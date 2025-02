Efemérides del 01 de febrero: Tal día como hoy en la historia

ESCUCHA ESTA NOTICIA

¿Qué ocurrió el 01 de febrero ? El 01 de febrero es el trigésimo/a segundo día del año en el calendario gregoriano. Quedan 333 días para finalizar el año. Te presentamos algunos de los hechos más destacados que se conmemoran un día como hoy.

Efemérides de hoy 01 de febrero

1881: se comienza a trabajar en la construcción del Canal De Panamá.

1894: nace John Ford, director de cine estadounidense, reconocido por películas de temática del oeste como Stagecoach, The Searchers y The Man Who Shot Liberty Valance. También por adaptaciones como The Grapes of Wrath.

1900: Pablo Picasso realiza su primera muestra de dibujos en la taberna modernista Els Quatre Gats de Barcelona.

1901: nace Clark Gable, actor estadounidense, recordado como el «Rey del cine», y por su participación en películas como Lo que el viento se llevó, Sucedió una noche, Mogambo, entre otras.

1908: mueren en un atentado en Lisboa, el rey Carlos I y su hijo, el príncipe heredero, Luis Felipe.

1917: Alemania declara la guerra submarina total, por lo que cualquier buque puede ser atacado sin previo aviso.

1931: nace en Butka (Rusia) Boris Yeltsin, político ruso y primer Presidente de Rusia.

1939: un decreto prevé la expulsión de Checoslovaquia de todos los judíos extranjeros en un plazo de seis meses.

1940: los artistas belgas René Magritte y Raoul Ubac lanzan la revista La invención colectiva.

1942: primeros experimentos con seres humanos sobre el tifus en el campo de concentración de Buchenwald.

1944: muere en Nueva York, Pieter Cornelis Mondriaan, conocido como Piet Mondrian, pintor vanguardista holandés.

1964: The Beatles ocupa el primer lugar de la lista de éxitos en Estados Unidos con su canción «I Want to Hold Your Hand».

1965: nace Brandon Lee, hijo de Bruce Lee y actor estadounidense recordado por El Cuervo. (CON FOTO)

1971: nace Michael C. Hall, actor estadounidense reconocido por su papel como Dexter Morgan en la serie Dexter y ganador del Globo de Oro por mejor actor de serie de drama.

2005: se descubre el gen que desencadena en el cerebro el inicio de la pubertad.

2006: En Chile, la Corte de Apelaciones de Santiago confirma el procesamiento del ex dictador chileno Augusto Pinochet, como coautor del secuestro calificado de tres víctimas de la Operación Colombo.

2010: El ministro brasileño de Exteriores, Celso Amorim, considera que Haití no puede vivir eternamente de la ayuda, sino reestructurar su economía, para lo que propone eliminar los aranceles a los productos haitianos durante un plazo de 15 ó 20 años.

2012: En Egipto se produce el peor desastre del fútbol, con un saldo de 80 muertos y 248 heridos en Port Said, cuando miles de seguidores de dos equipos rivales se enfrentaran al final del partido entre Al-Masry y Al-Ahly causando revueltas populares.

2016: La Organización Mundial de la Salud (OMS) declara la extensión del virus del Zika como una emergencia internacional, por representar una emergencia para la salud pública mundial que requiere una respuesta “unida y urgente”.

2018: Tras meses de recibir atención médica debido a “un estado depresivo profundo”, se suicida en Cuca a los 68 años de edad el ingeniero nuclear Fidel Castro Díaz-Balart (Fidelito), hijo mayor del fallecido presidente cubano del mismo nombre.

2021: El presidente haitiano, Jovenel Moise, promete combatir los secuestros “con dureza” en medio del primer día de una huelga general de 48 horas que paralizó el comercio, el transporte, las escuelas, la administración pública y el sector informal, el más dinámico del país.