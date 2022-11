Introducción



Repito: He descubierto que mis twitters son como “aforismos”; afirmaciones, verdades que recogen una chispa de sabiduría y de historia muchos de ellos. Los comencé a publicar día tras día desde 2013. Se me ha ocurrido ofrecerlos como tales, pero solo los más retuiteados, porque indican una primera aceptación de los lectores. He aquí, en esta décima entrega, otros cincuenta de ellos. Los seguimos dando, mes tras mes, en sucesivos artículos. Los siguientes corresponden a los meses a julio, agosto y septiembre de 2019.



1-El mayor escándalo en el mundo, el que más daño hace, es el del sacerdote católico. De él jamás se espera eso, solo el bien.

2-En la Iglesia, nada solo el sacerdote sin los laicos, nada los laicos sin los sacerdotes.

3-Una fe como la de Tomás, ver para creer, es una fe infantil, inmadura, que jamás logrará experimentar la dicha de quienes creen sin ver.

4-El papa, los obispos y los presbíteros están al servicio de los laicos, porque los laicos son los protagonistas de la Iglesia.

5-Qué gusto oír los testimonios tan positivos, aquí y allá, sobre Mons. Cedano. Está muerto, pero vive.

6-Hacer bien todas las cosas y vivir valores no pasa de moda.

7-Cuando uno dice “este país no sirve” está confesando que “él no sirve” aunque muchos alabarderos le hagan creer lo contrario.

8-Cuando uno dice “este maldito país”, se está maldiciendo a él y a ti. Pídele que te saque al menos a ti.

9-Hoy día de San Benito, celebro al santo patrón de mi padre, Benito de La Rosa. También es mi segundo nombre, que llevo con gran orgullo.

10-Para mí enseñanza oí de un pensador haitiano decir: mientras Haití esté acusando a otros de sus males y no así mismo, nunca los salvará.

11-La mayoría de los políticos prometen mucho y ejecutan poco. Al final quedan como mentirosos y se les pierde la confianza a todos.

12-Estamos en una era en la que el hombre en ciencia es un gigante, pero en ética y moral un enano (Cantinflas).

13-Estamos en las fiestas patronales en honor al Apóstol Santiago. Que él, el primer testigo entre los apóstoles, interceda por todos.

14-Mons. Masalles ha sido voz de los que no tienen voz en el tema de la ideología de género.

15-Si un hombre es honrado en el dinero y fiel a una sola mujer, lo consideran un tradicionalista, conservador y un tonto con “p”.

16-Si vivir una vida de acuerdo a la ley de Dios es ser conservador, tradicionalista y retrograda, entonces con gusto lo seguiré siendo.

17-En el verano, tomemos el descanso merecido, las vacaciones deseadas. Pero nunca demos vacaciones a la oración ni a la ética.

18-Si el afán de nuestros políticos está dirigido por un verdadero deseo de servir al pueblo, entonces en el 2020 nos salvaremos.

19-Santiago, tus pies de mensajero de la paz y la verdad iluminan la ciudad corazón, que hoy se viste de fiesta al celebrarte.

20-Escuchemos, cuidemos, visitemos y respetemos a nuestros abuelos, pues eso es ser también buen ser humano y buen cristiano.

21-Santa Marta con su vida nos recuerda que es lo más importante: Seguir y servir a Jesús todo el tiempo y hasta con contratiempo.

22-La ideología de género es otro invento del mismo diablo en su afán de destruir el corazón de las sociedades humanas: la familia.

23-La vida humana tiene que ser respetada, asistida, ayudada y orientada. Cuatro palabras que molestan a la cultura de la muerte.

24-Iniciamos un nuevo mes, con la figura de San Alfonso María de Ligorio, maestro de la ética, gran amante de María, la Madre de Jesús.

25- “Yo no hago nada indebido, porque al final la vida te lo cobra” (Rolando Montilla).

