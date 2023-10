La trama está construida a partir de leyendas, informes no confirmados y mitos de un médico nazi conocido como Josef Mengele que habría llegado a Argentina en los años 60, y que luego habría de morir supuestamente en Brasil, ahogado en una playa de Sao Paulo. Inspirada en la verdadera historia de una familia argentina que convivió con Josef Mengele sin conocer su verdadera identidad, y de la chica que se enamoró de uno de los mayores criminales de todos los tiempos. El personaje del siniestro médico alemán es puesto en un escenario bucólico de la región de Bariloche (Argentina) que es una región de inmigrantes europeos, principalmente una colonia de inmigrantes alemanes. Es de esa manera que el filme consigue argumentación con el carácter siniestro de ese médico que no desiste de usar personas como cobayas de experimentos para modificar la naturaleza humana. El guion es cimentado sobre asuntos de genética y adolescencia, encuadrado en una historia montada a partir de conjeturados eventos ocurridos en Argentina y el tiempo ‘perdido’ del médico nazista y los experimentos genéticos que elaboró con gran inclemencia sobre judíos antes y durante la segunda guerra mundial. Entonces, se crea una trama donde ese médico encuentra una niña sobre la que continuar sus experimentos y a una madre que está embarazada de mellizos. Al funesto personaje nazista se le coloca con perfiles parecidos a los personajes nefastos de Hitchcock, pero falla en querer alcanzar un cierto aire de thriller porque el personaje malo de la película no aterroriza en momento alguno y más bien tiende a humanizarse de tal manera que pierde carácter y se vuelve liviano; aunque la trama en sí es bastante coherente se deja seducir por mostrar una propuesta histórica no fundamentada. Sí se deja constancia de que la permanencia de criminales nazis en Latinoamérica se debió a la colaboración de comunidades alemanas que permitían su clandestinidad y a una sociedad que aceptó su dinero, colaborando con la impunidad de esos criminales. La narrativa expuesta es de una delicadeza sin igual, se vale de sombríos pasajes, muestra con precisión y sensibilidad las intenciones de los personajes. Con guión y dirección de la cineasta argentina Lucia Puenzo. También conocido con el título de Wakolda que es el nombre de una muñeca que muestra un simbolismo para definir el interés peculiar de uno de los personajes bases de la historia. En Netflix como The German Doctor.



HHHH Género: Drama y suspenso. Duración: 93 minutos