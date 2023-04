Introducción



He aquí siete temas y siete libros, que buscan ser prácticos para vivir cada tiempo importante del año y diferentes situaciones. Este material recoge las presentaciones traídas por cada libro.



1-Para vivir el amor

Ponemos en sus manos, en este volumen, temas básicos y fundamentales sobre el amor, necesarios para vivir en el amor, para crecer en el amor y para tratar otros temas específicos sobre el amor. Así, después de él, queremos ofrecer algunos más. Consideramos, pues, que los temas tratados aquí y ahora son necesarios para dar base y solidez a cualquier tema específico sobre el amor. Por ejemplo en mi publicación “FAMILIA SIN CRISIS”: HERRAMIENTAS PARA FAMIIA HOY”, en el tema 12, “La Familia: amores y valores”, tratamos diez tipos de amores en la familia. Esos diez tipos específicos deben incluir necesariamente los tres grandes tipos que se tratan aquí: eros, filia y ágape.



Como todos nuestros otros escritos, esperamos que también estos le sirvan para su reflexión y meditación personal, para conferencias, charlas, talleres y retiros.



2-Para vivir el Adviento

El objetivo de este libro y sus variados temas es el sentir reflexivo y orante de ofrecer nuevas fuentes para vivir el Adviento. No es, como otras publicaciones nuestras de este tipo, un estudio exhaustivo sobre el tema.



Quiere ser eso: un material para lecturas informativas o formativas, un instrumento para meditaciones o retiros personales, un conjunto de temas que pueden ser utilizadas en charlas, talleres, convivencias, reuniones de grupos o retiros comunitarios.



Se sitúa, igualmente, dentro de la serie de nuestros trabajos para los diferentes tiempos litúrgicos, como son: Para vivir la Cuaresma, Para vivir la Pascua, Para vivir Pentecostés y nuestras tres publicaciones (Navidades nuestras, Cuentos de Navidad y Meditaciones de Navidad), ofrecidas justamente para vivir la Navidad.



Valga decir que los primeros seis textos de este libro, que usted tiene en sus manos, fueron ya publicados en “Meditaciones de Navidad”. Se refieren, ciertamente, al Adviento, pero estaban incluidos en un libro de Navidad, porque el Adviento hace parte de la Navidad. Pero hemos considerado conveniente recogerlos en un volumen propio, como hicimos con la Cuaresma en “Para vivir la Cuaresma”, aunque esta es inseparable de la Pascua. A esos seis capítulos hemos agregado otros nueve, pudiendo así entregarles un instrumento más largo y más amplio para “Para vivir el Adviento y preparar la Navidad”.



Permítame decirle, desde ya, que viva una feliz Navidad, preparándola y viviendo, como se debe, el Adviento.



3-Para vivir la Navidad

Las Navidades llegan cada año, remueven todo, pasan como el Yaque del Norte desbordado y dejan sus efectos y abonos.



Son hermosas y refrescantes. En el fondo, las llevamos dentro. Y somos nosotros mismos quienes las hacemos llegar anualmente. A veces quisiéramos adelantar la época de su venida. Por eso nos hacemos cómplices del comercio cuando lo hace. Deseamos que cada día fuera Navidad.



Las navidades forman parte del alma de nosotros como pueblo.



Se ha hecho cultura nuestra, carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre. De ahí que, aunque se celebre en todo el mundo, tenga nuestro sello, un rostro propio dominicano.



La identificación del rostro de las navidades dominicanas es el propósito de éste opúsculo. Un rostro que, al buscar presentarse con belleza renovada para la fiesta anual, se ha visto desfigurado por afeites que no le son apropiados, que no expresan su ser que traen confusiones sobre su identidad.



Tal vez no hayamos logrado delinear de modo perfecto ese rostro, pero aquí están, consideramos, los trazos principales.



Luego, cada una lo completará colocándole ese “aire de pascua”, ese color tropical de nuestro diciembre brisa fresca, sol brillante, verde intenso), ese toque típico dado por el espíritu festivo, afectuoso, cristiano, de los dominicanos a sus navidades, que no puede evidentemente, ponerse del todo por escrito, ni dibujarse totalmente, ni captarse en todos sus detalles en fotos.



Aquí están pues, Navidades Nuestras, vida de un pueblo recogida en poesía y prosa, meditaciones y ensayos, que vuelve a caminar y a ser vida en cada lector.



4-Para vivir la Cuaresma

Para vivir la Cuaresma busca situarse en la misma línea de mí libro Navidades Nuestras: una publicación sobre temas que enseñan sobre estas celebraciones cristianas y que sirvan al mismo tiempo para meditar.

No se trata de un curso sobre la Cuaresma, sino de ofrecer simplemente unas lecturas espirituales para la enseñanza y la meditación.



Eso sí: un repaso rápido al índice nos muestra que los puntos traídos aquí son claves en el tiempo de la Cuaresma y, en verdad, que son un buen resumen de la temática central de este tiempo.



Así, pues, vamos a encontrar estos diez temas fundamentales: la Cuaresma, cuatro enseñanzas específicamente sobre ella, el Miércoles de Ceniza, los valores cuaresmales, la limosna, la oración, el ayuno (dos enseñanzas), la victoria sobre el maligno, la poesía cuaresmal, la Semana Santa y el Domingo de Ramos.



