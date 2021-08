China dorada en Tokio 2020

Los chinos, además del indio Jim Thorpe, oro en penta y decatlón de 1912, del negro Jesse Owens de las olimpíadas del 1936 en Berlín junto a la judía Ibolya Csák oro en salto de altura por encima de la alemana Elfriede Kaun, les han dado el toque de gracia al concepto de la supremacía racial blanca como para que no se vuelva mas a hablar del tema.

Acaban de quedar cabeza con cabeza en el medallero de Tokio casi igualando a los Estados Unidos.

Aunque los juegos fueron concebidos por Pierre de Coubertin como una actividad puramente deportiva para acercar a los pueblos, la manía humana de la competencia insana nos trae las rivalidades absurdas en esta magna celebración.

En vano quedan los esfuerzos por separar deporte de política y de arte.

Lo que monsieur de Coubertin no supo es que “sus” juegos sirvieron para dar una lección de Geografía y desvelar las desigualdades de las naciones. Por ejemplo, Brasil tiene 211 millones de habitantes y es “modelo” democrático latinoamericano, como lo ha dicho el juez Moro, pero se coloca por debajo de Cuba, un paisito rico que han empobrecido, con 11 millones y medio de gente rodeado, como aquellos castillos medievales que al ser atacados y no poder vencerse, quedaban sitiados hasta que se les acabara el agua y los alimentos. Llevan ya más de 60 años bebiendo agua de pozo.

Pero veamos las luces y las sombras de Tokio 2020.

Lo positivo

•Lo principal es que Japón, a pesar de la pandemia y el atraso de un año, se la lució esplendorosamente.

•Los espectáculos de apertura y clausura fueron de una creatividad exuberante.

•Esa creatividad se extiende también al concepto gráfico que presentó con sus diseños de espacios geniales.

•La organización de cada evento fue de una precisión en la que no hay nadie de más y nadie de menos.

•La transmisión de imágenes de cada disciplina ha sido magnífica.

•Fue muy atinada la rebelión de Holanda contra los uniformes sexista. Se sabe desde hace mucho tiempo que la vestimenta de los deportistas ha sido confeccionada desde un punto de vista machista, más que por comodidad. Y esta vez, no solo expusieron a las mujeres y sus bikinis, también a los hombres que parecían que competían desnudo. El espectáculo del comercio se sigue imponiendo.

•Que dos atletas decidieran compartir el oro y no seguir intentando, fue un gesto muy lindo de ambos.

•La actitud de animar al tercer

corredor por el segundo, en la maratón, fue muy noble.

•Hermosísimo fue el video de la Marsellesa en la transmisión de mando.

•De una belleza extraordinaria fueron los trajes de las competidoras en la gimnasia artística.

•La corredora Sifan Hassan, por Holanda y de origen etíope, demostró un dominio en las carreras de fondo inigualable. Ella es el símbolo de estos juegos al ganar oro en los 5 mil y 10 mil metros. Bronce en los 1,500.

Lo negativo

•Lo más negativo de estos juegos no son los juegos en sí, ha sido el equipo de narradores y comentaristas a quien habría que darles el oro de la parcialidad comunicativa “… y John Doe llegó de último porque no llegó de primero”. Aparte de eso, nunca se oyó en olimpiadas pasadas tantas frases clichés y sin sentido. Un verdadero atropello a la lengua española, un gran desconocimiento de los gentilicios, pobre o nula información geográfica, no se sabía nunca el nombre de los antiguos atletas que hacían entrega de medallas y menos en las disciplinas en que se destacaron. Mucha gente no tuvo otra opción que ver los juegos como las películas mudas, sin sonido.

•Realmente no es agradable ver en una carrera 3 atletas norteamericanos y ningún haitiano, dominicano u hondureño.

•Fue desagradable que cuando se presentaba el desarrollo de obtención de medallas se saltara el orden y no incluyeran a ciertos países. Parece que les daba vergüenza mostrar el puesto 13 de medallas.

•Hay que sentirse orgulloso del desempeño de “Las Reinas” y de Paulino, o del equipo de pelota, pero la realidad es que se demostró una pobreza general deportiva. Ocupamos el puesto 60 sin oro cuando sabemos de sobra que el país tiene potencial para ganarse 20 oros ¡Qué raro!

•Resulta más que absurdo que no hubiese equipo de pelota de Puerto Rico, Cuba, Colombia, Venezuela. En cambio, sí hubo de Israel y Corea del Sur.

•Fue humillante lo que hicieron con Rusia al convertirlo en ROC.

•Durante la presentación de los

equipos de gimnasia, nunca se supo

nada de la composición musical que las acompañaba.

•Sobre la ciudad no se molestaron a hacer un pequeño recuento de los lugares donde ocurrían las competencias.

•De las magníficas obras arquitectónicas que alojaron los eventos nunca se dignaron a decir el nombre del arquitecto como si fueran anónimas.

•La caminata de 50 kilómetros demostró ser más una tortura que una disciplina deportiva. Las sillas de ruedas y las ambulancias al final lo demuestran.

•La rivalidad de las potencias hizo que China fuera presentada segunda en el medallero cuando siempre estuvo encabezándolo.

•En el 2008 China fue chantajeada con el tema de los derechos humanos, cosa que no se ha aplicado a Israel que mantiene un apartheid y represión a los palestinos que quedan. Una situación peor que la que vivió África del Sur por lo que fue suspendida por tantos años.

Al final China quedó segunda con una sola medalla de diferencia lo que le dará a sus rivales eternos energía para reforzar la Guerra Fría contra ellos y presentarse como los grandes campeones de todo. Ahora, aparte de roja, es dorada, por el brillo de sus atletas.