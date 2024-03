Documental sobre el derecho al aborto en Estados Unidos. Bajo la perspectiva de la sentencia judicial Roe contra Wade que se presentó ante la Corte Suprema del país en enero de 1973, vincula los grandes momentos políticos y sociales de los últimos 45 años, y revela cómo los derechos reproductivos de las mujeres se convirtieron en herramienta clave de los grupos religiosos con intención de influenciar al gobierno en la cuestión del aborto. Aunque no presenta de manera muy clara que criminalizar el aborto es darle al Estado el poder de aplastar a cualquier mujer que decida la muerte de un feto, al menos muestra que el pensamiento conservador tiende a quitar el derecho de abortar, a la negación de la libertad individual de interrumpir la gestación. Y que asimismo envuelve una posición de negar cambios en las reglas sociales colocando como simétricos al asesinato con el aborto. Recordemos que la ciencia ha definido que la muerte no está simétricamente colocada en oposición a la vida. Que la concepción, el advenimiento de la vida no es simétrico al fin de la vida. Cuando se detecta la falta de vida, es decir la muerte, se apunta el final de actividad cerebral. La muerte técnica, la muerte médica, la muerte biológica, es señalada por la ciencia con el fin de la actividad cerebral. No es el inicio de la actividad cerebral la idea de concepción, la idea de entrada en la vida, por tanto no hay simetría. La entrada en la vida que son aprobadas por preceptos médicos es la pulsación del corazón –la cuestión cerebral no es lo mismo porque no consta –. Por tanto, es correcto defender la libertad de la mujer para decidir sobre si aborta o no, y en el caso de las tres causales se va a motivos bien definidos señalados y favorecidos por la ciencia. Aunque originalmente se concibió como un medio para consagrar el derecho al aborto en la Constitución de los Estados, en el camino, los políticos descubrieron que el poder emotivo del tema podría ser una herramienta de campaña invaluable, y varios revirtieron sus posiciones por completo cuando se hizo útil para ellos hacerlo. Ahora, en un momento en que el futuro equilibrio de la Corte Suprema podría estar a punto de sufrir un cambio crítico, el documental Reversing Roe analiza la dinámica del asunto. En Netflix con ese título.

HHHHH Género: documental. Duración: 100 minutos