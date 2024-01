Escrita y dirigida por Ildikó Enyedi, una cineasta húngara de elevada lucidez en el manejo del lenguaje cinematográfico. Retrotrae a los personajes y formas estéticas de Todd Solondz. Es la historia de una mujer y un hombre que experimentan un sueño recurrente de ser una pareja de ciervos en el bosque, aunque no son conscientes de que es un sueño compartido.… Marta comienza a trabajar como supervisora en un matadero de Budapest, pero pronto comienzan a surgir cotilleos y rumores sobre ella. Durante el almuerzo opta siempre por sentarse sola, y es consciente de sus deberes y obligaciones, con un estricto apego a las normas. Su mundo se compone de cifras y datos impresos en su memoria desde la primera infancia. Endre, su jefe, es un tipo tranquilo. Ambos empezarán a conocerse lentamente. Así se va construyendo un retrato singular del amor y la soledad. En reflexión retrotrae a la idea de que cuando usamos la palabra amor todos estamos hablando de la misma cosa. Igualmente se afirma que no es una experiencia natural que tenemos, que no está garantizado el amor porque estamos vivos, porque somos seres humanos; tenemos experiencias entonces radicalmente diferentes en torno al tema. En la secuencia, hay un indudable miedo a la soledad, pues en nuestra cultura estar a solas es una cosa que acostumbra a ser vista de una forma peyorativa, por ejemplo, se habla para los niños de que si no comparten los juguetes, no van a tener con quien jugar… Lo mismo cuando se es adulto que te dicen que te vas a quedar jamona o solterón por ser así o asá, de que te van a echar a un lado por tu carácter “complicado”. Se sabe que el problema de la soledad no está relacionado con la cantidad de personas que tienes a tu alrededor y que sí se manifiesta más con la sensación de desamparo, de tristeza, de vacío, y puede que sea el mayor y único motivo de amedrentarnos con la soledad porque al final de cuentas somos seres desamparados. El filme muestra dos personas desamparadas y excluidas con o sin motivo. La sutileza de incluir un contrapunto entre la naturaleza representada por un ciervo y una cierva en el bosque nevado y por otro lado la empresa a la que sirven Marta y Endre, un matadero… es una paradoja entre el mundo carroñero y la naturaleza envuelta en silencios absolutos. En Netflix con ese título.

HHHHH Género: Drama romántico. Duración: 116 minutos. Tema sensible: la soledad