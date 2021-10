Mis twitters más retuiteados XIII

Introducción



Repito: He descubierto que mis twitters son como “aforismos”; afirmaciones, verdades que recogen una chispa de sabiduría y de historia muchos de ellos. Los comencé a publicar día tras día desde 2013. Se me ha ocurrido ofrecerlos como tales, pero solo los más retuiteados, porque indican una primera aceptación de los lectores. He aquí, en esta décima entrega, otros cincuenta de ellos. Los seguimos dando, mes tras mes, en sucesivos artículos. Los siguientes corresponden a los meses octubre, noviembre y diciembre de 2018.

1- Seamos como Santa Teresita: Corazón de Dios en la Iglesia, en la familia y en la sociedad.

2- “Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Si me dejas solo, yo me perdería”.

3- “Rosas de sangre han florecido, reviven en tu cuerpo la Pasión. Francisco, de amor estás herido, las manos, los pies y el corazón”.

4- Lo que San Lucas miró con sus ojos, nosotros lo contemplamos y lo vivimos desde el rezo humilde del rosario.

5- “Cuando nosotros pensamos en la evangelización siempre decimos que evangelizar es humanizar”.

6- En las vísperas de Todos los Santos, concluyamos este mes rezando el rosario junto a la Reina de todos: María.

7- La Solemnidad de Todos los Santos es la fiesta de lo mejor de la Iglesia. Es la celebración de nuestra vocación, de nuestra meta.

8- Un pensamiento, una oración, una Misa, una ofrenda, una flor son esos nuestros actos de amor en memoria de todos nuestros difuntos.

9- Noviembre es el mes de la familia, y lo hemos iniciado poniendo en manos del Señor a todas las familias dominicanas.

10- El primer paso de Dios hacia nosotros es el de un amor que anticipa y es incondicional.

11- Un papá y una mamá que corrige con amor, paciencia y perseverancia a sus hijos vale por tres.

12- Dios ama primero y lo hace porque Él mismo es amor. Es este el amor que debemos de imitar en la familia.

13- En el templo es presentada hoy la Virgen bella, la que nos trajo al salvador, la que dijo siempre sí, jamás un no.

14- A propósito del día del músico, permítanme felicitar a los que hacen música bella, de letras limpias y que edifican.

15- Frente a los que intentan destruir el orden natural de la familia, nosotros afirmamos nuestra fe en la vida familiar.

16- Dime en que familia naciste y te formaste, y te diré quién eres o qué esfuerzo hiciste para superar ciertas situaciones.

17- San Andrés Apóstol, pídele a Jesús el que podamos seguirlo con sinceridad y fidelidad como lo hiciste tú.

18- Salgamos al encuentro de Jesús que nos viene en la Navidad. Que este adviento sea tiempo de preparación espiritual para ello.

19- De nada nos sirve tanta religiosidad si esta no está animada por la fe y la caridad.

20- 526 años de la llegada del Evangelio a nuestra isla. 525 de la celebración de la primera Misa en nuestra Quisqueya.

21- La fiesta de San Nicolás hace parte del sentido alegre de este mes, alegría que se experimenta en el dar, en el darse.

22- Hace hoy 510 años que Santiago recibió el escudo que exhibe con orgullo, símbolo que nos une Santiago Apóstol y por él a Jesús.

23- En Adviento salgamos de nosotros, salgamos al encuentro de Cristo que viene en el otro, en el más débil.

24- No tengamos miedo de amar a todos, amigos y enemigos, porque el amor es la fuerza y el tesoro del creyente.

25- María de Guadalupe, Madre de América, en ti vemos el cumplimiento de las promesas de Dios, su cercanía amorosa.

26- Ojalá que, como Santa Lucía, hoy en su fiesta, aprendamos a dar buen uso a la vista, cuidando precisamente lo que vemos y cómo lo vemos.

27- “La Virgen sueña caminos, está a la espera, la Virgen sabe que el Niño está muy cerca” (De los himnos de adviento).

28- Inicio de la novena de la Navidad. Pidamos desde hoy, con más fe, que el Salvador nazca y renazca en nuestra humanidad.

29- Como quien sale de la noche y ya ve en el horizonte la luz, nosotros caminos en este Adviento hacia el encuentro con Él.

30- Llegará el Señor a nuestras vidas para renovar su presencia salvadora entre nosotros, ese día será Navidad en el alma.

31- Virgen Madre, dijiste que sí y tu disposición nos trajo la alegría de la salvación. Ayúdanos a ser como tú.

32- A nuestras vidas, muchas veces entristecidas por el pecado, se les anuncia una buena noticia: llega la navidad.

33- En esta noche, junto a los pastores, vamos corriendo a Belén. Allí encontraremos a nuestro salvador en la fragilidad de un niño.

34- “Hoy, en la ciudad de David, Belén, nos ha nacido un Salvador” Adoremos y celebremos este gran gozo ¡Feliz Navidad!

35- Se estremecen nuestras vidas de felicidad y amor, al ver en un pesebre, hecho Niño, acostado a nuestro Dios.

36- Siempre será Navidad y siempre habrá paz en los corazones sencillos, solidarios, alegres y de buena voluntad.

37- La octava de Navidad es el pregón alegre que anuncia la alegría de la salvación y que se ha extendido por toda esta semana.

38- Adiós año 2018, gracias por estos 365 días de penas y alegrías vividas en la dulce compañía del Señor y de su Madre.

39- Es año nuevo, nuevo como Cristo, bajo cuya bendición queremos iniciar este recorrido de Gracia y de paz ¡Feliz año 2019!

40- Sin dudas, la Navidad nos empuja a la alegría, a la cercanía, al compartir, al perdón. Para eso nos nació el Salvador.

41- Que este año nuevo, en medio de esta Navidad, nos ayude a ser mejores personas, mejores familias, mejor sociedad.

42- Salgamos, como los Magos de Oriente, en busca de la estrella de nuestra salvación: Jesús, nuestra única felicidad.

43- Por medio de una estrella, el Niño Dios ha manifestado en este día que su salvación es para todos, también para ti.

44- La fiesta de Santa Eduvigis, patrona de los sintecho, nos hace pensar en la necesidad y el derecho de tener una casa propia.

45- En la Iglesia se debe vivir el mínimo de estructuras por el máximo de vida, y nunca lo al revés.

46- Sin relaciones con Dios y con el prójimo nada tiene sentido en nuestras vidas.

47- Cuanta paz encontramos en el rezo meditado del Rosario. El mundo de la prisa y de la soberbia no puede

entenderlo.

48- Los viejos criterios de la Iglesia son modernos, podría decir ultramodernos.

49- “El hombre y la mujer que dominan su lengua son perfectos” (Cfr. Carta de Santiago Apóstol).

Conclusión

CERTIFICO que los 50 aforismos o tuits reproducidos aquí son literalmente los mismos que publiqué, uno a uno, en mis cuentas digitales de Twitter y Facebook, día tras día.

DOY FE en Santiago de los Caballeros a los veintisiete (27) días del mes de octubre del año del Señor dos mil veintiuno (2021).