Introducción



Una de las historias e investigaciones pendientes sobre la Virgen de Altagracia de Higüey es narrar por escrito los milagros realizados por su intercesión. Ya desde 1650 queda la frase que “son tantos que ya ni se escriben”.



He aquí algo que puede ser una introducción a esa historia o narración.



1-Voy a usar el término “MILAGROS”, que es el utilizado por la gente ya desde hace más de 500 años para designar las gracias o favores por intercesión de la Virgen de Altagracia.



“Milagro” técnicamente es definido por la Iglesia y las Ciencias, como aquellos hechos extraordinarios que no tienen hoy ninguna explicación científica. La única explicación es la acción de Dios. En cambio, “sanaciones”, “liberaciones” por la Virgen de Altagracia designan aquellos hechos extraordinarios, obrados por la intercesión de la Virgen de la Altagracia, pero hubiesen sido logrados, a largo o corto plazo por la mano del hombre. Donde mejor se ha trabajado hoy esto en la Iglesia es en Lourdes, por investigadores cristianos o ateos, llegando a la conclusión de que son hechos extraordinarios, digamos “sanaciones” o “liberaciones”, pero unos podrían haber sido alcanzados por el trabajo humano y otros no. Aquí, sencillamente, hemos dado seguimiento a esos hechos extraordinarios y los llamamos “milagros”.



2-“Así lo dice un documento: “La Casa de Nuestra Señora” es casa de mucha devoción, a donde concurren muchos peregrinos y devotos no sólo de esta Isla, sino también de las islas comarcanas; es devoción principal por ser muy visitada de cuantos van al puerto cercano de Yuma de paso para Puerto Rico, o vienen de dicha isla para Santo Domingo, pues reciben todos de Nuestra Señora mucha consolación por los muchos milagros, y por los que hace “cada día”. Esta importante afirmación es de 1569” (Citado por Monseñor Polanco Brito, “EXVOTOS Y “MILAGROS” DEL SANTUARIO DE HIGÜEY”, pág. 96).



3-Luis Gerónimo de Alcocer dice en 1650: “van en romería a esta santa imagen de Nuestra Señora de Alta Gracia de toda esta Isla y de las partes de las Indias que están más cerca, y cada día se ven muchos milagros, que por ser tantos ya no se averiguan ni se escriben”.



4-En pinturas, llamadas “Medallones”, recogiendo estos milagros, y otros hechos Altagracianos, según inventario de 1856 eran 27, pero actualmente solo quedan 16, que están en el Museo Altagraciano, junto a la Basílica de Higüey. Allí se pueden ver. Una descripción de estos “Medallones en madera” están en el libro de Monseñor Polanco Brito, “EX VOTOS Y “MILAGROS” DEL SANTUARIO DE HIGÜEY”, págs. 82-87. Fue publicado este libro en 1984.



5-Hace justamente 100 años, en 1922, en el traslado de vuelta de la Imagen de la Altagracia, Fray Cipriano de Utrera, franciscano e historiador de renombre, estuvo presente, y fue testigo de “milagros” normalmente sanaciones, realizados mediante la Virgen a lo largo de todo el camino y particularmente en los pueblos donde se detenía, como Guerra, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, El Seibo. Recoge estos testimonios, de los que fue testigo ocular, en su libro “NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA”, publicado en 1933, bajo el título: “Relación del autor de las cosas obradas durante la traslación del Cuadro de Nuestra señora de Altagracia de la ciudad de Santo Domingo a la villa de Higüey”, págs.71-77.



6-He citado estos milagros, traídos por esos autores. Pero un servidor, siendo el primer Rector de la Basílica por 12 años, y Obispo de la Diócesis de Higüey por otros 7 años, ha sido testigo de otros muchos hechos extraordinarios realizados por la intercesión de la Virgen de Altagracia.



A pesar de estos testimonios escritos, sigue en pie la afirmación de Gerónimo de Alcocer: “… cada día se ven muchos milagros, que por ser tantos ya no se averiguan ni se escriben”. Aún falta por hacer esta larga investigación y escribirla: Historia de los milagros realizados mediante la Virgen de Altagracia.



Conclusión



CERTIFICO que los datos aquí dados están todos avalados científica y documentalmente.

DOY FE en Santiago de los Caballeros a los dieciocho (18) días del mes de agosto del año del Señor dos mil veintidós (2022).