Es el retrato de un hombre con fantasía de poder, que no admite nada que le lleve la contraria. Un ex agente de Inteligencia, que recibe la noticia de que su hijo se ha perdido en las montañas y viaja al lugar para encontrarlo. Después de días de búsqueda, reúne a su propio equipo de rescate, y genera conflictos con la patrulla local. Anotamos que es cine rumano independiente de la industria mundial del cine dominada por narrativas rocambolescas de mercado. Es veladamente político, un símil de gente con poder omnímodo. El filme es lineal y en la secuencia nos va dando pautas para descubrir a una persona con una neurosis: un modo de ser, un estilo de funcionamiento a partir de su constitución o temperamento. Freud señaló la neurosis como una respuesta a las dificultades de bregar con circunstancias traumáticas de su vida. Entonces, este individuo va a repetir, reeditar algo que para quien mira desde fuera es incomprensible. Sus acciones son singulares, muy particulares, tanto así que roza momentos de manifiesta psicosis. Es un claro ejemplo de irracionalidad, para él no todos somos iguales ante la ley, él es quien decide que las cosas de su interés van “alante, alante”. Confunde la realidad (alucina), interpreta la realidad al punto que nadie en su entorno consigue ver. Al principio es inofensivo porque lleva una vida normal, tan pronto cambia por eventos dramáticos o trágicos, es cuando aflora la neurosis. Si bien este padre-mueve-montañas es impactado por la desaparición de su hijo, hay que destacar que el filme muestra todo lo legítimo de su sentimiento de padre sufrido. Aquí vemos cómo el yo está en contra de sí mismo: ¿Por qué tiene ese conflicto? ¿Por qué transgrede? ¿Por qué actúa contra sí mismo? Es la explosión de un ser humano adiestrado para patrullar la vida de los demás, cuando no consigue custodiar la suya. Al final del filme tenemos la obvia conciencia de lo que sucede a su alrededor y de sí mismo en una disposición conductual que Freud trató como estructura fragmentada del sujeto humano. Cosas que explican la falta de empatía por la justicia social, la xenofobia, la homofobia, el fascismo, la misoginia asesinados por la pigmentación de su piel. En RD muchos carecen de compasión por la gente, y se llenan de odio gigantesco. En Netflix como The Father Who Moves Mountains.

HHHHH Género: Drama psicológico. Duración: 108 minutos