Es el mundo de los perros visto desde diversas perspectivas, que Netflix nos presenta como serie documental en una presumible primera parte de seis episodios. Me animé a verla hasta el final, pese a que por momentos resultaba en manoseada visión melodramática. Me retrotrajo a mi experiencia con perros domésticos desde niño, primero por mi padre que tenía uno de raza collie, y a la que le llamábamos ´Lassie´ allá por los años 50 (presumo que por la famosa Lassie de la serie de tv). Luego de su muerte yo continué a tener mi propia mascota viralata que se llamaba ´Duque´ (muerta en un accidente cruzando la calle atrás de mí y mi bicicleta). Esa segunda perdida me causó hondo duelo que me duró décadas y mis recuerdos se reñían con esa congoja pegada a la piel. Hace unos años llegó Lili quien también partió dejando su impronta de alegrías y tristeza (guardé sus cenizas). Entonces, imagínese usted las vueltas que di para poder asistir a esta serie, pensando que me recordaría a esas tres mascotas, pero he aquí que la serie va más allá obviando incluso cosas tales como de cómo son o cómo tratarlos; cada episodio nos trae las experiencias de sus “amos” o tutores en relación con sus leales amigos en situaciones extremas y en el diario vivir de sus ´dueños´. Nos interesamos más al ver la participación de directores ganadores del Oscar a mejores documentales, como TJ Martin y Daniel Lindsay (por Undefeated) y Roger Ross Williams (pro Life, Animated). Una de las historias más impactantes y bien llevada es la historia de un pescador italiano cuyo futuro se está volviendo cada vez más incierto junto a su mascota. La serie procura darnos una óptica atrayente y comprensiva de la relación mascota-humano por lo que nos lleva desde un concurso de peluquería canina al drama de un refugiado sirio que se ve obligado a dejar atrás a su amigo leal. En este sentido, nos deja sentir su preocupación por mostrar siempre el lado humano con su entorno cultural y social, destacando más la importancia que “el mejor amigo del hombre” tiene en la vida de la gente que convive con ellos. Uno de los episodios cuenta la relación de un perro entrenado para reconocer crisis epiléptica de su amo; otros sobre lo que puede ocurrir cuando el amor por un perro se va, o el caso de la adopción cuando comienza un gran amor. l

HHHH Género: Serie documental. Duración: 6 episodios de 50 minutos cada uno.