26-Cuando Estados Unidos decidió sacar la Biblia de las escuelas, entonces entraron a ellas la violencia de las armas.

27-El misterio de la Transfiguración de Jesús que hoy celebramos, es una invitación a dejarnos ver como somos: ser trasparentes.

28-“Mi alma tiene sed de ti, Señor, como tierra reseca, agostada sin agua” Salmo 62. Sin ética, sin espiritualidad.

29-Hoy, más que nunca, los buenos dominicanos debemos unirnos para luchar contra los males que nos afectan.

30-“La actual crisis ecológica, especialmente el cambio climático, amenaza el futuro de la misma familia humana” (Papa Francisco).

31-Los mesianismos políticos no son nuevos, es una práctica muy nuestra. El creer que solo yo puedo hacerlo bien, no es algo nuevo.

32-“Los valores del respeto, altruismo y autocontrol, aprendidos en el deporte, son una preparación para el éxito en la carrera de la vida”.

33-San Maximiliano pasa a nosotros como ejemplo de entrega, hasta la muerte, en beneficio de los demás. Eso es ser cristiano.

34-En el cielo brilla Ella, la Virgen, que hoy es subida al cielo por su gran servicio a la humanidad: ser puerta de entrada del Salvador.

35-Restauración de la República Dominicana, fiesta de nuestra dignidad y grandeza como pueblo que cree en él y se resiste a las esclavitudes.

36-Al iniciar un nuevo es, gracias Señor es nuestra oración, a la vez que pedimos que tu compañía amorosa nos siga acompañando.

37-Creo que hay fenómenos políticos, sociales e incluso económicos, que nos han hecho más daño que el huracán San Zenón.

38-A pesar de los hechos escandalosos de algunos sacerdotes, la Iglesia conserva credibilidad por su trabajo en favor de la humanidad.

39-Frente al mal ejemplo de algunos sacerdotes, recordemos la enseñanza de Jesús: “Hagan lo que dicen, pero no lo que hacen”.

40-Estamos en el año de la Palabra, en el mes de la Palabra de Dios que se encuentra en la Biblia y que espera de nuestra lectura.

41-Las autoridades y los medios digitales, aunque digan la verdad, han perdido credibilidad, y tomarán mucho tiempo en recuperarla.

42-Cuando ya en nuestro escudo no aparezca la Biblia, entonces será una ofensa leerla en territorio dominicano.

43-“Lo poco que tienes es mucho a los ojos de Jesús si no lo guardas para ti mismo, si lo arriesgas” (Papa Francisco).

44-¿Qué daño u ofensa puede hacer la lectura de la Biblia, si en ella encontramos un manual perfecto de ética y moral?

45-No estamos solos: tenemos la Eucaristía, el Pan del camino, el Pan de Jesús (Cfr. Papa Francisco).

46-Creo que ahora, en medio de tantos problemas por la falta de ética, es cuando la lectura de la Biblia se vuelve imprescindible.

47-Inicio de la novena en honor a María de las Mercedes, la que escuchó la Palabra, la aceptó en su corazón y la llevó a la práctica.

48-“Bendecir no es decir palabras bonitas, no es usar palabras de circunstancia; es decir bien, decir con amor” (Papa Francisco).

49-La Iglesia dominicana se encuentra en medio de una misión para llevar la Palabra de Dios a los hogares. Anunciando la salvación a todos.

50-Patrona del pueblo dominicano, que vives en el Santo Cerro y en cada corazón que hace lo que tu Hijo dice, líbranos, hoy y siempre.



Conclusión



CERTIFICO que los 50 aforismos o tuits reproducidos aquí son literalmente los mismos que publiqué, uno a uno, en mis cuentas digitales de Twitter, Facebook e Instagram, día tras día.

DOY FE en Santiago de los Caballeros a los tres (3) días del mes de noviembre del año del Señor dos mil veintidós (2022).