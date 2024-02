El 1 de julio de 2018 está grabado en la historia de la India como el mayor caso de terror jamás vivido: una familia de 11 personas murió ahorcada en una casa de Delhi, la capital. Desde inicio hubo confusión de si se trató de un suicidio o de un crimen, y los medios tejieron todo tipo de historias escabrosas para el morbo popular. La tienda propiedad de la familia Bhatia solía abrir temprano en la mañana. Un vecino, notó que era inusualmente tarde en la apertura de su tienda. A las 7:30, al ver todo cerrado, no pudo resistir el impulso y entró a la casa. Lo que vio lo paralizó: 11 cuerpos colgaban de una ventana de hierro que da a la azotea. Desde una anciana de 80 años a dos niños que no llegaban a la adolescencia, siete mujeres y cuatro hombres, en su mayoría profesionales y con buenos empleos. Al movilizarse todos los organismos investigativos y no encontrar señas de que fuera un asesinato, entonces se sumaron varios testimonios y la narrativa del docudrama se concentra en un abordaje desde distintas perspectivas. La de mayor significado comienza abordando el pensamiento común y profundamente arraigado en la sociedad india, la de ‘Ghar ki baatein ghar tak hi reheni chahiye’ (los asuntos familiares deben permanecer dentro de las cuatro paredes de la casa). Algunos psicólogos y psiquiatras destacan los porqués de la necesidad de que una sociedad trate con seriedad la salud mental. Se señalan varios caminos que intentan averiguar cómo y por qué ocurrió la tragedia. Se habló de una “autopsia psicológica” que diga cómo y por qué pasó. Y en ese sentido se puntuó a “un líder de la familia con psicosis que llevó a una psicosis familiar”. Se refutó porque: “Es muy fácil dar explicaciones a la ligera, incluyendo cosas como la psicosis colectiva, …es como una frase general que dice mucho y no dice nada al mismo tiempo. Eso tiene la capacidad de satisfacer a la gente en un mundo en que se quieren certezas”, y de que sería mejor decir: “Así es como nos imaginamos que se dieron los eventos. Esto es lo que creemos que pasó”. Se antepone que en vez de una autopsia psicológica lo que amerita es una “autopsia sociológica”. En el fondo, parece haber una resistencia masiva a hablar de la salud mental porque se ha estigmatizado. El hermetismo con el que sucedió la tragedia dice mucho de la falta de interconexión de una sociedad. En Netflix.



HHHH Género: docuserie. Duración: 137 minutos en tres episodios 0 horas. Tema sensible: suicidio.