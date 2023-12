La estructura de esta temporada 6 retrata las consecuencias de los acontecimientos previos y posteriores a la muerte trágica de Lady Diana, construyendo una narrativa espeluznante. Se da el lujo de montar escenas ficticias dentro de la ficción. De todas las temporadas, lo más significativo es el episodio 5 de la temporada 3, con un supuesto golpe de Estado, cosa que la historia no registra esa conspiración en la Inglaterra de 1967. Y lo dilucida así: ¿Cómo podría darse ese golpe inconstitucional, y cómo sí puede ser constitucional? El monólogo de una escena nos trae a uno de sus personajes de la familia real a quien conspiradores golpistas de la extrema derecha liderada por banqueros, le proponen liderar la asonada, y él responde: “Todas los golpes de estado exitosos tienen en común cinco elementos claves: El control de los medios de comunicación y de la economía y la captura de miembros del Gobierno, para lo cual necesita el cuarto elemento, la lealtad de los militares. Se lanza control sobre el parlamento, Whitehall, el Ministerio de Defensa y el Consejo de Ministros. El primer ministro sería arrestado, junto con otros políticos aún leales. Tendríamos que cerrar los aeropuertos y el tráfico aéreo, al igual que las estaciones de trenes. Se establecería la ley marcial y el toque de queda. Aún no mencioné a la policía. Harían falta decenas de miles de agentes de lealtad incuestionable. Lo que me lleva al quinto elemento: la legitimidad. El Poder Judicial, que encarna la legalidad, y la Constitución. Para que una acción contra el Estado triunfe, debemos librarnos de ellos. Pero en una democracia altamente evolucionada como la nuestra, su autoridad es sacrosanta. Por eso, un golpe de Estado en el Reino Unido no puede triunfar. A menos que lo apoye La Corona con sus poderes constitucionales impares, que aún podrían hacer posible algo como esto. En 1834, Guillermo IV los usó para echar a su Gobierno a pesar de la oposición del Parlamento. En 1920 se aprobó la Ley de Poderes Excepcionales, que da al soberano la capacidad de declarar el estado de emergencia. La reina podría disolver el Parlamento y nombrar un nuevo gobierno y un nuevo primer ministro. También es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Estas le juran lealtad a ella, no al Parlamento. Ella es nuestro Julio César”. En Netflix como The Crown. l



HHHH Género: drama histórico, biográfico y político. Duración: 4 episodios 50 minutos c/u.