Introducción



Repito: He descubierto que mis twitters son como “aforismos”; afirmaciones, verdades que recogen una chispa de sabiduría y de historia muchos de ellos. Los comencé a publicar día tras día desde 2013. Se me ha ocurrido ofrecerlos como tales, pero solo los más retuiteados, porque indican una primera aceptación de los lectores. He aquí, en esta décima entrega, otros cincuenta de ellos. Los seguimos dando, mes tras mes, en sucesivos artículos. Los siguientes corresponden a los meses abril, mayo y junio de 2019.



1- Caminar hacia delante, muchas veces con obstáculos, pero siempre caminar; esa la mística de nuestra Cuaresma.

2- En este mundo la armonía generada por la redención está amenazada, hoy y siempre, por la fuerza negativa del pecado y de la muerte.

3- Si nuestros ayunos y sacrificios cuaresmales no nos hacen mejores personas, entonces son vanos.

4- Cuando no vivimos como hijos de Dios, a menudo tenemos comportamientos destructivos hacia el prójimo y las demás criaturas (Papa Francisco).

5- Mirar a Jesús, mirarle clavado y escarnecido en una cruz, es lo que puede salvar al pecador, a quien está en el error.

6- “La causa de todo mal es el pecado, que desde su aparición interrumpió la comunión con Dios, con los demás y con la creación” (Papa Francisco).

7- Que nuestro corazón cambie y se convierta, cuanto más cercana a nosotros está la celebración de la muerte y resurrección del Señor.

8- “Cuando se abandona la ley de Dios, la ley del amor, acaba triunfando la ley del más fuerte sobre el más débil” (Papa Francisco).

9- Los judíos intentan matar a Jesús porque habla la verdad. Hoy también se intenta matar y amordazar a quienes son testigos de esta verdad.

10- La Madre lloraba al pie de la cruz. Estas lágrimas son producto de nuestro pecado que lleva a Jesús a la cruz.

11- Gloria, alabanza y honor al que vino, viene y vendrá como Rey que reina glorioso, gloria obtenida a través del dolor de la cruz.

12- Sufre Cristo atado los azotes de hace 2000 años, pero también en el pueblo dominicano azotado por tantos males sociales.

13- Paciente Señor coronado de espinas, concede esta paciencia a los que sufren, a los enfermos y atribulados.

14- Jesús carga en sus hombros una cruz que no merecía. Pensemos hoy en los que cargan cruces pesadas e injustas y oremos por ellos.

15- Hoy Jesús se ha por entero en este día: Se hace comida y memorial de salvación para nosotros, tan necesitados de un buen alimento.

16- Tanto nos amó que se entregó por nosotros a la muerte y una muerte de cruz. Meditemos hoy en la respuesta que damos a este amor.

17- Junto a María, en la tumba del Señor, nuestra esperanza aguarda el fin de la muerte, del dolor, del luto y la violencia.

18- ¡Cristo ha resucitado! Y con él todos los que hemos renunciado al pecado y al mal. ¡Feliz Pascua de Resurrección!

19- A ti que lloras, a ti que ya no tienes esperanza, te digo ¡ánimo! Sigue adelante, el Señor Resucitó.

20- El Mensaje de la resurrección de Jesús es claro: La corrupción, el dolor, el pecado y la muerte no tendrán jamás la última palabra.

21- Es Cristo el que ha realizado la verdadera revolución que cambió el mundo: la revolución del amor que nunca muere, pues está vivo.

22- Salgamos a enfrentar los males de nuestro país con la fe puesta en Jesús Resucitado. Él venció y nos hace vencedores.

23- Divina Misericordia de Jesús Resucitado, sigue mirando y acogiendo nuestra pobre humanidad necesitada de ti.

24- Una primavera nueva y eterna ha iniciado en el mundo gracias al triunfo de Jesús sobre la muerte. Usted y yo estamos invitados a vivirla.

25- Un buen ser humano y un buen cristiano siempre amaran el trabajo como fuente que dignifica su vida y la hace crecer.

26- María, madre de Jesús, nos espera en este mes junto a las flores que le llevamos, para colocarnos a los pies de Jesús.

27- Seamos humildes: en lugar de decir “este país no sirve” digamos “yo no sirvo porque no hago nada por él.

28- Mayo es el mes de María porque ella es la verdadera flor que con su perfume inunda la nueva humanidad redimida por su Hijo.

29- Cada niño, cada mujer, cada joven dominicano es una esperanza que ofrecemos como flor a la Madre del Señor.

30- Mientras tengamos amor al Señor y a su Madre la Virgen, este pueblo seguirá caminando hacia delante, aun medio de las dificultades.

31- Estamos a un año de las próximas elecciones. Creo que una decisión tan seria como el votar, merece reflexión larga y profunda…comencemos.

32- Que el débil rebaño de tu Hijo, Señor, tenga un día parte en la admirable resurrección de su Pastor, y goce desde ya de sus frutos.

33- Hoy, y para siempre, María se hace presente en Fátima, pero también en el hogar de los humildes que rezan el Rosario.

34- Fiesta de San Matías Apóstol, el que ocupó el lugar de Judas, el traidor ¿Cuántos Matías necesitamos hoy en nuestro país?

35- Seguimos orando al Señor para que por intercesión de San Isidro, nos mande la lluvia, tan necesaria para la vida de nuestro pueblo.

36- Un corazón convertido de la arrogancia, de la soberbia y de la envidia, es una flor hermosa que podemos ofrecer a María.

37- Jesús Resucitado, ven y quédate en cada hogar dominicano para que comprendamos que solo en ti está la felicidad.

38- “Si haces obras buenas, tu luz brillará como aurora y te abrirá caminos en la vida” (Profeta Isaías).

39- “Cuando ves a alguien desnudo, cúbrelo. No desprecies a tu semejante” (Profeta Isaías).

40- Por la cruz hemos llegado a la resurrección, por el llanto a la alegría. Nuestra fe es una fe que nos invita a la esperanza, día a día.

41- Un hogar donde hay amor, compresión, perdón y ternura, es un jardín que se ofrece en mayo, y cada día, al Señor, a través de María.

42- María, Auxilio de los cristianos, viene siempre a recoger nuestras oraciones para presentarla a su Hijo, el Resucitado.

43- La caridad cristiana no es asistencialismo. Es ayudar a un necesitado en quien vemos al Señor; es un acto de fe.

44- No existe un mal social en el que la Iglesia no esté asistiendo, ayudando y transformando las vidas de quienes necesiten.

45- Jesús ha resucitado para que también nosotros vivamos a plenitud. Para que tengamos vida y demos vida en abundancia.

46- Los dominicanos necesitamos sentir, cada vez más, que el ajusticiamiento de Trujillo valió la pena.

47- Virgen María, Madre de mayo, flor hermosa, puerta de la Gracia. Quédate en nuestros hogares, mostrándonos el camino que conduce a Jesús.

48- Iniciamos una nueva semana, ya en el 6to mes del año. El Señor, que nos acompaña en cada momento, nos bendice.

49- Que San Antonio de Padua, en su fiesta, interceda por todos los niños del mundo, él que tan devoto fue de la infancia de Cristo.

50- Pentecostés es la fiesta de nosotros, la Iglesia, renovada, animada y conducida por el Espíritu Santo de Dios.



Conclusión



CERTIFICO que los 50 aforismos o tuits reproducidos aquí son literalmente los mismos que publiqué, uno a uno, en mis cuentas digitales de Twitter, Facebook e Instagram, día tras día.

DOY FE en Santiago de los Caballeros al primer (1) día del mes de septiembre del año del Señor dos mil veintidós (2022).