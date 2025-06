Efemérides del 25 de junio: Tal día como hoy en la historia

ESCUCHA ESTA NOTICIA

¿Qué ocurrió el 25 de junio? El 25 de junio es el día 176 del año en el calendario gregoriano. Quedan 189 días para finalizar el año. El día de hoy te presentamos una lista de eventos importantes que sucedieron un día como hoy 25 de junio.

Efemérides de hoy 25 de junio

Hoy se conmemora el Día mundial del Vitíligo, una patología degenerativa cutánea que produce un trastorno en la pigmentación de la piel, causando la aparición de manchas. El vitiligo se presenta cuando las células productoras de pigmento (melanocitos) mueren o suspenden la producción de melanina, el pigmento que le proporciona color a la piel, el cabello y los ojos. Las manchas de la piel afectada se vuelven más claras o blancas. Los médicos desconocen por qué las células no cumplen su función o mueren. Según cifras presentadas por la OMS, entre el 2% y el 3% de la población sufre de vitiligo. Esta enfermedad por lo general suele aparecer antes de los 20 años de edad y después de los 50.

1789: Francisco de Goya y Lucientes fue nombrado pintor de la cámara española por el rey Carlos IV.

1852: nace Antoni Gaudí, uno de los máximos representantes del modernismo y un pionero de las vanguardias artísticas del siglo XX. Dotado de una fuerte intuición y capacidad creativa, Gaudí concebía sus edificios de una forma global, atendiendo tanto a las soluciones estructurales como a las funcionales y decorativas.

La obra de Gaudí ha alcanzado con el transcurso del tiempo una amplia difusión internacional, siendo innumerables los estudios dedicados a su forma de entender la arquitectura. Hoy en día es admirado tanto por profesionales como por el público en general y su obra maestra, la Sagrada Familia, es actualmente uno de los monumentos más visitados de España.

1903: nace Eric Arthur Blair, mejor conocido como George Orwell, escritor y periodista británico, cuya obra lleva la marca de sus experiencias personales con prosa lúcida, conciencia de injusticia social, oposición al totalitarismo y apoyo abierto al socialismo democrático. Orwell es conocido por sus dos novelas críticas con el totalitarismo, publicadas después de la Segunda Guerra Mundial: ‘Rebelión en la granja’ (1945) y ‘1984’ (1949); esta última escrita en sus últimos años de vida y publicada poco antes de su fallecimiento.

19.00100842 Eric Arthur Blair dit George Orwell (1903-1950), écrivain anglais. Vers 1945.

1940: Francia se rinde formalmente a la Alemania nazi.

1945: nace Carly Simon, cantante, compositora y autora estadounidense.

1947: se publica el Diario de Ana Frank, en este libro se relata la historia de como Ana Frank y su familia se ocultaban por dos años durante la ocupación nazi en Holanda.

1961: nace Ricky Gervais, comediante, actor, escritor, productor, director y músico inglés.

1963: nace George Michael, fue un cantante, compositor y productor británico de música pop de origen griego (m. 2016).

1967: ocurre el primer programa mundial vía satélite: Our World.

1977: el guardabosques Roy Cleveland Sullivan fue alcanzado por un rayo llegando al record de siete veces. También conocido como el «Pararrayos Humano», el libro Guinness de los Récords reconoce a Sullivan como la persona que ha sido alcanzada por rayos más cantidad de veces de la que se tengan registros. Sullivan nació en el condado de Greene, Virginia, el 7 de febrero de 1912. Comenzó a trabajar como guardabosques en el parque nacional Shenandoah en 1936. La probabilidad de ser alcanzado por un rayo en siete ocasiones es de 1 en 3.000 a la séptima potencia. Durante su carrera de 36 años, Sullivan fue alcanzado por rayos siete veces y sobrevivió a ellas aunque no escapó completamente ileso. El primer rayo le cayó en abril de 1942. Sullivan se escondió de una tormenta eléctrica en una torre de observación que no tenía pararrayos. Cayeron varios rayos en la torre lo que provocó que la electricidad pasara al interior. Sullivan corrió hacia afuera y lo alcanzó el primer rayo del que se tiene registro. El rayo le dejó una quemadura de media pulgada a lo largo de su pierna derecha y le realizó un agujero en el zapato.

Sullivan murió finalmente en 1983, a los 71 años,porque se disparó un tiro en el estómago, debido a un amor no correspondido sin relación alguna con fenómenos meteorológicos.

1978: Argentina conquista la Copa Mundial de Fútbol al vencer en la final a los Países Bajos por 3-1.

1979: muere Philippe Halsman, fotógrafo de celebridades como Einstein, Dalí, Hitchcock, Nixon, Sinatra entre otros.

1981: Microsoft Inc. se estructura como empresa.

1997: muere el oceanógrafo, explorador, conservacionista, realizador, autor, investigador e innovador francés, Jacques Cousteau. Oficial de la Marina francesa, oceanógrafo pionero en realizar campañas para la defensa de las especies que habitan nuestro delicado planeta y defender el medio marino de la contaminación a que está siendo sometido. Escribió libros de divulgación del mundo submarino y realizó numerosas campañas oceanográficas con su barco «Calypso».

2009: muere Farrah Fawcett, actriz estadounidense, fue 4 veces nominada al Emmy y 6 veces nominada al Globo de Oro.

2009: el cantante, compositor, bailarín, actor y filántropo estadounidense Michael Jackson, sufrió un paro cardiorrespiratorio en su mansión alquilada de Holmby Hills. Los miembros del servicio llamaron al teléfono de emergencia 911 y los paramédicos, quienes llegaron unos minutos después. Al artista lo encontraron sin pulso ni respiración, por lo que le aplicaron reanimación cardiopulmonar y lo trasladaron al Ronald Reagan UCLA Medical Center, ubicado en Los Ángeles; pero, a pesar de los esfuerzos de los médicos fue declarado muerto a las 2:26 p. m. El primer informe oficial calificó su muerte como “provocada por la combinación de calmantes”, en el que el principal sospechoso era Conrad Murray, quien estaba acompañando a Jackson en una serie de conciertos como médico personal. Después de realizar su autopsia, los forenses del Instituto Forense de Los Ángeles aseguraron que la muerte de Jackson había sido provocada por una intoxicación de propofol, suministrado por Murray. Finalmente el informe oficial calificó su muerte como “intoxicación aguda de propofol”. En el año 2010, el tribunal acusó de homicidio involuntario a Murray, quien pagó una fianza de 75 mil dólares para no ingresar en prisión. No obstante, fue condenado a cumplir cuatro años de cárcel. El médico solo cumplió la mitad de los cuatro años de presidio que se le otorgaron, siendo puesto en libertad en 2013 en el marco de un plan del Estado para reducir el hacinamiento en los centros de detención.