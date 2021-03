Mis twitters más retuiteados (X)

Introducción



Repito: He descubierto que mis twitters son como “aforismos”; afirmaciones, verdades que recogen una chispa de sabiduría y de historia muchos de ellos. Los comencé a publicar día tras día desde 2013. Se me ha ocurrido ofrecerlos como tales, pero solo los más retuiteados, porque indican una primera aceptación de los lectores. He aquí, en esta décima entrega, otros cincuenta de ellos. Los seguimos dando, mes tras mes, en sucesivos artículos. Los siguiente corresponden a los meses enero, febrero y marzo de 2018.

1.- Que el Niño Dios tenga piedad y nos bendiga en este nuevo año, por los méritos de la maternidad virginal de su Madre.

2.- Siempre será navidad en un corazón que acoge, que perdona, que se da, que no se corrompe, y que todo lo hace teniendo a Jesús como centro.

3.- Para los que dicen: “Ya es tarde, no se puede”. La fe dice: “Para Dios no hay nada imposible.

4.- Buena pregunta a los que se quejan de los males que padecemos, ¿Qué hará usted en este nuevo año para cambiar eso?

5.- Manifiesta, Señor, al mundo tu luz y salvación como lo hiciste a los magos de Oriente, y haz que te adoremos como lo hicieron ellos.

6.- El mismo día en que uno nace, empieza a morir. Y desde este morir diario, comienza a nacer la vida eterna.

7.- Señor, que toda riqueza mal habida sea devuelta o por propia voluntad o por exigencia de la justicia.

8.- Señor, que no vayan al infierno, pero que desaparezcan de la faz de la tierra los corruptos, los injustos y los que matan vidas.

9.- Señor, que los hijos y los nietos no hereden las riquezas corruptas, pues están podridas y les harán daño.

10.- ¡Iniciamos con fe y devoción la novena a la Virgen de la Altagracia, y como dominicanos nos acogemos a su protección desde ya!

11.- Señor, que tus hijos produzcan riquezas para compartirlas, no para vanagloria, ni mucho menos para amontonarlas.

12.- Recordemos: Políticos que se enriquecen en sus puestos pierden el poder, no tienen autoridad moral y esto no se compra con dinero.

13.- Aquellos que tienen fe y se sienten mal por una situación, han de recordar que eso no viene de Dios o no se ha manejado como Dios quiere.

14.- En este 2018 pidamos perdón por la corrupción, aunque no seamos corruptos, ya que esta nos afecta a todos.

15.- Virgen de la Altagracia, los dominicanos acudimos a ti, hoy y siempre, pues el que todo lo puede es tu Hijo y te escucha.

16.- “El rostro auténtico de la política y su razón de ser es un servicio inestimable al bien de toda la colectividad” (Papa Francisco).

17.- Aún es nuevo el año, pues es nueva, siempre, nuestra vida cuando en ella dejamos vivir al siempre nuevo: Cristo.

18.- San Francisco de Sales, en su fiesta, nos recuerda que un cristiano tiene que poner de su parte ser siempre amable, sonreír, saludar.

19.- También hoy, al parecer, como a Pablo, se necesita que el Señor tumbe a algunos del caballo de la soberbia, de la vanidad y del orgullo.

20.- ¡Feliz cumpleaños Duarte! Gracias por enseñarnos el amor a Dios, la lucha por la Patria y el apego a la libertad.

21.- “Debemos exigir a los protagonistas de la vida pública coherencia de compromiso, preparación, rectitud moral y capacidad de iniciativa”.

22.- En el día de la juventud, creo que, aparte de felicitarlos, debemos reflexionar, como adultos, sobre el ejemplo que les estamos dando.

23.- En un jueves Eucarístico iniciamos el mes de los enamorados. En la Eucaristía esta Cristo, el eterno enamorado de todos.

24.- Es deber de todos el dejar a este país y a esta sociedad mejor que como la encontramos.

25.- “Sin raíces no se puede vivir: un pueblo sin raíces o que las deja perder es un pueblo enfermo” (Papa Francisco).

26.- Hagamos de este un día un día para agradecer, para perdonar, para volver a comenzar en nombre del Señor.

27.- “Soy un pecador. Diría que casi es el primer nombre que tenemos todos: pecadores” (Papa Francisco).

28.- Si hay jóvenes corrompidos se debe, entre otras cosas, a adultos corrompidos o irresponsables…sin dudas.

29.- “El pecado estropea el corazón, estropea la vida, estropea el alma, la debilita y la enferma” (Papa Francisco).

30.- Si estás enfermo, pídele al Señor que te sane, o que te de fuerzas para llevar con sentido redentor tu sufrimiento.

31.- “Hay un solo impedimento frente a la voluntad tenaz y tierna de Dios: nuestra arrogancia y la nuestra presunción” (Papa Francisco).

32.- Hoy iniciamos la Cuaresma, tiempo para que volvamos a revisar aquellas áreas de nuestra vida que necesitan conversión.

33.- “Los testarudos del alma, los rígidos, no entienden lo que es la misericordia de Dios” (Papa Francisco).

34.- Realicemos hoy nuestro primer vía crucis de Cuaresma, ofreciendo el vía crucis diario que padecen tantos hombre y mujeres.

35.- Cuaresma es ese espacio anual para bañar nuestro interior de ciertas bajezas y pecados.

36.- “La omnipotencia de Dios se hace ver, se manifiesta sobre todo en su misericordia y en el perdón”.

37.- En Cuaresma, y siempre, dejémonos abrazar por la misericordia de Dios, dejémonos amar por su gran corazón.

38.- Cristo hará siempre prevalece su promesa a la Iglesia: “Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella”.

39.- Por la dolorosa Pasión de tu Hijo Jesucristo, ten misericordia Padre de nuestras miserias y pecados.

40.- “Dios es el Dios de la paciencia, el Dios que da caricias, que sabe alargar los corazones” (Papa Francisco).

41.- Mientras el Dios de la verdad que nos hace libres sea el Dios de los dominicanos, habrá patria. Feliz día de nuestra Independencia.

42.- Señor Jesús, mira con amor a este pueblo que se humilla penitente en este santo tiempo, y concédele tu perdón.

43.- ¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el Rey que viene! A salvar nuestras vidas con su muerte en la cruz.

44.- “El soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados” Isaías 53, 5).

45.- Semana Santa es tiempo de contemplar la paciencia de un Dios que se deja vejar y matar por amor a sus criaturas.

46.- “Sube el Nazareno, sube el buen Jesús, sube hacia el calvario, sube con la cruz” (Canción de Semana Santa).

47.- Nos amó hasta el extremo de dejar, de forma visible y sacramental, en la Eucaristía, la cruenta muerte que sufrió por nosotros.

48.- Contemplemos en silencio, con ojos de fe y lágrimas de arrepentidos a Aquel que hoy ha sido traspasado por nuestros pecados.

49.- Ha muerto Jesús, pero no nuestra esperanza, pues junto con María en este día aguardamos su gran triunfo: La Resurrección.

50.- “Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta” Feliz Pascua de Resurrección.

Conclusión

CERTIFICO que los 50 aforismos o tuits reproducidos aquí son literalmente los mismos que publiqué, uno a uno, en mis cuentas digitales de Twitter y Facebook, día tras día.

DOY FE en Santiago de los Caballeros a los veinticuatro (24) días del mes de marzo del año del Señor dos mil veintiunos (2021).