era ofrecer estos textos a la “Fundación Mami Nena”, para que introduzca el tema “La familia y el matrimonio en la Biblia”, en un retiro, un taller o de otra manera. Pero, estamos abiertos a que los publiquen por escrito o vía digital y lleguen a todos los que lo deseen. Son 20 en total.



1- “De la costilla que Yahveh Dios había tomado del hombre formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces éste exclamó: Esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer, y se hacen una sola carne.” (Génesis 2, 21-24).



2- “Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Yahveh, tu Dios, te va a dar.” (Éxodo 20, 12).



3- “El que trate sin respeto a su padre o a su madre, morirá.” (Éxodo 21, 17).



4- “Hijo, cuida de tu padre en su vejez, y en su vida no le causes tristeza. Aunque haya perdido la cabeza, sé indulgente, no lo desprecies en la plenitud de tu vigor. Pues el servicio hecho al padre no quedará en el olvido, será para ti restauración en lugar de tus pecados. El día de tu tribulación se acordará El de ti; como hielo en buen tiempo, se disolverán tus pecados. Como blasfemo es el que abandona a su padre, maldito del Señor quien irrita a su madre.” (Eclesiástico 3, 12-13.16).



5- “Con todo tu corazón honra a tu padre, y no olvides los dolores de tu madre. Recuerda que por ellos has nacido, ¿cómo les pagarás lo que han hecho contigo?” (Eclesiástico 7, 27-28).



6- “Feliz el marido de mujer buena, el número de sus días se duplicará. Mujer varonil da contento a su marido, que acaba en paz la suma de sus años. Mujer buena es buena herencia, asignada a los que temen al Señor, sea rico o pobre, su corazón es feliz, en todo tiempo alegra su semblante.” (Eclesiástico 26, 1-4).



7- “La gracia de la mujer recrea a su marido, y su ciencia reconforta sus huesos. Un don del Señor la mujer silenciosa; no tiene precio la bien educada. Gracia de gracias la mujer pudorosa; no hay medida para pesar a la dueña de sí misma.” (Eclesiástico 26, 13-15).



8- “Pero, si no les parece bien servir a Yahveh, elijan hoy a quién han de servir, o a los dioses a quienes servían sus padres más allá del Río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitan ahora. Yo y mi familia serviremos a Yahveh.” (Josué 24, 15).



9- “La herencia de Yahveh son los hijos, recompensa el fruto de las entrañas” (Salmo 127, 3).



10- “Al que maldice a su padre y a su madre, se le extinguirá su lámpara en medio de tinieblas.” (Proverbios 20, 20).



11- “Con la sabiduría se construye una familia, y con la prudencia se afianza” (Proverbios 24, 3).



12- “¿No han leído que el Creador, desde el comienzo, los hizo varón y hembra, y que dijo: Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne? De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió no lo separe el hombre.” (Mateo 19, 4-6).



13- “Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa.” (Hechos 16, 31).



14- “Esposas, sométanse a sus esposos, como conviene en el Señor. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Hijos, obedezcan en todo a sus padres, porque esto es grato a Dios, en el Señor” (Colosenses 3, 18-20).



15- “Tened todos en gran honor el matrimonio, y el lecho conyugal sea inmaculado; que a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios.” (Hebreos 13, 4).



16- “De igual manera ustedes, maridos, en la vida común sed comprensivos con la mujer que es un ser más frágil, tributándoles honor como coherederas que son también de la gracia de Vida, para que sus oraciones no encuentren obstáculo.” (1 Pedro 3, 7).



17- “…porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es Cabeza de la Iglesia, el salvador del Cuerpo” (Efesios 5, 23).



18- “Así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo.” (Efesios 5, 28).



19- “Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor; porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, tal es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa: Para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra.” (Efesios 6, 1-3).



20- “Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor.” (Efesios 6, 4).



Conclusión



CERTIFICO que estos textos estáncitados textualmente de la Biblia de Jerusalén.



DOY FE en Santiago de los Caballeros a los diez (10) días del mes de noviembre del año del Señor dos mil veintitrés (2023).