La tasa de homicidios en Estados Unidos, que se situó en 2020 en el 6.52 por cada cien mil habitantes, ha subido respecto a 2019, en el que estaba en 5.07. De esos la media anual de mujeres asesinadas por parejas o exparejas es de entre 1,300 y 1,700 en hechos criminales tipificados como feminicidios. La mujer en suelo estadounidense tiene más probabilidad de perder la vida en su hogar a causa de violencia intrafamiliar que en un accidente vehicular. El documental en cuestión retrata apenas uno de esos casos, el de Brittany Smith una madre con baja escolaridad y trabajos de poca monta. Blanca y de clase media baja con un entorno maleado por las drogas y mil plagas de esas que solamente le caen a la mujer divorciada. En esta historia ella mató a un hombre que la atacó. La trama se centra en las controvertidas leyes Stand Your Ground y la eficacia desigual cuando las mujeres las reclaman durante el abuso. Se acepta la justificación del uso de la violencia en defensa propia si se trata de un hombre, y hay reservas en casos de una mujer y lo que aquí se retrata. Vemos a una madre de cuatro hijos. Se casó cuando tenía 19 años; más tarde, se separó, pero a menudo volvía a estar con su esposo. Brittany tuvo dificultades para manejar todo, pero tocó fondo cuando perdió a su bebé por el síndrome de Potter. Luchaba contra la depresión. Las acciones de Brittany le hicieron perder la custodia de sus hijos. Con estrés postraumático, no podía vivir con eso recurriendo a las drogas. La narrativa del documental hace buen uso de imágenes ambientales y la escena de la historia que construye y explicita la atmósfera de terror que vive la mujer. Los testimonios y la visión de la mujer a partir de las personas involucradas son bien captados e hilvanados y dan una idea cuasi objetiva de la realidad sin excusar los errores de Brittany que lo dice todo. De simplicidad narrativa acertada, sin dar opinión o conclusiones pero dejando en la obviedad la naturaleza machista de la ley y con fuerte apelo racista pues apenas es considerada para hombres blancos. El atacante y violador de Brittany era blanco y aun con un historial de violencia machista y drogadicción se le trató en la justicia penal como una cuasi víctima, lo que el documental pone muy en claro sin tomar partido. En Netflix como “State of Alabama vs. Brittany Smith”.



HHHH Género: documental. Duración: 40 minutos