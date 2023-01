Introducción



Voy a recoger ahora el texto de la homilía que el Papa San Juan Pablo II pronunció el día que me ordenó Obispo, el 6 de enero de 1989, en la Plaza de San Pedro. Muchos recuerdos tengo de él. El anillo que uso me lo regaló él ese mismo día de la Ordenación. También permítanme traer aquí de nuevo la anécdota con mi papá ese día, al final de la Ordenación:



En la puerta de la Basílica de San Pedro, al salir, me dijo ante todos: – “Es el mayor regalo de Reyes que me han hecho”.

“Las naciones caminarán a tu luz” (Is 60, 3).

Con estas palabras del profeta Isaías saludo cordialmente a todos los que participan en la solemnidad de la Epifanía del Señor. Junto con todos los cardenales aquí presentes y los obispos, os saludo también a vosotros, que estáis reunidos en la basílica de San Pedro en la fiesta de hoy para recibir la ordenación episcopal.

Habéis venido de varios países, representantes de diferentes naciones: Italia, España, India, Tanzania, Trinidad – Tobago, Guatemala y Santo Domingo. Vosotros representáis también los múltiples servicios al Pueblo de Dios en los que se articula la misión de la jerarquía eclesiástica: desde los órganos de la Santa Sede hasta las diócesis de varias naciones, especialmente la Iglesia misionera.

Vuestra venida, queridos hermanos, es la expresión más clara del sentido de la Epifanía, que hoy revivimos.

“Levántate, Jerusalén. . . porque llega tu luz, la gloria del Señor resplandece sobre ti” ( Is 60,1). Toda la liturgia de hoy desarrolla estas palabras de Isaías en cierto sentido. El profeta habla del movimiento, de la marcha de hombres y pueblos que desde diferentes partes se dirigen hacia esta luz que brilla en medio de Jerusalén.

Lo que el evangelista escribió sobre la venida de los Magos de Oriente confirma las palabras del profeta: “Todos vendrán de Sabá / trayendo oro e incienso, / y proclamando la gloria del Señor” ( Is 60, 6).

Así sucedió. He aquí, “la estrella se detuvo sobre el lugar donde estaba el Niño” ( Mt 2, 9). La estrella era la señal de esta luz, que se encendió en medio de Israel. Los reyes magos, “cuando vieron la estrella, sintieron una gran alegría. Cuando entraron en la casa, vieron al niño con María su madre, y se postraron y lo adoraron” (Mt 2, 10-11).

Abriendo sus tesoros, “le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra” (Mt 2,11 ). Así dice el evangelista Mateo haciéndose eco de Isaías, que había predicho: “traerán oro e incienso”. . . (cf. Is 60, 6). La liturgia de la Epifanía es también la liturgia de la luz: de la luz que ilumina las tinieblas y las tinieblas. Pero es, al mismo tiempo, la liturgia del camino. Jerusalén es el punto de llegada de un misterioso movimiento universal. Los pueblos, de varias partes, de varios países, se dirigen hacia esta luz que se encendió en Jerusalén.

Es un movimiento que tiene lugar dentro de un espacio dado; pero es sobre todo un movimiento interior. Es el movimiento de la fe, que, desde dentro, desde lo más profundo del alma, acerca a los hombres al misterio.

El Misterio Revelado por el Espíritu. . . a los apóstoles y profetas, como leemos en la carta de San Pablo: “Que los gentiles, esto es, sean llamados. . . participar de la promesa por el evangelio” (Efesios 3:6). Un día, al final de su misión terrena, Cristo definirá de un modo nuevo este movimiento de los hombres conectado con la revelación del misterio, el movimiento de la fe. Isaías había predicho sobre Jerusalén: “Los pueblos caminarán a tu luz”.

Cristo dirá a los apóstoles:

“Vamos. . ., id por todo el mundo, enseñando a todas las naciones” (cf. Mt 28, 19; Mc 16, 15).

Según Isaías, el movimiento de la fe debía conducir a los hombres ya las naciones al único centro, a la ciudad santa: Jerusalén. Tal fue la orientación de la epifanía del antiguo pacto.

Cristo enviará a los apóstoles a todo el mundo. La Iglesia es enviada a todas las naciones de la tierra. Tal es la orientación de la Epifanía de la nueva alianza. Estas dos orientaciones se encuentran: los apóstoles y la Iglesia – Pueblo de Dios disperso entre los pueblos de toda la tierra, vuelve siempre con el movimiento interior de la fe hacia el misterio que ha amanecido -como luz en la oscuridad- en medio de Jerusalén.

Así también se cumplen las palabras pronunciadas por el profeta con el alma exultante respecto a Jerusalén: “Ante esa vista resplandecerás, / tu corazón palpitará y se ensanchará, / porque las riquezas del mar / se derramarán sobre ti, Iré a las posesiones de los pueblos» ( Is 60,5). Queridos hermanos, que habéis venido aquí para recibir la ordenación episcopal, herencia de los apóstoles, ¡acercaos!

Siguiendo el movimiento de la fe que el Espíritu del Padre y del Hijo ha dado a nuestros corazones, os convertís en ministros de la divina Epifanía ante los pueblos y las naciones.”

Conclusión

CERTIFICO que el texto de la homilía de San Juan Pablo II fue dicha en italiano, y traducida aquí al español. El hecho narrado de mi papá es fidedigno.

DOY FE en Santiago de los Caballero a los doce (12) días del mes de enero del año del Señor dos mil veintitrés (2023).