Hemos incluido estas dos últimas enseñanzas, porque la Semana Santa es un puente magnífico entre la Cuaresma y la Pascua. A propósito de la Pascua, hemos de decir que esta es el culmen de la Cuaresma y hacia ella está dirigido el período cuaresmal. Por eso, se hacía necesario tocar también la temática pascual. De ahí que esta publicación pide obligatoriamente otra que recoja las temáticas propiamente pascuales. La hemos hecho y le hemos dado el título de “Para vivir la Pascua”. Ambas se complementan y la una sin la otra sería una obra incompleta.



5-Para vivir la Pascua

“Para vivir la Pascua” es el complemento necesario de “Para vivir la Cuaresma”. Sin la Pascua la Cuaresma pierde su sentido y su finalidad.



De nuevo ofrecemos aquí una serie de temas, que pueden servir para la meditación o enseñanza personal como también para que sean una fuente de consulta para predicadores y charlistas. De hecho, precisamente, en último término, estos son los objetivos de todos mis escritos. No se trata tampoco, como hemos indicado en “Para vivir la Cuaresma”, de un estudio completo sobre la Pascua, sino más bien de un ramillete de lecturas espirituales, que favorezcan el crecimiento individual y comunitario.



En este volumen, pues, ofrecemos los siguientes temas concernientes a la Pascua: el Jueves, Viernes y Sábado Santo, con los que se concluye la Semana Santa, pero abren al mismo el tiempo de Pascua; se les da a esos tres días el nombre de “Triduo Pascual”. A ellos agregamos los temas específicos de la Pascua, el Triduo Pascual, la Vigilia Pascual, el post-Semana Santa (dos enseñanzas), la Resurrección de Jesús (cuatro meditaciones), nuestra resurrección (otras dos), la Pascua en la vida de la Iglesia y el Domingo.



Para completar nuestra visión, ponemos al final, un vocabulario de términos o expresiones típicos de la Pascua, explicándolos uno por uno. Son 17 en total.



Encontrará, tal vez, que alguna que otra idea se repite en algunos temas. Pero consideramos que era mejor dejarlo así por razones pedagógicas y para una mejor comprensión de cada tema y su conjunto.



6-Para vivir Pentecostés siempre

Mi objetivo es recordar algunos puntos sobre la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, para descubrir su protagonismo en toda la obra de Dios y, por tanto, también en la Nueva evangelización, que estamos llevando a cabo.



Queremos, con palabras de San Juan Pablo II, “descubrir al Espíritu Santo como Aquel que construye el Reino de Dios en el curso de la historia y prepara la plena manifestación de Jesucristo, animando a los hombres en su corazón y haciéndoles germinar dentro de la vivencia humana las semillas de la salvación definitiva que se dará al final de los tiempos” (Tertio Milenio Adveniente #45).



También busco presentar este trabajo como un instrumento para la acción pastoral: para la reflexión personal, para un curso, la profundización en grupos y charlas. Lo concibo como un esquema un poco desarrollado, que se da a entender por sí mismo, pero que puede y debe ser explicado y ampliado más.



7-Para vivir la fe

Pongo en sus manos una serie de notas y reflexiones para lecturas personales, meditaciones, charlas, retiros o diálogos en familias y en grupos, difundidos en los medios de comunicación en sus diferentes formas y aplicaciones que han pasado, a su vez, por diversos contextos y tiempos y allí han madurado.

Los primeros materiales utilizados con esos fines fueron “Mucha fe, poca fe” y “Cinco conceptos en torno a le fe”, publicados posteriormente en mi libro Valores y virtudes, edición del año 2010.



Posteriormente, en ocasión del Año de la Fe, convocado por el papa Benedicto XVI, para el lapso 2012-2013, preparé un amplio material para el primer retiro de sacerdotes hispanos de la arquidiócesis de Nueva York y la diócesis de Brooklyn, impartido en territorio de esta última en octubre de 2012. De ese grupo hago memoria especial, porque mi experiencia con ellos hace parte de este libro. Luego fui completando estos temas con otros, pretendiendo recogerlos en un solo volumen con fines de publicación. Permaneció dormido hasta que Federico y Altagracia, con raíces higüeyanas y de la Comunidad de Siervos de Cristo Vivo, me invitaron a presidir la eucaristía de la celebración de sus 50 años de vida matrimonial y me dijeron que habían hablado con sus hijos y familiares para que los regalos con tal motivo fueran en metálico para hacer “una obra de bien”. Entonces se me ocurrió proponerles que auspiciaran la primera edición de esta publicación Para vivir la fe. A Altagracia le encantó la idea y me dijo que lo conversaría con Federico. Así lo hizo, y, como es natural, a éste le encantó también la propuesta de su novia esposa y aceptaron dar a luz este conjunto de temas, que no son más que herramientas para afianzar y vivir la fe.



Debo decir que estos temas son y serán simplemente punto de partida para, repito, leer, reflexionar, dar charlas, meditaciones, retiros, y dialogar en familias o grupos, difundidos por todos los medios de comunicación social y que siempre podrán ser enriquecidos por otros aspectos sobre la fe que vayan surgiendo aquí o allá, a lo largo del tiempo.



Les entrego una herramienta para vivir la fe y ayudar a otros para vivirla.



