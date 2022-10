Miniserie rusa con las batallas claves de la II Guerra Mundial, con visión poliédrica de los hechos que derrotaron al fascismo nazista. Los documentos históricos, dan cuenta de que la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas –URSS- derrotó a 607 divisiones de las Wehrmacht, en el Frente Oriental murieron el 73 % de los soldados alemanes, el 70 % de sus aviones, el 75 % de sus tanques y el 74 % de la artillería. Murieron 27 millones de soviéticos para lograrlo, todo para que Hollywood con sus películas y propaganda auspiciada por United State of América se jacte hasta hoy como el gran vencedor de los nazis. Sí, el cine es parcializado como todo arte, porque responde a visiones y concepciones del artista. Estructurada en 5 episodios: el primero es “The fire bulge”, la decisiva Batalla de Kursk; el segundo es “Breakthrough”, el ejército Rojo llega al Dnieper, recupera Kiev, y reunión en Teherán con Stalin, Roosevelt y Churchill; el tercero es “Direction of the man blow”, donde tras el “Día D” Stalin despliega la Operación Bagration, también está el intento de asesinato a Hitler; el cuarto, “La Batalla de Berlín”, los soviéticos están cerca de Berlín, a orillas del Oder; se produce la Conferencia de Yalta; y finalmente el guinto, “El último asalto”, el Ejército Rojo ocupa a Berlin y toman el búnker de Hitler. Entonces, los soviéticos, como símbolo de su victoria, mandan a un grupo de soldados para quitar del Reichstag la bandera nazi y colocar la soviética. Con estilo vanguardista para la época en que se realizó, sus mayores virtudes es el manejo de la cámara, un excelente montaje que mantiene bien hilvanado su complejísima puesta en escena mostrando singulares recursos técnicos cuando no se contaban con los de hoy tales como el steadicam, así como el brillante manejo de la paleta de colores; asimismo, puntos para las actuaciones y la combinación de material de archivo (filmes originales de la guerra). Su narrativa se desenvuelve como una tank opera, y en verdad que lo es y marca distancia con cualquier otro filme similar deslumbrando a cualquier cinéfilo por la grandiosidad del espectáculo visual que exhibe. Elementos que sobresalen con gran virtuosismo es la formidable interpretación de Hitler (único personaje que evoluciona según el librito), la dirección de arte y el diseño de producción. Con este título se encuentra en VIMEO y en otras plataformas de internet, con subtítulos en español. ¡Imperdible!



HHHHH Género: drama épico histórico.

Duración: 5 episodios hora y media cada uno.